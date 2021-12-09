Після перемовин Путіна-Байдена Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод в найгіршому прочитанні, - Луценко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Внаслідок перегорів президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод за формулою Штайнмайєра.
Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив колишній генпрокурор Юрій Луценко.
"Якщо говорити по суті, то це ключова і сумна подія, коли про Україну на такому рівні говорять без України. Більше того, Україну про результати цих переговорів повідомлять набагато пізніше", - сказав Луценко.
За його словами, з одного боку, ми бачимо достатньо сильну позицію президента Сполучених Штатів Байдена щодо відкидання червоних ліній Путіна, пов’язаних з НАТО.
"І це постійно підкреслюється всіма американськими спікерами. "Ми не приймаємо претензії Росії на зупинку розширення НАТО, ми не обіцяли і нічого не будемо обіцяти, НАТО буде розширюватись в той момент, коли НАТО і країна-кандидат будуть готові". Це добрий сигнал, бо я досі переконаний, що це єдиний вихід для України з війни", - зазначив політик.
Поганий сигнал, на думку Луценка, що ніхто не відкидає домагань Путіна щодо імплементації Мінських угод у варіанті його російсько-німецького прочитання – так званої формули Штайнмаєра.
"Те що пан Байден і його спікери про це мовчать, мене дуже турбує. Те, що пан Байден по результатах перемовин з Путіним спочатку обдзвонює європейських союзників, а потім лише доведе спільну з європейцями точку зору до України – мене турбує ще більше. Я, звичайно хочу помились, але в мене складається враження, що президенту України запропонують негайно імплементувати Мінські угоди в прочитанні Штайнмайєра", - вважає Луценко.
"Тим більше, що Зеленський сам підставився, коли уповноважив пана Кучму поставити підпис під саме таким прочитанням Мінських угод, де ніяких безпекових умов, ніякого виведення військ, входження безпекових сил, а одразу вибори під дулами російських автоматів, а потім введення норми про автономне ОРДЛО в українську Конституцію, а потім виведення військ. Це неприйнятно", - каже політик.
Коментуючи вчорашній пост президента в інстаграм про "добрий ранок всім – і друзям, і тим, хто заздрить", Луценко зауважив:
"Я зразу згадав незабвєнного Віктора Фьодоровича, який сказав: "Я вам не завидую". А враховуючи, що вчора була прекрасна дата, коли Верховний Суд остаточно затвердив вирок Януковичу за державну зраду, що стало не лише прецедентом в українській історії, але і мотиватором для всі наступних президентів, я думаю, що завидувати Володимиру Олександровичу зараз дуже важко. Навіть Януковичу".
Будь ласка, зачекайте...
А насправді проблеми у ваших черепках з Г+Г, 73/43%зебіли. З яких фонтанує суцільна брехня.
У нас парламентсько-президентська республіка і на той час парламент нічого "мінського" не ухвалював.
Вы еще Киву с Рабиновичем вспомните.
Разговаривать будут с Порошенко, как с лидером оппозиции в Раде.
Ибо для обоих страна не Родина, а гешефт...
Надеюсь, он будет сидеть вместе с Зебилом...
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
Ибо для них страна не Родина, а гешефт...
І тобі разом з ними!
Шалом алейхем!
Чим це відрізняєься від позиції донбасяо, які все пробачали "своєму" Овочу і готові були підтримувати його попри все, що він виробляв, бо то ж "свій"?
І поки це не зміниться, в Україні буде біда. Щоправда, половина мешканців Західної України все ж здатна піднятися над "комплексом свого", і дивитися ширше, з позиції, що ця людини, байдуже звідки, може реально зробити для України, але і тих, хто мало чим від донбасяо відрізняється теж немало.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України (окупованого Криму) воно не обговорюються. зовсім .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
В интервью Украинской правде ****** прокомментировал: "«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель..."
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
https://tyzhden.ua/Politics/129751
Кулеба рассказал, что некоторые люди (понятно что это Байден) предлагают «дать» что-нибудь президенту России, чтобы его «сдержать». «Как далеко мы зайдем, давая это «что-либо» Путину?» - поинтересовался он.
https://youtu.be/9Auq9mYxFEE (4мин, 35сек.)