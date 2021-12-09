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США можуть чинити тиск на Україну щодо питання часткової автономії для Донбасу, - Associated Press

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США можуть чинити тиск на Україну щодо питання часткової автономії для Донбасу, - Associated Press

США можуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною автономії Донбасу. Йдеться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.

Про це йдеться в статті Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники адміністрації припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз контролюються військами РФ. Невизначений "особливий статус" для цих територій був визначений у неоднозначній мирній угоді за посередництва Європи в 2015 році, але вона так і не була втілена", - йдеться у повідомленні.

Також в статті сказано про те, що президент США Джо Байден відкрито підтримує бажання України щодо членства в НАТО.

"Але високопосадовці Держдепартаменту сказали Україні, що членство в НАТО навряд чи буде затверджено в найближче десятиліття, за словами людини, знайомої з тими приватними переговорами, які відбувалися в умовах анонімності", - резюмує видання.

Також читайте: Якщо ми дамо Донбасу автономію, це буде легітимізація російського протекторату, - Клімкін розповів про стратегію РФ із троянським конем

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
нет, кацапчег, либо мы получим войну, либо мы получим позор и войну.
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09.12.2021 10:57
+33
Уступи жену свою оккупантам, да и на сына думаю желающие из ********* найдутся
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09.12.2021 11:07
+30
" що США будуть чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям ".
А ось, схоже, і спливають результати переговорів ху№ла та сонного Джо.
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09.12.2021 10:50
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А де кніга Де першоджерело Ти тупий кацап , твій роботодавець тільки що написав на форумі який ти постив що ти звільнений
І щому кацапи такі тупі ? Мабуть того що унітаза не мають і їм тисячоліттями шишки в лісі б'ють по лобі , поганий у вас генофонд , якщо на такого як ти дивитися
Дебільний якийсь
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09.12.2021 14:07 Відповісти
«Старший брат» уже не брат, а в старшие рабы набивается ..
У всех народов есть своя этническая территория: у Украинцев - Украина, у Чехов - Чехия .. , а у т.н. руССких - нету своей страны в составе РФ федерации !!! У башкиров - есть, татар - есть, и тд. Где хотя руССкая автономия в составе роССийской федерации..?
Делайте ее в РФ, .. сначала ! Не, им задрыщанцым, ДыРку-автономию подавай!
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09.12.2021 16:31 Відповісти
Під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?" Псакі відповіла: "Це неправда". Джерело: https://censor.net/ua/n3304400
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10.12.2021 08:35 Відповісти
******** Debily мало того що дебіл та ще й троль кацапскій,ну и поц вонючій вдовесок.....
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09.12.2021 13:01 Відповісти
Если весь мир предупредил путина о последствиях вторжения в Украину, то зачем нам эти минские соглашения?! Нужно из них выйти и закрыть этот вопрос раз и навсегда.
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09.12.2021 11:01 Відповісти
На Израиль в свое время тоже давил весь мир, но они отстояли свои позиции. С нашим членограем, к сожалению можно ожидать чего угодно.
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09.12.2021 11:03 Відповісти
Как только кто то будет давить на Украину мирскими соглашениями, Украине надо сразу же контраргументировать Дебальцевым. Это самый первый шаг в этих, так называемых, "соглашениях".
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09.12.2021 11:04 Відповісти
Московія не хоче членства України в НАТО, щоб мати якщо не зараз, то пізніше можливість загарбати всю Україну, а Україна в НАТО - це хрест на сраній кацапо-імперії!!!
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09.12.2021 11:11 Відповісти
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09.12.2021 11:16 Відповісти
Якщо Европа думає просто пересидіти окупацію України, то вона дуже помиляється що її це не зачепить. Під час війни підірвуть атомні електростанції. Чорнобиль здасться легким пшиком.
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09.12.2021 11:22 Відповісти
Ну вас штырет...
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09.12.2021 12:34 Відповісти
У вас ошибка,правильно штырит И баян 15 энергоблоков АЭС, заштырит всю Европу
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09.12.2021 14:45 Відповісти
Спасибо за замечание. Вопрос АЭС похож больше на шантаж. При любом раскладе все понимают,что на это Украина не пойдёт.
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09.12.2021 15:47 Відповісти
"Доброго ранку!Друзі і всі хто заздрить ")
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Украине проще отказаться вообще от оккупированных территорий, чем брать в свой состав путинский гадюшник, который будет разлагать изнутри Украину.
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09.12.2021 11:28 Відповісти
при том еще и пенсии давать
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09.12.2021 16:31 Відповісти
да пошли они нахер! лучше пенсии добавить пенсионерам, которые тут живут!
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09.12.2021 16:34 Відповісти
я ж об этом
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09.12.2021 16:41 Відповісти
и большая часть донбансни - льготники
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09.12.2021 16:44 Відповісти
Баба Йюля еще при Пасечнике говорила - обнести эту домбасню колючей проволокой
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09.12.2021 16:46 Відповісти
пусть РФ им плотит пенсии со своего бюджета! Сколько Донбасс зла принес Украине начиная с Ахметова и партии регионов и что они сделали с системой власти Украины и заканчивая войной. да я их ненавижу! я не хочу с ними жить в одной стране! Столько людей из за этих мразей погибло хороших. в памяти вспоминается, как они кричали путин введи войска и алгоритмом сразу таких воспоминаний миллион идет. Нахер их всех! Стену там бетонную поставить и никого не пускать! быдло конченное! чтобы они в ад все попали!!!
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09.12.2021 16:40 Відповісти
Мюнхенский сговор 38 года вспоминается...
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09.12.2021 11:30 Відповісти
Что, уже и "отсосиэйтед пресс"лубянкой прокуплен?
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09.12.2021 11:36 Відповісти
Статья в АP это ни о чем. Завтра появится три других статьи в других не менее уважаемых СМИ с другой трактовкой. А вот прочитать пресс релизы Госдепа США на английском это гораздо более значимый источник информации, но для того чтобы правильно понять эти релизы нужно быть дипломвтом или журналистом американистов. Ждет трактовок переглворов от наших достойных СМИ и экретов.
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09.12.2021 11:41 Відповісти
Это боевики будут в Раде сидеть??? они хотят развалить Украину окончательно??? я предлагаю провести всеукраинский референдум с вопросом о отделении оккупированных территорий. Поступить, как Германия и Финляндия, которые оставили России территории, которые Россия оккупировала, и теми территориями свободными пойти Западным путем и теперь Германия и Финляндия по благосостоянию и уровню жизни лучшие страны мира. Нахер нам держаться за Донбасс, если они там ненавидят Украину и одно зло несли Украине всю историю. я ненавижу Донбасс за Ахметова и Януковича и Партию Регионов и за предательскую и коллаборационистскую политику, которую они проводят с двухтысячных годов. Референдум и пусть народ решит. Брать боевиков в состав Украины - я против всеми клетками своего тела, меня аж мороз по спине берет от такого. они что вздурели там совсем. США предали Украину, если они такое предлагают. референдум и отрезать их нафиг! Потому что РФ нам их не отдаст, а бесконечная война истощает Украинскую экономику. Или ядерное оружие вернуть, чтобы РФ больше не лезла.
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09.12.2021 11:42 Відповісти
Солидарен на все 100. Там большая часть населения ненавидит Украину, что они хорошего могут привнести в нашу страну, при "возвращении". Ничего! Будучи украинцами, они себя считают русскими. У меня такое просто в голове не укладывается. Это же насколько нужно себя не уважать, не иметь элементарной человеческой гордости, чтобы добровольно превратить сябя в раба! Это говорит еще и об очень ограниченных умственных способностях. Не думаю, что Украине нужен такой шлак. Никакая реинтеграция их не исправит. Все эти наследники зекоты, говоря их языком, просто терпилы, и для них, пресмыкаться, это нормально.
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09.12.2021 12:27 Відповісти
То, что раша со Штатами за спиной у Украины о чём-то там договариваются, является прямым следствием самоустранения Зели от внешней политики ввиду его полной некомпетентности, кастрирования МИДа и госизмены Ермака с компанией других русских кротов в ОП и остальных структурах.
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09.12.2021 11:47 Відповісти
Депортация на историческую родину.
Вот и вся автономия.
Понаехало быдло в мою хату,и высрались в прихожей.
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09.12.2021 11:47 Відповісти
Одно агенство сказало, что кто-то МОЖЕТ давить на Украину.
А может и не давить...
Или не на Украину.
Типичная информационная провокация.
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09.12.2021 11:50 Відповісти
Так сьогодні в Світі йдуть інформаційні війни.
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09.12.2021 13:31 Відповісти
Уверен, что это фейковая статья!!!!
Штаты постоянно говорят о целостности Украины и вдруг такой высер!!!
Параша продолжает через продажность некоторых журнашлюх распространять брехню!!!!
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09.12.2021 12:08 Відповісти
Скорей всего хочется что бы вы были правы прочитал эту статью от этого агенства. Это агенство плохо пахнет. Оно не раз критиковалась за отклонение от правдивой информации. Но дыма без огня не бывает как это не печально
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09.12.2021 12:40 Відповісти
Это результат беззубой и бездарной политики нашего президента, страну официально начали сдавать.
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09.12.2021 12:23 Відповісти
Зеля ведь ни разу не опровергал формулу Штайнмайера и не восставал против особого Статуса ОРДЛО. Вот США так и действуют.
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09.12.2021 15:23 Відповісти
Associated press сделала маленький подарок россиянам. Пусть малость- на 1-2 дня, но все равно приятно.
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09.12.2021 15:28 Відповісти
Это еще не все. На фоксе идут прогоны от Такера Карлсона https://www.youtube.com/watch?v=Pw0ypSr1SGY&t=483s и Лоры Ингэхэм https://www.youtube.com/watch?v=9b91e6hov00 про бессмысленнсть поддержки Украины и необходимости хороших отношений с Соссией. Это какой-то пздц, друзі. Проплаченніе трампо-путинские шлюхи гавкают похлеще боброедки. И ведь верят же им местные ватники-трампососы. Но самое печальное, что противостоять этому некому. Дырявый Бидон сменил ориентацию и стал путиским **********.
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09.12.2021 12:34 Відповісти
такер меле це стільки, скільки йде війна.
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09.12.2021 12:45 Відповісти
" Но самое печальное, что противостоять этому некому"

Обратитесь к Сенатору от штата Техас Тэду Крузу:

"ТЕД КРУЗ: В эти выходные администрация Байдена рассекретила свою собственную оценку того, что вторжение неминуемо, что оно может произойти уже в январе или феврале следующего года, и, откровенно говоря, администрация пытается подготовить всех к очень существенной возможности российского вторжения в Украину. Все дело в том что это вина Джо Байдена. Джо Байден виноват по двум причинам. Во-первых, вы упомянули буквально минуту назад катастрофу в Афганистане, слабость, которую показал Байден, сдавшись талибам. Каждый враг Америки дал оценку человеку в Овальном кабинете, той самой капитуляци, которую мы наблюдали перед Талибаном, остальные враги Америки воодушевились этой капитуляцией. Но во-вторых, Байден очень конкретно сдался Путину по «Северному потоку-2». Почему теперь «Северный поток-2» имеет значение? «Северный поток-2» - трубопровод, который Россия строит, чтобы идти напрямую из России в Германию. Они делают это, потому что хотят обойти Украину. В 2014 году Путин вторгся в Украину, вторгся в Крым, но не продолжил вторжение. Остальная часть страны не воодушевилась так, как Киев. Почему? Потому что сейчас российский природный газ идет через Украину, через украинскую энергетическую инфраструктуру в Европу. А если бы они вторглись в Украину, украинцы могли бы разрушить этот трубопровод и лишить их возможности поставлять газ на рынок. Таким образом, «Северный поток-2» - это все, что нужно России и позволяет России исключить Украину из транзитной петли, позволяет им … привести танки в центр Киева."

"TED CRUZ: This weekend the Biden administration declassified their own assessment that an invasion is imminent, that it could come as early as January or February of next year, and candidly, the administration is trying to prepare everyone for the very substantial possibility of a Russian invasion of Ukraine. The thing to understand this is Joe Biden's fault. It's Joe Biden's fault for two reasons. Number one, you mentioned just a minute ago the disaster of Afghanistan, the weakness that Biden showed surrendering to the Taliban. Every enemy of America took a measure of the man in the Oval Office, and that same surrender that we've seen to the Taliban, the rest of the enemies of America were emboldened by that surrender. But secondly, Biden very specifically surrender to Putin on Nord Stream 2. Now, why does Nord Stream 2 matter? Nord Stream 2, a pipeline that Russia is building to go directly from Russia to Germany. They're doing it because they want to bypass Ukraine. In 2014, Putin invaded Ukraine, invaded Crimea, but didn't continue to invade. The rest of the country, didn't go all the way to Kiev. Why? Because right now the Russian natural gas goes through Ukraine, through Ukrainian energy infrastructure to get to Europe. And if they had invaded Ukraine, the Ukrainians could have destroyed that pipeline and cut off their ability to get to market. So Nord Stream 2 is all about and enabling Russia to cut Ukraine out of the transit loop in order for them to… drive the tanks into downtown Kiev."
https://www.youtube.com/watch?v=xJ4ENczvJdI
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09.12.2021 13:06 Відповісти
Ця газета писала про фашистів у Києві, не потрібно звертати увагу на «анонімниє істочнікі»
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09.12.2021 14:57 Відповісти
так а про що можна взагалі говорити, якщо 73% проголосувало, щоб "сАйтісЬ паСєрЄдіНє"??
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09.12.2021 12:42 Відповісти
Сполучені Штати знають що насправді московія воює з Україною, тому вони не можуть не розуміти що автономізація ордло це перемога кацапів. Тому звідси є два можливих висновки -

Перший - хvйло нагнуло США

Другий - ця стаття художній свист.

Найближчим часом, з риторики дійових осіб ми для себе прояснимо. Особисто я не вважаю що хvйло має потуги нагнути Америку, стаття провокація з метою розхитування ситуації в Україні.
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09.12.2021 12:42 Відповісти
Короче, старый пердун Джо, как и его предшественник Абизяна
Продолжают сдавать Украину.
Фуйло опять их переиграл.
Зебилу еще не звонили.
Це перемога.
Шануйтеся...
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09.12.2021 12:44 Відповісти
В Вашингтоне сейчас 6 утра, Байден что, роняя тапки должен звонить. Он пока раскачается, позвонит...часика в 2 ночи. Главное-телефон не занимать.
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09.12.2021 12:48 Відповісти
Он еще вчера обещал. Но проигнорил...
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09.12.2021 12:58 Відповісти
У них 6 утра четверга
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09.12.2021 13:08 Відповісти
Американець! А у тебе скільки, якщо у «них 6 утра».
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09.12.2021 14:30 Відповісти
Это наш крот - двойной агент ,проверенный,свой товарищ.
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09.12.2021 14:50 Відповісти
Только это строго между нами-никому не говори
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09.12.2021 15:31 Відповісти
От жеж Зебіли кончені, одразу повірили у цей вкид. Після цього вам можна будь яку дічь у тупі макітри вбити і ви ж повірите.

Он вище обісраний EUkozak вже наклав у штани жирним шрифтом, згадав якусь абізяну та пердуна, віддав перемогу свому ху#лу та з криком - «Це перемога!» вшанувався у штани.
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09.12.2021 12:58 Відповісти
Красиво пишеш, бидлотко
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09.12.2021 12:59 Відповісти
Навідміну від тебе, пєдіка, я вірю в Україну.
А ти можеш сидіти обісраний, та смердіти на весь сайт.
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09.12.2021 13:17 Відповісти
Без коментарів. Краще, ніж ти, бидлотко, про себе не мовиш.
Тільки не чіпай Україну - від тебе залишається саме лайно...
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09.12.2021 13:20 Відповісти
Голубая устріца та за парєбріком
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09.12.2021 13:24 Відповісти
Твоя нездійснена мрія🖕
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09.12.2021 13:30 Відповісти
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09.12.2021 13:33 Відповісти
Вот так идёшь себе по Троещине, яйцы чешешь и ни о чём не беспокоишься. И вдруг - на те - в подворотне на мешке сидят Старичелло Байден, Тоня Блинкен и Витуля Нуланд. Тут как гаркнешь на них: "Шо в мешке?" (в надежде, что если что-то хорошее, то может поделятся). А они отвечают: "Зеленский и Ермак". А ты им: "Тю! И на кой они вам?" А они: "Выдавливаем частичную автономию для Донбасса"
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09.12.2021 13:31 Відповісти
Ти теж ********* слухати «анонімниє істочнікі» кремля, значить ти аноніст?
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09.12.2021 14:59 Відповісти
Если в Монголии живёт монгол, то в Чехии живёт чехол.
Трдло тебе в прдел!
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09.12.2021 20:08 Відповісти
Так, появилась аргументированная точка зрения на статью в АР.
https://uainfo.org/blognews/1639045433-zloy-odessit-associated-press-podarila-radost-vyalym-propagandistam-.html
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09.12.2021 13:40 Відповісти
Это нереально.ЛДНР уже наполовину переварено рашкой и превращено в говно русского мира.Оно будет вонять у порога,но в дом его заносить никто не будет.
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09.12.2021 13:54 Відповісти
Луганским ватанам достаточно пообещать пенсии как в Германии , нашугать СБУ и будут они портреты Бандеры целовать.Вата переобувается по ситуации.
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09.12.2021 15:02 Відповісти
У них до войны были самые высокие пенсии и зарплаты в Украине.Не помогло.
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09.12.2021 15:56 Відповісти
350 тыщ предателей уже с московкими паспортами .. Пушило из ДыРы тоже с паспортом фашистов, .. да еще депутат он от партии единая роССия ..
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09.12.2021 16:03 Відповісти
Вот думаю: а что если пока в индивидуальном порядке Порошенко в НАТО принять?
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09.12.2021 14:02 Відповісти
Злой одессит: Associated Press подарила радость вялым пропагандистам: США слили Украину!

09.12.2021



У рассеянских пропагандонов сегодня с утра форменная "перемога". Более чем сутки спустя после видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина, итогом которой для рассеи оказался нулевой профит, у них появилась пища для распространения победоносных нарративов.

Дело в том, что издание Associated Press, ссылаясь на неназванный, но "заслуживающий доверия" источник среди чиновников, сообщило о том, что США "скорее всего" будут оказывать давление на Киев в вопросе предоставления автономии оккупированным территориям Донбасса и в ближайшее десятилетие Украине не вступить в НАТО, пишет своем блоге zloy_odessit .

И вот, приунывшие пропагандисты всех мастей, от серого сегмента в виде Telegram-каналов, таких как "Зрада чи Перемога", до бесхребетного порождения пропагандистской машины Гризодубовой, Александра Коца, вещают о сливе интересов Киева после "видеоконференции".

Что же, Ok.

Но, у меня возникает вопрос. Почему настолько радостная новость для оккупантов появляется сутки спустя после общения президентов США и РФ? И, почему в очередной раз мы слышим не конкретные имена и фамилии чиновника эту информацию предоставившего, а не вызывающее лично у меня уже который год подряд доверия "источник, заслуживающий доверия"?

Я уже неоднократно писал в своих материалах, что этой фразой зачастую прикрывают дешёвый вброс либо заказуху и за, без малого 8 лет, я фиксировал десятки случаев, когда информация от "источника, заслуживающего доверия", себя не оправдывала и оного не заслуживала.

Но, следующий вопрос будет ещё интереснее. А именно - кто опубликовал столь интересную информацию, которую преподносят рассеянские пропагандоны, как свершившийся факт, но даже в оригинале используются осторожные и вариативные "возможно" и "скорее всего"?

Ах, да, это же Associated Press.

То самое Associated Press, на страницах которого выходили статьи о том, что в Украине существуют неонацистские лагеря, в которых за бюджетные средства детей обучают убивать? Если интересно, статья "В украинском лагере националистов детей учат убивать", ставшая в 2018 очень популярной среди рассеянских СМИ, но оказавшаяся полностью лживой, за что Associated Press не только не извинилось, но и не подумало даже удалять фейковый материал.

То самое Associated Press, которое публиковало манипулятивный материал о распространении коронавируса в Украине "Ukraine's hospitals under strain, even with few virus cases" и который, опять таки, стал очень популярным в эрэфийском сегменте?

То самое Associated Press на страницах, которого регулярно публикуются журналисты Мстислав Чернов и Юра Карманов, дружащие с такими рассейскими кровавыми пропагандистами как Семён Пегов, Александр Коц и прочими и которые принимали активное участие осенью 2020-го в распространении нарративов о "Православном джихаде" в Карабахе? Причём, материалы Мстислава Чернова из Карабаха, создавалось такое впечатление, что писались не для Associated Press, а для "Комсомольской правды".

Продолжать я могу до бесконечности, относительно того, как Associated Press манипулирует и жонглирует фактами, причём это жонглирование странным образом подыгрывает рассеянской пропаганде. Займёт это перечисление несколько страниц текста, с упоминанием всех тех манипуляций и фейков, которые публиковало это издание.

И вот, в очередной раз, мы видим аховую, шокирующую информацию, которая призвана деморализовать Украину, создать видимость некой победы пуйла в переговорах с Байденом, но при этом не имеющей элементарного подтверждения фактами.

Ах, да, совсем забыл, это же сообщил "источник, заслуживающий доверия" .

Фiльтруємо iнформацiйне смiття.
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09.12.2021 14:11 Відповісти
Тиснути на жертву агресії - підло. Погана ознака. Нагадує договірняк з Путіним. Безглузда меркелівська тактика умиротворення агресора переповзла в арсенал голуба Обами. Канцлерка, частенько торгувала інтересами України. Невже Байден прийняв від неї естафету?

?
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09.12.2021 14:28 Відповісти
Associated press відома помийка, що писала викиди про фашистів у Києві від «анонімних істочніков».Все йде по плану, звір вже побачив приманку.
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09.12.2021 15:05 Відповісти
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09.12.2021 14:30 Відповісти
чувашская хакаска ошиблась. это намордовия со всеми остальными болотами входила в состав Казакстана как самый захудалый улус - моксель.
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09.12.2021 15:11 Відповісти
Сколько мне известно так тюркские народы собираются объединиться, ну скажем в тюркский союз
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09.12.2021 17:50 Відповісти
Кацапские тролли атакуют!😁😁
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09.12.2021 15:01 Відповісти
Украина так же может потребовать от США чтобы следуюим президентом у них был ктото из черной живой материи.
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09.12.2021 15:06 Відповісти
трамп что ли, после загорания без крема?
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09.12.2021 15:57 Відповісти
По данным AP, высокопоставленные чиновники Госдепа США сказали Украине, что она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

Чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме.
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09.12.2021 15:06 Відповісти
Какой именно чиновник Белого дома, можно уточнить? Associated press известная помойка, и новости от анонимных источников подлежат сомнению
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09.12.2021 16:07 Відповісти
Автономия - фейк !!
А 10 лет без НАТО ? Если сегодня все страны НАТО проголосуют "За", на вступление нужно 5 лет.
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09.12.2021 15:20 Відповісти
Бандитам, террористам и фашистам руССкого мира давать автономию просто за то, что они бандиты-террористы-фашисты?
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09.12.2021 15:55 Відповісти
Давать автономию тем, кто помогал и учавствовал в сбитии Боинга?
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09.12.2021 16:35 Відповісти
Будапештский Меморандум это преступление перед Украинским Народом!

Украина отдала Тактическое Ядерное Оружие россии и получила взамен войну.
Берите Пример с Ядерных Держав - Израиля и Пакистана.
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09.12.2021 17:28 Відповісти
Так у нас в стране и так введена децентрализация какую тем коллаборантам нужна еще автономия?,автономия для того региона это бомба замедленного действия. и путин обязательно в таком случае изобретет какую то провокацию для дальнейших боевых действий против нашей страны.
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09.12.2021 17:45 Відповісти
Они убивали и убивают, что бы остаться в составе Украины, автономией???????
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09.12.2021 17:52 Відповісти
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