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НАН України (132) перепис населення (104) Держстат (237)

Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми

В Україні схвалили Програму перепису населення України у 2023 році

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу статистики.

"8 грудня 2021 року, відбулося спільне засідання Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України, на якому було схвалено Програму перепису населення України у 2023 році. Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить більше 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться у повідомленні.

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Голова Держстату Ігор Вернер представив проєкт Програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації, зокрема щодо:

• основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);

• етнічного походження, мовних ознак та громадянства;

• освіти;

• джерел засобів існування;

• зайнятості;

• міграційної активності;

• визначення статусу інвалідності;

• житлових умов.

За інформацією відомства, отримана інформація дозволить охарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні співставлення.

Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми 01
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Топ коментарі
+27
"джерел засобів існування; " - "слуги" хочуть залізти в кишені громадянам і перевірити чи закінчилася в них епоха бідності.
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09.12.2021 10:53
+26
Перше запитання: путін *****? Так.
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09.12.2021 10:47
+20
они серьезно думают что люди при нынешнем уровне доверии к власти будут отвечать на эти вопросы?
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09.12.2021 10:54
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09.12.2021 10:47 Відповісти
Для любої людини, яка не знає свого коріння, питання про національність це допит. Не кажіть Максим Максимович, підете окремою строкою "бомжик".
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09.12.2021 11:54 Відповісти
Там ведь не только национальность, но и финансовые вопросы. Например, для того, чтобы под благовидным предлогом отказать в субсидии. Или просто дяде бене не дают покоя драгоценности Вашей бабушки, доставшиеся в наследство. Количественно-этнический контекст вопросов понятен. А фот финансовый? Вы точно хотите делиться этими данными с "переписчиками"?
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09.12.2021 14:46 Відповісти
Перше запитання: путін *****? Так.
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09.12.2021 10:47 Відповісти
Друге запитання - куди ви особисто пошліте Зеленского, НА... або В......?
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09.12.2021 11:15 Відповісти
К
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09.12.2021 12:49 Відповісти
зебобиков будут ставить на учет
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09.12.2021 10:49 Відповісти
"джерел засобів існування; " - "слуги" хочуть залізти в кишені громадянам і перевірити чи закінчилася в них епоха бідності.
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09.12.2021 10:53 Відповісти
100%
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09.12.2021 11:04 Відповісти
и що вы ответите? В вас "эпоха бедности" прошла, или только началась, бо вы растратили последний миллион, заработанный в эпоху Ледокола 2?
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09.12.2021 15:56 Відповісти
они серьезно думают что люди при нынешнем уровне доверии к власти будут отвечать на эти вопросы?
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09.12.2021 10:54 Відповісти
а нехер сходить не хочуть часом?
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09.12.2021 10:54 Відповісти
Яка відповідальність законодавчо передбачена за відмову від участі в перепису?
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09.12.2021 10:56 Відповісти
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
стаття 63 Конституції - основного закону, який має найвищу силу в Україні.

А цей перепис - лише спроба зібрати інформацію про РЕАЛЬНІ настрої в суспільстві, і знову гратися в популізм для 73% на наступних виборах
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09.12.2021 11:13 Відповісти
а вы будете в наступных 73?
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09.12.2021 15:58 Відповісти
Навіщо, якщо я не був і в попередніх 73
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09.12.2021 16:48 Відповісти
"чем лукавый не шутит, когда бох спит"....
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09.12.2021 17:09 Відповісти
Первый вопрос: - Чей Крым?
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09.12.2021 11:02 Відповісти
Вот пусть зесрань ,которая сделала всех вместе,сама и переписывается)
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09.12.2021 11:03 Відповісти
а помните:

- пять вопросов идийота?
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09.12.2021 11:03 Відповісти
Як можна проводити загальнонаціональний перепис населення України при окупованих територіях? Це що знущання над нацією? На окупованих територіях дуже багато людей які скажуть що вони українці, але їх не запитають! Отримаємо неточний результат і марно витрачені мільярди! Краще б на допомогу молодим сім'ям виділили, демографію поправили, допомогу при народженні дитини, стимулювали народжуваність! Ідіоти довбані!
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09.12.2021 11:04 Відповісти

зе-гниды выполняют задание моксвы узаконить оккупированные территории и закрепить текущее состояние.
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09.12.2021 11:12 Відповісти
Калька параши, там под эгидой подобной хрени в этом году ходили собирали информацию, люди на...й посылали когда к ним докапывались с подобными вопросами.
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09.12.2021 11:04 Відповісти
Не доверяю зелёной кремлёвской власти, не доверяю её переписчикам,которым я собственноручно вручу полный набор своих персональных данных. А потом эти данные будут распроданы всем желающим.... Может сразу отсылать на кремль инфу о себе? Или публиковать в инете? Пусть закатают губищу - информационных эксгибиционистов наберётся в стране немного...
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09.12.2021 11:14 Відповісти
Ваше крЭдо ?
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09.12.2021 11:19 Відповісти
Всегда!
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09.12.2021 15:59 Відповісти
а вот та хрень от дубилета которая была в 2019 году то чего было? не перепись?
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09.12.2021 11:19 Відповісти
Будет как в прошлый раз:
- Сколько вас проживает в квартире?
Человек думает, сколько сказать. "Если скажу про всех, начнут насчитывать коммуналку". "Скажу и за сына и невестку. У них уже польское гражданство, а вдруг вернутся". "Скажу, что живет 8 детей, вдруг субсидию добавят"...
В результате, говорили что-попало. У нас в подъезде живут цыгане. Спят на полу в покатушку (от постоянных 10 иногда до 25 человек), но зафиксировали 3 человека.
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09.12.2021 11:24 Відповісти
Может им ещё где деньги лежат рассказать.
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09.12.2021 11:34 Відповісти
Пех мрази, кала вам на воротник и соломы,
Идите в сраку
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09.12.2021 11:36 Відповісти
На дурні питання даю дурні відповіді. Не буду приймати участі в цьому циркові
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09.12.2021 11:47 Відповісти
клоунесса смешащая народ,не лох-скоморох,пусть и отвечает на вопросы состряпанные с бодуна.
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09.12.2021 11:52 Відповісти
Характеристика зекрыс:"Нездоровое желание дое... до мышей"...
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09.12.2021 11:53 Відповісти
Ідіть у сраку!!!
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09.12.2021 11:55 Відповісти
Останій перепис населення проводився в січні 2001 року ,майже 21 рік тому ,в світі лише три краіни таких і не зрозуміло чого такий вереск піднявся ,невже вам подобаются різні маніпуляціі а не реальний стан речей ,до речі вороги Украіни теж проти перепису.
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09.12.2021 12:23 Відповісти
По перше - реальні результати зелена влада ніколи не оприлюднить. Щось набрешуть.
По друге - зелена влада використає ці дані проти людей. Залізуть у кишеню до кожного.
По третє - ці відомості з великою ймовірністю попадуть до криміналу. Щоб знати, кого можна грабувати.
Четверте - ці відомості попадуть до рашки з усіма наслідками.
Дуже не хотілось би щоб всякі чорти мали відомості про мене, родину, житлові умови, джерела засобів існування та таке інше.
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Якщо всього боятися тоді жити як в Південому Судані (це одна з трьох краін де не понад двадцять років не проводився перепис населення) ,хай ворог маніпулює "наші люди" "адин народ" ітп . До речі в 2001 році при Кучмі теж були такі "захисники" для чого перепис адже це на руку проросійським силам ,після перепису стало все навпаки.
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09.12.2021 15:26 Відповісти
А крім лозунгів є що сказати?
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09.12.2021 16:29 Відповісти
больше делать нечего чем отвечать на допрос из 50 вопросов. ещё экзамен предложите сдавать. в сад!
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09.12.2021 12:38 Відповісти
пагадите-пагадите...так это перепись населения или нулевая декларация???? ))))
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09.12.2021 12:44 Відповісти
А Дубілет, що тоді робив?
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09.12.2021 13:03 Відповісти
Навіщо окремо вік і окремо дата народження? Зелена пліснява не вміє рахувати?
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09.12.2021 13:31 Відповісти
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09.12.2021 14:43 Відповісти
Главный вопрос-ты за белых или за красных,тьфу, зеленых.
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09.12.2021 16:27 Відповісти
 
 