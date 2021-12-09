Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук

Мінреінтеграції запропонувало Кабінету Міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму та Донбасу для навчання в українських університетах.

Про це заявила глава міністерства Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе. Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", - розповіла вона.

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