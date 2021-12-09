Після перемовин Путіна-Байдена Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод в найгіршому прочитанні, - Луценко

Внаслідок перегорів президента США Джо Байдена та російського президента Володимира Путіна Україну можуть спонукати до виконання Мінських угод за формулою Штайнмайєра.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив колишній генпрокурор Юрій Луценко.

"Якщо говорити по суті, то це ключова і сумна подія, коли про Україну на такому рівні говорять без України. Більше того, Україну про результати цих переговорів повідомлять набагато пізніше", - сказав Луценко.

За його словами, з одного боку, ми бачимо достатньо сильну позицію президента Сполучених Штатів Байдена щодо відкидання червоних ліній Путіна, пов’язаних з НАТО.

"І це постійно підкреслюється всіма американськими спікерами. "Ми не приймаємо претензії Росії на зупинку розширення НАТО, ми не обіцяли і нічого не будемо обіцяти, НАТО буде розширюватись в той момент, коли НАТО і країна-кандидат будуть готові". Це добрий сигнал, бо я досі переконаний, що це єдиний вихід для України з війни", - зазначив політик.

Поганий сигнал, на думку Луценка, що ніхто не відкидає домагань Путіна щодо імплементації Мінських угод у варіанті його російсько-німецького прочитання – так званої формули Штайнмаєра.

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"Те що пан Байден і його спікери про це мовчать, мене дуже турбує. Те, що пан Байден по результатах перемовин з Путіним спочатку обдзвонює європейських союзників, а потім лише доведе спільну з європейцями точку зору до України – мене турбує ще більше. Я, звичайно хочу помились, але в мене складається враження, що президенту України запропонують негайно імплементувати Мінські угоди в прочитанні Штайнмайєра", - вважає Луценко.

"Тим більше, що Зеленський сам підставився, коли уповноважив пана Кучму поставити підпис під саме таким прочитанням Мінських угод, де ніяких безпекових умов, ніякого виведення військ, входження безпекових сил, а одразу вибори під дулами російських автоматів, а потім введення норми про автономне ОРДЛО в українську Конституцію, а потім виведення військ. Це неприйнятно", - каже політик.

Коментуючи вчорашній пост президента в інстаграм про "добрий ранок всім – і друзям, і тим, хто заздрить", Луценко зауважив:

"Я зразу згадав незабвєнного Віктора Фьодоровича, який сказав: "Я вам не завидую". А враховуючи, що вчора була прекрасна дата, коли Верховний Суд остаточно затвердив вирок Януковичу за державну зраду, що стало не лише прецедентом в українській історії, але і мотиватором для всі наступних президентів, я думаю, що завидувати Володимиру Олександровичу зараз дуже важко. Навіть Януковичу".

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