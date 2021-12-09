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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Кабмін (6265) Крим (12757) стипендії (132) Донбас (21733) студенти (321) Верещук (606) Міністерство реінтеграції (341)

Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук

Мінреінтеграції запропонувало Кабінету Міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму та Донбасу для навчання в українських університетах.

Про це заявила глава міністерства Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе. Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", - розповіла вона.

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Топ коментарі
+32
Она что там ***#улась?
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09.12.2021 09:55
+27
Пля!!! Пенсія інваліда війни 6200 грн. А тут нащадкам "Путен введди. Расися". 6500. Нема слів
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09.12.2021 09:56
+21
"...Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными, спортсменами или музыкантами, а стали жертвами этой бессмысленной войны...", - написал Ермак.

Да они там в ОПе все ***#утые...
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09.12.2021 10:00
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Она что там ***#улась?
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09.12.2021 09:55 Відповісти
"Польоти" з парасолькою тому підтвердження.
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09.12.2021 09:58 Відповісти
"...Дети из Донбасса могли бы стать талантливыми учеными, спортсменами или музыкантами, а стали жертвами этой бессмысленной войны...", - написал Ермак.

Да они там в ОПе все ***#утые...
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09.12.2021 10:00 Відповісти
Бо іначе не величали б "найвеличнішим лідером **********" того, з яким лідери світових держав не бажають прямого спілкування.
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09.12.2021 10:06 Відповісти
не заперечую вашу версію, однозначно що так...
Але, порадіємо за цю міцну, чоловічу "дружбу" в ОПі, використав би слово на букву під...., але ж- це антисемітизм та гомофобія, бо факт перебування органів Єрмака у преПіЗе! не доведений Лещенком, Шабуніним та Бігусом, як і вміст крові у наркотичному розчині у постановці для лохів-виборців.
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09.12.2021 12:18 Відповісти
Завжди була такою.
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09.12.2021 10:00 Відповісти
та вона і була йоδнутою. В інтерв'ю гордону вона взагалі показала себе конченою кацапською курвою.
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09.12.2021 10:08 Відповісти
не дивіться шоу використаних Гордонів, підчепите венеричні розлади мозку...
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09.12.2021 12:20 Відповісти
Нє, тут я з вами не погоджуюся. Я ж не дивлюсь го.дона та йому подібних тому, що він якесь там джерело істини та приклад для наслідування, лише з дослідницькою метою. Ворогами треба цікавитися, щоб знати що вони затівають, а вони часто не криються, як та ж сама верещучка.
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09.12.2021 12:30 Відповісти
згідний, а тому- сил вам... Маєте настільки здорову психіку, щоб це витримати- терпіть, а мені шкода монітор, бо розіб'ю.
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09.12.2021 12:56 Відповісти
нє, нє, нє. Я ж інколи, по 1-2 хвилині. Якби я хоч одне його "інтев'ю" повністю додивився, то теж **** дався. До того ж я дивлюся огляди, які робить Таня Микитенко. От кому треба пам'ятник ставити за терпіння
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09.12.2021 13:40 Відповісти
У Вашому дописі слово "що" та знак запитання зайві.
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09.12.2021 10:40 Відповісти
Свідомо працює на приниження українців та нагнітання розколу в суспільстві.
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09.12.2021 11:01 Відповісти
та спробуйте ще таку знайти, щоб солов'їну так паскудити...
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09.12.2021 12:23 Відповісти
За які "заслуги" і за чий рахунок.
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09.12.2021 09:55 Відповісти
За счет ветеранов, которые стреляли в их радителей вжопучленцев
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09.12.2021 09:56 Відповісти
за какие заслуги?! чтобы им веселее под вороваек плясалось?
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09.12.2021 09:56 Відповісти
Пля!!! Пенсія інваліда війни 6200 грн. А тут нащадкам "Путен введди. Расися". 6500. Нема слів
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09.12.2021 09:56 Відповісти
Правий був Стогній, заявивший ЗЕ, що той набрав у владу ідіотів.
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09.12.2021 10:00 Відповісти
стогній, це ригівське мурло яке збило людину?
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09.12.2021 10:10 Відповісти
Ким він тільки не був, але з ним важко не погодитися.
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09.12.2021 10:15 Відповісти
та не тільки стогній це казав, а наприклад кодло опзж, кацапи, балашов, гордон. Теж "поважні люди"
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09.12.2021 10:27 Відповісти
Ви не погоджуєтеся з таким висловлювання? Воно не відповідає дійсності, незалежно від того ким воно висловлено?
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09.12.2021 10:39 Відповісти
мені не подобається те, що цитуються недостойні люди. Те що зє тусується з імбецилами зрозуміло будь-якому українцю, який цікавиться політичним контекстом та має хоча б такий-сякий розум. Навіщо підіймати якийсь непотріб та підіймати його на якийсь там експертний рівень? Якби була ваша перша фраза "ЗЕ набрав у владу ідіотів", я би лайкнув та пішов би далі, але стогній... Плюнуть та забути його.
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09.12.2021 12:23 Відповісти
Це ваше уподобання, а мені подобається, що окрім так званих порохоботів, вже і "недостойні люди" вказують тим 73% кого вони в 2019 році привели до влади.
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09.12.2021 13:01 Відповісти
Мразь ZEбанутая.
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09.12.2021 10:05 Відповісти
Шедевр 😀
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09.12.2021 10:11 Відповісти
Це оцим студентам?

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09.12.2021 10:13 Відповісти
Щось заглючило.
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09.12.2021 10:17 Відповісти
Ці вже сидять не в аудиторіях, а ящо ще не "зажмурені", то в окопах на бойових позиціях проти нас.
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09.12.2021 10:19 Відповісти
Они и грамоте не выучились, куда им в ВУЗы.
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09.12.2021 11:44 Відповісти
И таллоны на усиленное питание!
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09.12.2021 10:13 Відповісти
Разделяй и властвуй (с)
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09.12.2021 10:13 Відповісти
а ще краще щоб її платили напряму студенти з неокупованих...
заодно потрібно запровадити кримінальну відповідальність для викладачів які не ставлять "відмінно" студентам з окупованих...
ну ще можна зобов'язати всім мешканцям певної території не окупованої з власних коштів придбати квартиру (мінімум "трьошку") студентам з окупованої...
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09.12.2021 10:15 Відповісти
Кожного студента Верещук должна целовать в жопу в добавок до повишенной стіпендіі
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09.12.2021 10:18 Відповісти
най кожен новоприбулий буде на неї ссяти, а вона нехай верещить - "божа роса, божа роса"
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09.12.2021 10:33 Відповісти
А с этими студентами подписан договор обязательно ОТРАБОТАТЬ на Украину их стипендии ??? Если учатся за счёт украинского налогоплательщика.

каждый стулент должен понимать кто его содержит
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09.12.2021 10:18 Відповісти
дура бестолковая.. ты нафига делишь людей на сорта?.. и это как минимум.. понавыбирали дятлов и куриц..
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09.12.2021 10:21 Відповісти
дятлов от куриц да куриц от дятлов.
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09.12.2021 17:11 Відповісти
в корабельньіх соснах...
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09.12.2021 17:12 Відповісти
Що ж поділили дітей на сорти ,дітей сепарів які в більшості ненавидять Украіну ,поступають без знань і знання мови ім звісно і стипендію вищу і є діти украінські ,батьки яких не зраджували краіну і працюють на цю краіну і платять податки.Це якою вже наволочю бути ,що б до такого додуматись. А що до повернення територій то главарі лднр вступили в партію "єдиная росія".
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09.12.2021 10:21 Відповісти
Якщо верещукча це протягне, тих студентів будуть по-черзі (або всіх разом) знаходити в травматології в тяжкому стані (в кращому випадку)
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09.12.2021 10:22 Відповісти
ну верещучка дебильная на всю голову... прямо как валька-налейвстаканивыпей на расии... теперь и Украины разродилась очередной недоумковатой бабой - иркой-налейвстаканивыпей...
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09.12.2021 10:29 Відповісти
Зе знову порушує Конституцію, головну її засаду про рівність громадян. Необхідно внести окрему статтю в карний кодекс про кримінальну відповідальність за порушення Основного закону держслужбовцями , а найтяжче покарання запорушення Конституциї Гарантом.
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09.12.2021 10:34 Відповісти
Зеле імпічмент !
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09.12.2021 11:04 Відповісти
Якого милого така пропозиція??? Чи в нас вже закон не один для всіх?
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09.12.2021 10:36 Відповісти
З чим гарно справляються плісняві колаборанти, прикриваючись людяністю, так це протиставленням, з зіштовхуванням лобами українців.
Все по кацапських лекалах, часів бандюковича.
"Разделяй и властвуй !!!"
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09.12.2021 10:38 Відповісти
Для того щоб збільшити стипендію "пятій колоні *****" з окупованих територій Міносвіти позбавляє стипендії українських студентів які успішно вчаться збільшуючи "прохідний бал" на отримання стипендії. Виходить що навіть ледацюга, дурень і латентний ворог України з окупованих територій отримує від України більше "не докладаючи зусиль". Це що якась вища каста - "діти сепаратистів"? Міносвіти пора розганяти - це гніздо ворогів!
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09.12.2021 10:54 Відповісти
А в лаборанта в тому ж ВНЗ зарплата 6500 грн. без врахування податків.
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09.12.2021 10:59 Відповісти
Стіпендії треба студентам з ОРДЛО зовсім скасувати.
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09.12.2021 11:00 Відповісти
А ще треба пенсію проживаючим в Лугандонії теж підняти, щоб була не менше для прикладу 10к, а ще "помогти", місцевим "АТОшникам" теж призначити допомогу. Будем купляти їх "лояльність" і може вони "захочуть полюбити" Україну, а всі решта будуть в...ябувати, бо хтось же повинен буде за це все платити.
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09.12.2021 11:32 Відповісти
Пора бить по ЗЕморде,суки все делают ,что бы уничтожить армию.Бойцы получают 10 тысяч,а эти ******* 6,5.ЗЕублюдки! Вы там твари не охерели случайно?Суки.
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09.12.2021 11:44 Відповісти
А наши студенты сколько получают стипендии? Нашим студентам бесплатно курсы, общежития? Может, надо уже пойти с хлебом-солью на ДаМбас и попросить прощения. А в качестве морального ущерба разрешить ******...рить несколько МЕтро и аэропортов?
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09.12.2021 11:52 Відповісти
Бредятина, как и в принципе все "пильгы" которые сейчас применяются в ВУЗ-ах. Вместо того чтобы дать денег детям льготникам, они устраивают для них отдельный конкурс и прочую лабуду никак не связанную с материальной помощью.
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09.12.2021 11:55 Відповісти
Це ох@єть. Тобто їх батьки вбивають наших хлопців, а держава Україна - підвищує іх дітям стиипендію. Я же мовчу, що таким чином плюють в обличчя нашим дітям., та одним разом і усім нам.
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09.12.2021 12:00 Відповісти
Эти верещуки и ермаки наверное ******** на теме переселенцев!! У большинства стариков Украины сегодня пенсии по 2000 гривен ,а этим ублюдкам -предателям из ОРДЛО хотят назначить степендии по 6.5 тысяч гривпен !Вы Что ****** там наверху, сместе сло своим зеленским??? Ихние родители- бандюки там в ОРДЛО воюют против наших ВСУ , а мы ихним выродкам повышеные степендии??!!! Большегоодебилизма я не слышал от ютих слуг народа!! Скорее бы вас уже выгнали на хрен из РАДЫ и из Президенства!!
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09.12.2021 13:05 Відповісти
 
 