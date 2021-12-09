У ТКГ обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але не досягли розуміння, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен
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Учасники ТКГ обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, однак не досягли єдиного розуміння.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні й у ТКГ посол Мікко Кіннунен.
"У центрі уваги сьогоднішньої зустрічі була ситуація у сфері безпеки. Відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року. Існує спільне розуміння того, що довгострокове припинення вогню є пріоритетом", - йдеться в повідомленні.
За його словами, учасники Робочої групи з безпеки докладно обговорили тему посилення режиму припинення вогню, однак не досягли єдиного розуміння.
"Хоча кількість порушень режиму припинення вогню, згідно з даними СММ, за останні два тижні зменшилася порівняно з двома попередніми тижнями, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії дотику, як і раніше, викликає занепокоєння через значну активізацію бойових дій", - зазначив Кіннунен.
Політична робоча група провела конструктивне обговорення питань, пов'язаних із розробкою єдиного Плану дій щодо імплементації Мінських угод.
Учасники Гуманітарної робочої групи зосередили увагу на питанні осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, а також на можливому відкритті двох нових пунктів пропуску через лінію зіткнення у Золотому та Щасті Луганської області.
Економічна робоча група обговорила актуальні аспекти, пов'язані з водопостачанням, включаючи тарифи на оплату води, а також пенсійні виплати, мобільний зв'язок та екологічну ситуацію на Донбасі.
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