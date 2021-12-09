Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми
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В Україні схвалили Програму перепису населення України у 2023 році
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну службу статистики.
"8 грудня 2021 року, відбулося спільне засідання Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України, на якому було схвалено Програму перепису населення України у 2023 році. Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить більше 50 питань і визначає перелік демографічних і соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств і житлових умов населення", - йдеться у повідомленні.
Голова Держстату Ігор Вернер представив проєкт Програми всеукраїнського перепису населення та основні блоки запитань, за якими буде здійснюватися збирання інформації, зокрема щодо:
• основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо);
• етнічного походження, мовних ознак та громадянства;
• освіти;
• джерел засобів існування;
• зайнятості;
• міграційної активності;
• визначення статусу інвалідності;
• житлових умов.
За інформацією відомства, отримана інформація дозволить охарактеризувати умови життя кожної людини та її роль у домогосподарстві, сім’ї та суспільстві в цілому, а також провести міжнародні співставлення.
Будь ласка, зачекайте...
Ничего не скажу!
стаття 63 Конституції - основного закону, який має найвищу силу в Україні.
А цей перепис - лише спроба зібрати інформацію про РЕАЛЬНІ настрої в суспільстві, і знову гратися в популізм для 73% на наступних виборах
- пять вопросов идийота?
зе-гниды выполняют задание моксвы узаконить оккупированные территории и закрепить текущее состояние.
- Сколько вас проживает в квартире?
Человек думает, сколько сказать. "Если скажу про всех, начнут насчитывать коммуналку". "Скажу и за сына и невестку. У них уже польское гражданство, а вдруг вернутся". "Скажу, что живет 8 детей, вдруг субсидию добавят"...
В результате, говорили что-попало. У нас в подъезде живут цыгане. Спят на полу в покатушку (от постоянных 10 иногда до 25 человек), но зафиксировали 3 человека.
Идите в сраку
По друге - зелена влада використає ці дані проти людей. Залізуть у кишеню до кожного.
По третє - ці відомості з великою ймовірністю попадуть до криміналу. Щоб знати, кого можна грабувати.
Четверте - ці відомості попадуть до рашки з усіма наслідками.
Дуже не хотілось би щоб всякі чорти мали відомості про мене, родину, житлові умови, джерела засобів існування та таке інше.