Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук
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Мінреінтеграції запропонувало Кабінету Міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму та Донбасу для навчання в українських університетах.
Про це заявила глава міністерства Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе. Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", - розповіла вона.
Будь ласка, зачекайте...
Да они там в ОПе все ***#утые...
Але, порадіємо за цю міцну, чоловічу "дружбу" в ОПі, використав би слово на букву під...., але ж- це антисемітизм та гомофобія, бо факт перебування органів Єрмака у преПіЗе! не доведений Лещенком, Шабуніним та Бігусом, як і вміст крові у наркотичному розчині у постановці для лохів-виборців.
заодно потрібно запровадити кримінальну відповідальність для викладачів які не ставлять "відмінно" студентам з окупованих...
ну ще можна зобов'язати всім мешканцям певної території не окупованої з власних коштів придбати квартиру (мінімум "трьошку") студентам з окупованої...
каждый стулент должен понимать кто его содержит
Все по кацапських лекалах, часів бандюковича.
"Разделяй и властвуй !!!"