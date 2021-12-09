США можуть чинити тиск на Україну щодо питання часткової автономії для Донбасу, - Associated Press
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США можуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною автономії Донбасу. Йдеться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.
Про це йдеться в статті Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
"Представники адміністрації припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз контролюються військами РФ. Невизначений "особливий статус" для цих територій був визначений у неоднозначній мирній угоді за посередництва Європи в 2015 році, але вона так і не була втілена", - йдеться у повідомленні.
Також в статті сказано про те, що президент США Джо Байден відкрито підтримує бажання України щодо членства в НАТО.
"Але високопосадовці Держдепартаменту сказали Україні, що членство в НАТО навряд чи буде затверджено в найближче десятиліття, за словами людини, знайомої з тими приватними переговорами, які відбувалися в умовах анонімності", - резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
І щому кацапи такі тупі ? Мабуть того що унітаза не мають і їм тисячоліттями шишки в лісі б'ють по лобі , поганий у вас генофонд , якщо на такого як ти дивитися
Дебільний якийсь
У всех народов есть своя этническая территория: у Украинцев - Украина, у Чехов - Чехия .. , а у т.н. руССких - нету своей страны в составе РФ федерации !!! У башкиров - есть, татар - есть, и тд. Где хотя руССкая автономия в составе роССийской федерации..?
Делайте ее в РФ, .. сначала ! Не, им задрыщанцым, ДыРку-автономию подавай!
Вот и вся автономия.
Понаехало быдло в мою хату,и высрались в прихожей.
А может и не давить...
Или не на Украину.
Типичная информационная провокация.
Штаты постоянно говорят о целостности Украины и вдруг такой высер!!!
Параша продолжает через продажность некоторых журнашлюх распространять брехню!!!!
Обратитесь к Сенатору от штата Техас Тэду Крузу:
"ТЕД КРУЗ: В эти выходные администрация Байдена рассекретила свою собственную оценку того, что вторжение неминуемо, что оно может произойти уже в январе или феврале следующего года, и, откровенно говоря, администрация пытается подготовить всех к очень существенной возможности российского вторжения в Украину. Все дело в том что это вина Джо Байдена. Джо Байден виноват по двум причинам. Во-первых, вы упомянули буквально минуту назад катастрофу в Афганистане, слабость, которую показал Байден, сдавшись талибам. Каждый враг Америки дал оценку человеку в Овальном кабинете, той самой капитуляци, которую мы наблюдали перед Талибаном, остальные враги Америки воодушевились этой капитуляцией. Но во-вторых, Байден очень конкретно сдался Путину по «Северному потоку-2». Почему теперь «Северный поток-2» имеет значение? «Северный поток-2» - трубопровод, который Россия строит, чтобы идти напрямую из России в Германию. Они делают это, потому что хотят обойти Украину. В 2014 году Путин вторгся в Украину, вторгся в Крым, но не продолжил вторжение. Остальная часть страны не воодушевилась так, как Киев. Почему? Потому что сейчас российский природный газ идет через Украину, через украинскую энергетическую инфраструктуру в Европу. А если бы они вторглись в Украину, украинцы могли бы разрушить этот трубопровод и лишить их возможности поставлять газ на рынок. Таким образом, «Северный поток-2» - это все, что нужно России и позволяет России исключить Украину из транзитной петли, позволяет им … привести танки в центр Киева."
"TED CRUZ: This weekend the Biden administration declassified their own assessment that an invasion is imminent, that it could come as early as January or February of next year, and candidly, the administration is trying to prepare everyone for the very substantial possibility of a Russian invasion of Ukraine. The thing to understand this is Joe Biden's fault. It's Joe Biden's fault for two reasons. Number one, you mentioned just a minute ago the disaster of Afghanistan, the weakness that Biden showed surrendering to the Taliban. Every enemy of America took a measure of the man in the Oval Office, and that same surrender that we've seen to the Taliban, the rest of the enemies of America were emboldened by that surrender. But secondly, Biden very specifically surrender to Putin on Nord Stream 2. Now, why does Nord Stream 2 matter? Nord Stream 2, a pipeline that Russia is building to go directly from Russia to Germany. They're doing it because they want to bypass Ukraine. In 2014, Putin invaded Ukraine, invaded Crimea, but didn't continue to invade. The rest of the country, didn't go all the way to Kiev. Why? Because right now the Russian natural gas goes through Ukraine, through Ukrainian energy infrastructure to get to Europe. And if they had invaded Ukraine, the Ukrainians could have destroyed that pipeline and cut off their ability to get to market. So Nord Stream 2 is all about and enabling Russia to cut Ukraine out of the transit loop in order for them to… drive the tanks into downtown Kiev."
https://www.youtube.com/watch?v=xJ4ENczvJdI
Перший - хvйло нагнуло США
Другий - ця стаття художній свист.
Найближчим часом, з риторики дійових осіб ми для себе прояснимо. Особисто я не вважаю що хvйло має потуги нагнути Америку, стаття провокація з метою розхитування ситуації в Україні.
Продолжают сдавать Украину.
Фуйло опять их переиграл.
Зебилу еще не звонили.
Це перемога.
Шануйтеся...
Он вище обісраний EUkozak вже наклав у штани жирним шрифтом, згадав якусь абізяну та пердуна, віддав перемогу свому ху#лу та з криком - «Це перемога!» вшанувався у штани.
А ти можеш сидіти обісраний, та смердіти на весь сайт.
Тільки не чіпай Україну - від тебе залишається саме лайно...
Трдло тебе в прдел!
https://uainfo.org/blognews/1639045433-zloy-odessit-associated-press-podarila-radost-vyalym-propagandistam-.html
09.12.2021
У рассеянских пропагандонов сегодня с утра форменная "перемога". Более чем сутки спустя после видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина, итогом которой для рассеи оказался нулевой профит, у них появилась пища для распространения победоносных нарративов.
Дело в том, что издание Associated Press, ссылаясь на неназванный, но "заслуживающий доверия" источник среди чиновников, сообщило о том, что США "скорее всего" будут оказывать давление на Киев в вопросе предоставления автономии оккупированным территориям Донбасса и в ближайшее десятилетие Украине не вступить в НАТО, пишет своем блоге zloy_odessit .
И вот, приунывшие пропагандисты всех мастей, от серого сегмента в виде Telegram-каналов, таких как "Зрада чи Перемога", до бесхребетного порождения пропагандистской машины Гризодубовой, Александра Коца, вещают о сливе интересов Киева после "видеоконференции".
Что же, Ok.
Но, у меня возникает вопрос. Почему настолько радостная новость для оккупантов появляется сутки спустя после общения президентов США и РФ? И, почему в очередной раз мы слышим не конкретные имена и фамилии чиновника эту информацию предоставившего, а не вызывающее лично у меня уже который год подряд доверия "источник, заслуживающий доверия"?
Я уже неоднократно писал в своих материалах, что этой фразой зачастую прикрывают дешёвый вброс либо заказуху и за, без малого 8 лет, я фиксировал десятки случаев, когда информация от "источника, заслуживающего доверия", себя не оправдывала и оного не заслуживала.
Но, следующий вопрос будет ещё интереснее. А именно - кто опубликовал столь интересную информацию, которую преподносят рассеянские пропагандоны, как свершившийся факт, но даже в оригинале используются осторожные и вариативные "возможно" и "скорее всего"?
Ах, да, это же Associated Press.
То самое Associated Press, на страницах которого выходили статьи о том, что в Украине существуют неонацистские лагеря, в которых за бюджетные средства детей обучают убивать? Если интересно, статья "В украинском лагере националистов детей учат убивать", ставшая в 2018 очень популярной среди рассеянских СМИ, но оказавшаяся полностью лживой, за что Associated Press не только не извинилось, но и не подумало даже удалять фейковый материал.
То самое Associated Press, которое публиковало манипулятивный материал о распространении коронавируса в Украине "Ukraine's hospitals under strain, even with few virus cases" и который, опять таки, стал очень популярным в эрэфийском сегменте?
То самое Associated Press на страницах, которого регулярно публикуются журналисты Мстислав Чернов и Юра Карманов, дружащие с такими рассейскими кровавыми пропагандистами как Семён Пегов, Александр Коц и прочими и которые принимали активное участие осенью 2020-го в распространении нарративов о "Православном джихаде" в Карабахе? Причём, материалы Мстислава Чернова из Карабаха, создавалось такое впечатление, что писались не для Associated Press, а для "Комсомольской правды".
Продолжать я могу до бесконечности, относительно того, как Associated Press манипулирует и жонглирует фактами, причём это жонглирование странным образом подыгрывает рассеянской пропаганде. Займёт это перечисление несколько страниц текста, с упоминанием всех тех манипуляций и фейков, которые публиковало это издание.
И вот, в очередной раз, мы видим аховую, шокирующую информацию, которая призвана деморализовать Украину, создать видимость некой победы пуйла в переговорах с Байденом, но при этом не имеющей элементарного подтверждения фактами.
Ах, да, совсем забыл, это же сообщил "источник, заслуживающий доверия" .
Фiльтруємо iнформацiйне смiття.
?
Чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме.
А 10 лет без НАТО ? Если сегодня все страны НАТО проголосуют "За", на вступление нужно 5 лет.
Украина отдала Тактическое Ядерное Оружие россии и получила взамен войну.
Берите Пример с Ядерных Держав - Израиля и Пакистана.