Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації від коронавірусу, - Кузін
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У чотирьох регіонах України спостерігається найгірша ситуація з вакцинацією від коронавірусу.
Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікарь Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.
Нагадаємо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.
Топ коментарі
+6 Гена Кракадил
показати весь коментар09.12.2021 10:37
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В ФРГ 18 млн человек не привиты от коронавируса. При этом растет число заболевших, которые прошли полную вакцинацию. Так насколько же эффективна вакцина? Ученые приводят новые данные.
https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-te-kto-privit-novye-dannye-v-germanii/a-59821756
Многие, прошедшие полный курс вакцинации, по-прежнему верят, что полностью защищены от заражения коронавирусом. Но на самом деле не стоит обольщаться. Прививки хотя и хорошо защищают от инфекции, но тем не менее коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.
Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 процентов - люди, получившие прививки. Среди пациентов с ковидом старше 60 лет - 45 процентов привитых. Среди умерших от ковида в ворастной группе до 60 лет 18 процентов составляют пациенты, ранее прошедшие вакцинацию. А в возрастной группе старше 60 лет 42 процента летальных случаев приходится на вакцинированных.
Не дождётесь!
В мене особисто більша частина родичів вже пройшли вірус... є жінка 85 років яка сама перехворіла навіть таблетки ніякі не пила... а так частина самі пили антибіотики, а частина без лікарств...