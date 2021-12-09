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Новини Політика України
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Байден (2328) Луценко (3157) Путін (21449) мінські угоди (2216)

Після перемовин Путіна-Байдена Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод в найгіршому прочитанні, - Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після перемовин Путіна-Байдена Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод в найгіршому прочитанні, - Луценко

Внаслідок перегорів президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод за формулою Штайнмайєра.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив колишній генпрокурор Юрій Луценко.

"Якщо говорити по суті, то це ключова і сумна подія, коли про Україну на такому рівні говорять без України. Більше того, Україну про результати цих переговорів повідомлять набагато пізніше", - сказав Луценко.

За його словами, з одного боку, ми бачимо достатньо сильну позицію президента Сполучених Штатів Байдена щодо відкидання червоних ліній Путіна, пов’язаних з НАТО.

"І це постійно підкреслюється всіма американськими спікерами. "Ми не приймаємо претензії Росії на зупинку розширення НАТО, ми не обіцяли і нічого не будемо обіцяти, НАТО буде розширюватись в той момент, коли НАТО і країна-кандидат будуть готові". Це добрий сигнал, бо я досі переконаний, що це єдиний вихід для України з війни", - зазначив політик.

Поганий сигнал, на думку Луценка, що ніхто не відкидає домагань Путіна щодо імплементації Мінських угод у варіанті його російсько-німецького прочитання – так званої формули Штайнмаєра.

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"Те що пан Байден і його спікери про це мовчать, мене дуже турбує. Те, що пан Байден по результатах перемовин з Путіним спочатку обдзвонює європейських союзників, а потім лише доведе спільну з європейцями точку зору до України – мене турбує ще більше. Я, звичайно хочу помились, але в мене складається враження, що президенту України запропонують негайно імплементувати Мінські угоди в прочитанні Штайнмайєра", - вважає Луценко.

"Тим більше, що Зеленський сам підставився, коли уповноважив пана Кучму поставити підпис під саме таким прочитанням Мінських угод, де ніяких безпекових умов, ніякого виведення військ, входження безпекових сил, а одразу вибори під дулами російських автоматів, а потім введення норми про автономне ОРДЛО в українську Конституцію, а потім виведення військ. Це неприйнятно", - каже політик.

Коментуючи вчорашній пост президента в інстаграм про "добрий ранок всім – і друзям, і тим, хто заздрить", Луценко зауважив:

"Я зразу згадав незабвєнного Віктора Фьодоровича, який сказав: "Я вам не завидую". А враховуючи, що вчора була прекрасна дата, коли Верховний Суд остаточно затвердив вирок Януковичу за державну зраду, що стало не лише прецедентом в українській історії, але і мотиватором для всі наступних президентів, я думаю, що завидувати Володимиру Олександровичу зараз дуже важко. Навіть Януковичу".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
А кто из серьезных людей будет разговаривать с Украиной по серьезному поводу? С кем тут разговаривать? С Колей Тищенко? Или с Шефиром? Печально, но факт, народонаселение, в желании веселицца избрало своми предводителями артистов, фотографов, распорядителей на свадьбах, рестораторов, сценаристов анекдотов... Кто с этим контингентом станет что-то обсуждать?
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09.12.2021 11:16
+19
Якщо так, то нехай переворотько забирає свою Лєнку і звиздує в лугандон.
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09.12.2021 11:14
+14
Так вже спонукали в 2015 році, коли через ВР намагалися продавити закон про автономію ОРДЛо. Це закінчилось сутичками під Верховною Радою та масовими протестами. Довелося дати задню.
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09.12.2021 11:13
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Так вже спонукали в 2015 році, коли через ВР намагалися продавити закон про автономію ОРДЛо. Це закінчилось сутичками під Верховною Радою та масовими протестами. Довелося дати задню.
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09.12.2021 11:13 Відповісти
и югик тогда против не был...
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09.12.2021 11:18 Відповісти
"Место сидения кардинально меняет точку зрения".
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09.12.2021 11:22 Відповісти
той так званий "Закон" чинний досі, щорічно перезатверджується, і на минулому тижні пролонгований. Які проблеми?
А насправді проблеми у ваших черепках з Г+Г, 73/43%зебіли. З яких фонтанує суцільна брехня.
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09.12.2021 12:25 Відповісти
все што сцыкло зеленский понаподписывает должна утвердить ВР. а тут и здрасти.
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09.12.2021 11:14 Відповісти
ПРОБЛЕМА НЕ В МИНСКЕ --А ВТОМ ЧТО ОНИ НИКАК.... НИ В ЧЕЬМ ЖЕЛАНИИ ВЫПОЛНЕН БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.....Россия прекрасно понимает что в ОРЛДО провести выборы под дулами ее войск-- это все одно что типа референдумы там ОРЛДО были и каков результат-- нуль... никто не обращает даже внимание на выдачу ОРЛДО паспортов России и участие ОРЛДО в недавнизх выборах власти и Путина реакция мира нулевая...даже чего греха таитьт самой России она понмиает все это буффонада клоунада пшик и фантазии и миражи.... все поняли то все от фонарного столба... а на условия вменяемости...т.е. вывод войск РФ с теорриитории ОРЛДО-- Россия не пойдет-- даже если камни с неба...
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09.12.2021 13:26 Відповісти
Навіщо друкувати вирперди тренера по танцях для собак?
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09.12.2021 11:14 Відповісти
Бо ти голосував за клована-наркомана, у луцик таки кращий варіант, він принаймі алкаш, а не нарік
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09.12.2021 11:24 Відповісти
тю, так Луцик не прошел во второй тур! Как за него могли проголосовать?!
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09.12.2021 16:40 Відповісти
Якщо так, то нехай переворотько забирає свою Лєнку і звиздує в лугандон.
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09.12.2021 11:14 Відповісти
Вместе с 73 % дибилов.
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09.12.2021 11:52 Відповісти
от вы халявными унитазами натаритесь!
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09.12.2021 16:41 Відповісти
ось я чогось не розумію, якщо Україна не хотіла і не хоче виконувати ці кляті Мінські домовленності, напупа було їх підписувати? вже заіпало слухати це словосполучення, як і про чергове порушення якогось міфічного "перемир'я" якого ніколи не було.
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09.12.2021 11:16 Відповісти
На це риторичне питання ніхто не хоче дати відповідь. Якого біса їх підписали?
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09.12.2021 11:18 Відповісти
все так, але якщо ми не хочемо їх виконувати, то...скажу певно крамолу, чим ми відрізняемось в плані виконання угод від тіеї ж рашки? а по армії...є вислів, краще лев на чолі баранів, чим баран на чолі левів. Особисто мені соромно за "головнокомандувача"
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09.12.2021 11:32 Відповісти
пан певно політик)))
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09.12.2021 11:37 Відповісти
Отличаемся тем, что Украина свою часть выполнила, а Рашка - нет. Вот и всё отличие Просто рашка, не выполняя свою часть, родолжает требовать выполнения от Украины. А ********** "как актриса из немецких фильмов, готов принимать в любых количествах с любой стороны" (С).
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09.12.2021 11:42 Відповісти
Хотите сказать что, эти соглашения не стоят той бумаги на которой написаны?
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09.12.2021 12:05 Відповісти
То це була зрада чи перемога?
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09.12.2021 12:08 Відповісти
Угу, во только рф как то так же подумала и подтерлась Будапештским меморандумом...
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09.12.2021 13:48 Відповісти
Їх підписали, щоб на той момент хоч трохи зупинити кровопролиття і пряме вторгнення московії і дати собі трохи часу збудувати армію і нарощувати опір окупантам! Але час змінився і зараз потрібне щось нове, що відповідає реаліям, але зевлада, на жаль, проси.... навіть те, що отримала від минулої влади, а, тим більше, не йде вперед в захисті національних інтересів України!
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09.12.2021 11:25 Відповісти
А закон про автономію ОРДЛо теж треба було пропихати у Верховну Раду? Це не зрада?
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09.12.2021 11:34 Відповісти
закон об особенностях местного самоуправления это не закон про автономию. хватит нести чушь
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09.12.2021 11:40 Відповісти
Навіть, якщо б ми і хотіли виконати зі мінські домовленості, то там в перших пунктах сказано припинити вогонь і відвести війська та озброєння з окупованих територій, що ніколи не виконувала московія.
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09.12.2021 11:28 Відповісти
і не думала виконувати
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09.12.2021 11:33 Відповісти
Бо ти у мамки під юбкою від призову ховався, нікому було Неньку захистити від плвноцінного вторгнення орди
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09.12.2021 11:28 Відповісти
я б на твоему місті Неньку з "державою" не путав би. А в іншому...що за дибільна звичка робити висновки про людей, яких ти в очі не бачив
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09.12.2021 11:37 Відповісти
Щоб Ви залишились живим і не в "Ізоляції".
У нас парламентсько-президентська республіка і на той час парламент нічого "мінського" не ухвалював.
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09.12.2021 11:31 Відповісти
А кто из серьезных людей будет разговаривать с Украиной по серьезному поводу? С кем тут разговаривать? С Колей Тищенко? Или с Шефиром? Печально, но факт, народонаселение, в желании веселицца избрало своми предводителями артистов, фотографов, распорядителей на свадьбах, рестораторов, сценаристов анекдотов... Кто с этим контингентом станет что-то обсуждать?
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09.12.2021 11:16 Відповісти
Як то "ні з ким розмовляти"? А виконуючий обов'язки презЕдента України "товарищ" Єрмак?
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09.12.2021 12:49 Відповісти
"А кто из серьезных людей будет разговаривать с Украиной по серьезному поводу? "

Вы еще Киву с Рабиновичем вспомните.
Разговаривать будут с Порошенко, как с лидером оппозиции в Раде.
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09.12.2021 13:20 Відповісти
Вполне возможно. Спасибо за это нужно сказать Барыге и Зебилу.
Ибо для обоих страна не Родина, а гешефт...
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09.12.2021 11:20 Відповісти
оооо. вот она новая блохастая методичка. фу ***. кцп. кыш за паребрик *****. от тебя воняет
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09.12.2021 11:22 Відповісти
Зебил, порохобот?, а, все равно - лайно...
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09.12.2021 11:24 Відповісти
Ти вирішив бути просто корисним ідіотом, все одно - лайно
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09.12.2021 11:25 Відповісти
Тебя сразу угадаю - заслуженный порохобот
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09.12.2021 11:27 Відповісти
Тоді ти шабес-гой!
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09.12.2021 11:29 Відповісти
По форуму бегали тучные стада порохоботов...
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09.12.2021 11:31 Відповісти
Ой, пробач, Ти є "свідомий українець", прихильник суперпатріотичної "Сводоби". А по факту шабес-гой одного львівського єврея!
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09.12.2021 11:33 Відповісти
кизяк, сидишь в выгребной яме-404, ну не высовывайся...
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09.12.2021 11:58 Відповісти
Порохоботы, запомните - в итоге заспамят вашего Барыгу.
Надеюсь, он будет сидеть вместе с Зебилом...
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09.12.2021 12:14 Відповісти
Московія не хоче членства України в НАТО, щоб мати якщо не зараз, то пізніше можливість загарбати всю Україну, а Україна в НАТО - це хрест на сраній кацапо-імперії!!!
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09.12.2021 11:20 Відповісти
Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали . А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заедут
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09.12.2021 11:25 Відповісти
На эту тему пора нарисовать карикатуру и отправить путешествовать в СМИ и интернет , может до кого-то дойдёт
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09.12.2021 11:26 Відповісти
для цього у нас ще є рух опору капітуляції та Український народ,який я надіюсь не дозволить ЗЕленим шмарклям ще раз зрадити неньку Україну!!!!
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09.12.2021 11:25 Відповісти
шоколадное мурло пидписав....а зеля виноват???ну ты тормоз
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09.12.2021 11:26 Відповісти
Шоколадный мудило подписав ци угоди...зрадник
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09.12.2021 11:25 Відповісти
Спасибо за это нужно сказать Барыге и Зебилу.
Ибо для них страна не Родина, а гешефт...
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал?
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09.12.2021 11:29 Відповісти
Нєєє. Це "свідомий українець", прихильник суперпатріотичної "Сводоби". А по факту шабес-гой одного львівського єврея!
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09.12.2021 11:31 Відповісти
Истерикой нанятых ботов - доволен!
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09.12.2021 11:33 Відповісти
Тобтотобто відповісти нічого? Отже влучив!
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09.12.2021 11:35 Відповісти
Заспокойся, Тягнибок ні який не Фротман і Фарфон з євраями не має родства, та це не заважає їм бути шабес-гоями власника 24 кагалу... чи каналу?
І тобі разом з ними!
Шалом алейхем!
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09.12.2021 11:37 Відповісти
Гав-гав-гав. Біжи за цукеркою
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09.12.2021 11:39 Відповісти
Бачте в чому біда, ви, "западенці" ні чим не кращі за "донбасяо" і ті і ті вважають, що "Справжнім" президентом має бути лише виходець з їхнього краю. Кожне прагне підтримувати "свого" і цьому "своєму" пробачають і міністра оборони алкоголіка Тенюха, і призначення тим свого собутильника Березовського командувачем ЧФ, і багато ще чого, а у "не свого" вішукують бруд під нігтями.
Чим це відрізняєься від позиції донбасяо, які все пробачали "своєму" Овочу і готові були підтримувати його попри все, що він виробляв, бо то ж "свій"?
І поки це не зміниться, в Україні буде біда. Щоправда, половина мешканців Західної України все ж здатна піднятися над "комплексом свого", і дивитися ширше, з позиції, що ця людини, байдуже звідки, може реально зробити для України, але і тих, хто мало чим від донбасяо відрізняється теж немало.
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09.12.2021 11:53 Відповісти
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09.12.2021 12:15 Відповісти
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку підтримують продажні Іуди (ЗЕбіли і ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапській колонії а в державі Україні.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичних загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні лінії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України (окупованого Криму) воно не обговорюються. зовсім .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
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09.12.2021 11:31 Відповісти
Зебіл звичайно іуда та зрадник, це так, але не він підписував це все що ви тут навели. Підписав їх Порошенко, до речі, разом з маріонетками ху.ла, там є їх підпис.
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09.12.2021 11:37 Відповісти
дятел. найди под минскими соглашениями подпись пороха - потом тявкай
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09.12.2021 11:42 Відповісти
1 жовтня 2019 року українська делегація підписала відповідні папери. Від України лист підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ - Мартін Сайдік, від Росії - Борис Гризлов[8]. Вони передбачають закріплення «спеціального статусу» ОРДЛО після проведення виборів на постійній основі
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09.12.2021 11:49 Відповісти
не только подписал - а и был автором текста....

В интервью Украинской правде ****** прокомментировал: "«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель..."
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09.12.2021 16:53 Відповісти
А помните как недоумки волали - Трамп агент кремля!!11 Байден спасёт нас! Сколько из американской диаспоры тогда отвернулись от Украины из-за этих идиотов. Помощь армии сократилась на десятки тысяч долларов от американских волонтёров. Идиоты орали: кто за трампа - тот кацап. Доорались недоумки.
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09.12.2021 11:42 Відповісти
ага, трампушка как только вытащил бы язык из опы *****, так сразу бы побежал Украину защищать, верю-верю!
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09.12.2021 13:28 Відповісти
а які ще переговори про Україну можуть відбуватись при не дієздатному бубочці?
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09.12.2021 11:45 Відповісти
У Югика рак мозга ,вот и мелет ахинею ...
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09.12.2021 11:48 Відповісти
Да кого вы слущаете, в больном воображении югчик еще и не то наговорит. Этот ПОЦ уже столько наговорил и наделал что камера с неграми в американской тюрьме ему будет за счастье!!! Вы что думаете что воспитанник мороза может сказать что-то умное, единственное на что способен этот хер со своей женой кгасавицей это воровать и предавать с пеной у рта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 11:51 Відповісти
Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.

3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
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09.12.2021 11:53 Відповісти
Перші пункти московія не збиралась і не збирається виконувати, а тільки вигідні їй!
https://tyzhden.ua/Politics/129751
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09.12.2021 11:54 Відповісти
И шо там петьман понаподписывал....
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09.12.2021 11:58 Відповісти
А нічого: 1 жовтня 2019 року українська делегація підписала відповідні папери. Від України лист підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ - Мартін Сайдік, від Росії - Борис Гризлов[8]. Вони передбачають закріплення «спеціального статусу» ОРДЛО після проведення виборів на постійній основі
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09.12.2021 12:54 Відповісти
побуждать к выполнению Минских соглашений по формуле Штайнмайера. -Конечно, будут побуждать. Раз второй после Коломойского по значимости в Украине "Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на формулу Штайнмайера".

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09.12.2021 11:58 Відповісти
З якої дупи витягли цього тіпа політика?
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09.12.2021 11:59 Відповісти
Как можно не выполнять взлелеянное и подписанное Медведчуком,Порошенком и Шуфричем?Как?
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09.12.2021 12:01 Відповісти
Как ты мог, ну как ты мог.... Про питраксееча такое..
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09.12.2021 12:27 Відповісти
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09.12.2021 12:10 Відповісти
Украина готова пойти на уступки (Это как?) в переговорах с Россией, однако Москва должна ответить тем же. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Sky News, трансляция велась на YouTube.

Кулеба рассказал, что некоторые люди (понятно что это Байден) предлагают «дать» что-нибудь президенту России, чтобы его «сдержать». «Как далеко мы зайдем, давая это «что-либо» Путину?» - поинтересовался он.

https://youtu.be/9Auq9mYxFEE (4мин, 35сек.)
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09.12.2021 12:24 Відповісти
Ну, то варто згадувати хоч інколи про Осло, в якому гнули Ізраїль. Та й зараз нова влада Ізраїлю невідомо чи витримає тиск. А так у всіх лідерів провідних країн виключно благі наміри і вони думають про знедолених терористів.
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09.12.2021 12:51 Відповісти
То, при кому з тим Штанмаєром погодилися? Якось у мене не залишають спогади про 31.08.2015.
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09.12.2021 12:48 Відповісти
Треба Ледокола 2 назначать ответственным по цьому питанню...Он автор и подписант договорняка - нехай разруливает.
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09.12.2021 16:45 Відповісти
 
 