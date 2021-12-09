США можуть чинити тиск на Україну щодо питання часткової автономії для Донбасу, - Associated Press

США можуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно поступилася частиною автономії Донбасу. Йдеться про контроль охорони здоров'я, поліції та шкіл.

Про це йдеться в статті Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники адміністрації припустили, що США будуть чинити тиск на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз контролюються військами РФ. Невизначений "особливий статус" для цих територій був визначений у неоднозначній мирній угоді за посередництва Європи в 2015 році, але вона так і не була втілена", - йдеться у повідомленні.

Також в статті сказано про те, що президент США Джо Байден відкрито підтримує бажання України щодо членства в НАТО.

"Але високопосадовці Держдепартаменту сказали Україні, що членство в НАТО навряд чи буде затверджено в найближче десятиліття, за словами людини, знайомої з тими приватними переговорами, які відбувалися в умовах анонімності", - резюмує видання.

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