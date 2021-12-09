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Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації від коронавірусу, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації від коронавірусу, - Кузін

У чотирьох регіонах України спостерігається найгірша ситуація з вакцинацією від коронавірусу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікарь Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, антилідерами з вакцинації, є Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Нагадаємо, минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.

Також читайте: Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Потому что есть мозги....
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09.12.2021 10:37
+6
Они уже за кордоном давно привились.
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09.12.2021 10:48
+5
Там живуть розумні люди!
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09.12.2021 10:52
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Заболеть могут и те, кто привит. Новые данные в Германии
В ФРГ 18 млн человек не привиты от коронавируса. При этом растет число заболевших, которые прошли полную вакцинацию. Так насколько же эффективна вакцина? Ученые приводят новые данные.

https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-te-kto-privit-novye-dannye-v-germanii/a-59821756



Многие, прошедшие полный курс вакцинации, по-прежнему верят, что полностью защищены от заражения коронавирусом. Но на самом деле не стоит обольщаться. Прививки хотя и хорошо защищают от инфекции, но тем не менее коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.

Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 процентов - люди, получившие прививки. Среди пациентов с ковидом старше 60 лет - 45 процентов привитых. Среди умерших от ковида в ворастной группе до 60 лет 18 процентов составляют пациенты, ранее прошедшие вакцинацию. А в возрастной группе старше 60 лет 42 процента летальных случаев приходится на вакцинированных.
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09.12.2021 10:24 Відповісти
Вакцинированные болеют- мрут меньше, невакцинированные болеют- мрут больше. Вот все что нужно знать
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09.12.2021 15:30 Відповісти
еще нужно знать ,что вакцина через 3 месяца уже не действует
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09.12.2021 15:49 Відповісти
Вы проводили исследования с набором статтданных или вы просто звиздабол?
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09.12.2021 16:42 Відповісти
Эти цифры показал на практике Израиль.
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09.12.2021 17:07 Відповісти
Именно из-за этого они начали колоть бустерные вакцины. ******** тут только вы
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09.12.2021 17:08 Відповісти
Начали колоть бустер в Израиле, чтоб увеличить количество антителл. Чтоб вирус даже симптоматически не проявлялся. И начали вы с одной странички методичке, про германию и перешли к зажевоному Израилю. Слабый бот. Фу фу
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09.12.2021 18:30 Відповісти
Избиратели зеленского.
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09.12.2021 10:31 Відповісти
Там, наверное, уже половина населения вымерла, но это неточно.
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09.12.2021 10:37 Відповісти
Ага, а как же! И именно поэтому "наихудшая ситуация с вакцинацией". ))
Не дождётесь!
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09.12.2021 13:02 Відповісти
Потому что есть мозги....
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09.12.2021 10:37 Відповісти
Все просто,народ за кордоном.
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09.12.2021 10:37 Відповісти
Они уже за кордоном давно привились.
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09.12.2021 10:48 Відповісти
Там живуть розумні люди!
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09.12.2021 10:52 Відповісти
такі розумні шо 75 % голосів віддали кловуну... а потім зіба-лись за кордон...
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09.12.2021 11:45 Відповісти
ну там певно мало ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів і пр. Дибіли у владі ж бачать Україну, як країну, переповнену всими цими об'ектами і свято вірять, що якщо заборонити відвідувати всю цю муть, то всі побіжать колоти шмурдяк. Всі ці ваші цифри какцинації - це чистий примус, без свавілья і утисків жодна розумна люди не піде колоти експериментальну, неперевірену куйну, яка ж до того не допомагає не від чого, що вже не заперечують навіть упороті вакцисти
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09.12.2021 11:03 Відповісти
Хыхыхы, там просто меньше фиктивных прививачек делают
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09.12.2021 11:06 Відповісти
бо дуже набожні люди...
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09.12.2021 11:42 Відповісти
Интересно: совпадает с картой уровня религиозности населения и по патриархатам?
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09.12.2021 11:58 Відповісти
Тому що перехворіли багато хто по селам особливо і не йшли до лікарів...
В мене особисто більша частина родичів вже пройшли вірус... є жінка 85 років яка сама перехворіла навіть таблетки ніякі не пила... а так частина самі пили антибіотики, а частина без лікарств...
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09.12.2021 12:46 Відповісти
У цьому висері прекрасно усе. "Хворіли і не ходили до лікарі "- мабуть у селі визначають ковід по кавовій гущі, "антибіотики або нічого" - лікування родичів данного персонажу. Та є якась таємна особа жіночого роду, у підрозділі "родичі" якій 85. Пише що то жінка, мабуть його))
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09.12.2021 15:23 Відповісти
Диб... л якщо в сімї одна людина тест пройшла а решта були хворі в той самий час то в них інший вірус... Напевно вже гроші у фармкомпаній закінчуються на ботів вже всякий зброд набирають
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09.12.2021 15:45 Відповісти
Лоол. Воно ще образилось і хамить. Родичі самі собі ставлять діагноз, хтось з них п'е антибіотики, які призначають лише у середньому та тяжкому перебіганню ковіду з пневмонією. Прям вечір ах..них історій. Ба навіть вони підтримують фармкомпаніі вживачи непотрібні ліки. Давай. "Жги есчо"
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09.12.2021 16:29 Відповісти
 
 