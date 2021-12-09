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США (14502) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2352)

Венедіктова перебуває з першим за 19 років візитом до Мін’юсту США: Говорили про екстрадицію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова перебуває з першим за 19 років візитом до Мін’юсту США: Говорили про екстрадицію

Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілась із заступником генерального прокурора США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

В рамках робочої поїздки до США Ірина Венедіктова зустрілась із заступником Генерального прокурора США з питань відділу кримінальних справ Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником і радником з міжнародних справ Брюсом К. Шварцом. Це перший візит українського Генерального прокурора до Міністерства юстиції Сполучених штатів Америки із 2002 року.

Представники Мін’юсту США відзначили високий рівень та тісну взаємодію між Міністерством юстиції США та Офісом Генерального прокурора.

"Екстрадиційне співробітництво між нашими країнами розвивається досить динамічно – за останній рік ми видали до США стільки ж осіб, скільки за попередні 4 роки разом узяті. І я переконана, що ми й надалі діятимемо злагоджено та ефективно в рамках кримінальних проваджень", - зазначила Венедіктова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про заяву Венедіктової щодо підприємств Ахметова: Генпрокурор не повинна займатись політикою. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
экстрадицию бородатой бабушки?
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09.12.2021 11:05
+5
Беня напрягся!
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09.12.2021 11:08
+5
І що там з Коломойським?!... Садити чивіддавати йому ''борги'' газом, грошима за Приватбанк і далі?!...
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09.12.2021 11:08
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экстрадицию бородатой бабушки?
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09.12.2021 11:05 Відповісти
Ага, щаззз!
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09.12.2021 11:08 Відповісти
Бенядиктова отдаст Беню?

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09.12.2021 11:26 Відповісти
Зараз пороху якийсь зам підозру підпише, а вона за беню там мазу тягнуть буде.
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09.12.2021 11:07 Відповісти
Беня напрягся!
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09.12.2021 11:08 Відповісти
І що там з Коломойським?!... Садити чивіддавати йому ''борги'' газом, грошима за Приватбанк і далі?!...
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09.12.2021 11:08 Відповісти
Беня знает за облаву?
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09.12.2021 11:22 Відповісти
Таки да!
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09.12.2021 12:02 Відповісти
Ручний прокурор Венедіктова нагадала, що Байден в Україні проходив підозрюваним в кримінальній справі, як то кажуть "привіт від ***********") Так що Байден на гачку)
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09.12.2021 11:23 Відповісти
Валерьевича не отдадут.
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Шановні американці, прошу заарештувати бєнєдіктову,- вона багато чого розповість!!! (за розвалену справу татарова, за призначення ручних прокурорів, за розвал справ проти кал-а мойскього....)
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09.12.2021 11:35 Відповісти
Вони Бенедиктовну слідуючим разом в США заарештуюь, якщо вона не віддасть Беню.
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09.12.2021 12:32 Відповісти
если Беню так и не отправят в усмирительной рубашке или другой униформе в США, то 100500 прездобольская тёлка-профурорша в этот раз тупо съездила в Штаты на шопинг за счёт благодарного лохтората и воинствующего меншинства порохоботов, хотели бы мы того или нет..
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09.12.2021 11:35 Відповісти
Каким бы не был чудаком на букву "Му" бородатая бабушка, своих граждан выдавать НЕЛЬЗЯ!! виновен судите и дайте ПЖ а выдавать в другую страну -ну-ну.
Боты щас набегут и скажут , что он гражданин Швейцарии, Израиля и планеты Нубиру, пох, в законе о гражданстве сказано, что в отношениях с Украиной, сколько бы гражданств не было человек считается ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ,
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09.12.2021 11:39 Відповісти
Пока у Бени свой **********, никто в Украине его не будет судить. Наоборот, ему все должны.
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Да я и не спорю с этим, я против выдачи своих граждан, чтобы они по мнению "заграницы" не натворили. Главное начать а там и в Иран с Афганом будем своих выдавать за несоблюдение шариата.
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09.12.2021 11:55 Відповісти
а чого і кого в Україні "бЄням" боятись - що , Закону ....
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09.12.2021 12:01 Відповісти
Ти що, все ще сподіваєшся на правосуддя у нашій країні? Ти або ідіот, або дуже великий оптиміст.
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09.12.2021 13:36 Відповісти
Для таких сподіваннь нема підстав, але видавати своїх громадян, якими б вони не були злочинцями, в інші країни занадто навіть для нашої нещасної країни.
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09.12.2021 14:28 Відповісти
новые котлы в Дюти Фри прикупит)
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09.12.2021 11:45 Відповісти
Такі люди самі котли не купують - їм усе дарують "вдячні громадяни".
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09.12.2021 13:34 Відповісти
Да віддайте вже нарешті Беню і зразу стане порядок в країні. Беня задає тренд на крадіжки у держави і нарота.
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09.12.2021 11:58 Відповісти
щоб просто 15 хв тіпа поговорити про ніщо .... е інтернет - але чому за кошти "господарів" не барствувати "слузі".....
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09.12.2021 11:59 Відповісти
Мене хвилює лише одне питання: про екстрадицію Коломойського. Якщо це не обговорювали, то Венедиктова лише даремно використала наші кошти.
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09.12.2021 13:31 Відповісти
Беню отмазывать выпхнули
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10.12.2021 17:17 Відповісти
Не, КолоМошу нельзя выдавать Штатам. Для КолоМойши лучше на тропическое побережь уютной лагуны, чтобы под пальмы, чтобы волны ласкали, чтобы Бриз освежал... Одним словом - в Гуантанамо нахрен!
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10.12.2021 17:31 Відповісти
 
 