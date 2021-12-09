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Штаму "Омікрон" в Україні немає, в кожному регіоні переважає "Дельта"-штам коронавірусу, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штаму

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на 9 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон".

Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 9 грудня випадків захворювання штамом "Омікрон" не виявлено. Водночас наголошую, що українські лабораторії використовують ПЛР-системи, чутливість яких не має бути знижена до виявлення коронавірусної хвороби навіть через нові штами", - пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря, наразі всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону, або які проживають в районах, де спостерігається значний спалах захворюваності, підлягають обов'язковому ретельному дослідженню.

"Наразі всі досліджені зразки свідчать лише про те, що у кожному регіоні поширюється "Дельта"-штам", - наголосив Кузін.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Да да, мы же чемпионы по борьбе с короной, мы помним, у нас же презик нелох, он всё под контролем держит, только все мрут как мухи, ну ниче, хуже не будет
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09.12.2021 10:40 Відповісти
В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на 9 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон". Джерело: https://censor.net/ua/n3304199

вокруг нас везде есть ,а у нас нет
Правильно,че парится, в белорусии вон вообще ковидлы нет, не точто штамов.
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09.12.2021 11:03 Відповісти
 
 