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Штам коронавірусу "Омікрон" у 4,2 раза заразніший за "Дельту", - дослідження японських вчених

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам коронавірусу

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється на ранній стадії захворювання в чотири рази активніше, ніж варіант "Дельта". До такого висновку прийшли японські вчені в ході дослідження.

"За даними дослідження, проведеного японським вченим, що консультує Міністерство охорони здоров'я країни, штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта". Це відкриття може підтвердити побоювання з приводу заразності нового штаму", - пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

До таких результатів прийшов Хіроші Нісіура, професор наук про здоров'я і навколишнє середовище в Кіотському університеті, що спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань. Він проаналізував дані геному штаму, знайденому у південноафриканців у провінції Гаутенг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штаму "Омікрон" в Україні немає, в кожному регіоні переважає "Дельта"-штам коронавірусу, - Кузін

"Варіант "Омікрон" заразніший, він долає імунітет, вироблений як природним шляхом, так і за допомогою вакцинації", - заявив Хіросі Нісіури.

При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало.
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Топ коментарі
+7
А чому не зробити такий заголовок: При штамі "Омікрон" захворювання протікає в легкій формі!
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09.12.2021 11:28
+5
А как жыж прививачки? Бабло само себя не заработает...
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09.12.2021 11:29
+3
Так, щщитаем... Один больной дельтой по словам экспердов заражал 8 других, омикроном, выходит, под 35? Невиданные ранее цыфры пошли
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09.12.2021 11:29
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А чому не зробити такий заголовок: При штамі "Омікрон" захворювання протікає в легкій формі!
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09.12.2021 11:28 Відповісти
А как жыж прививачки? Бабло само себя не заработает...
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09.12.2021 11:29 Відповісти
3:0 в пользу Антиваксеров.
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09.12.2021 11:41 Відповісти
По соотношению смертей? Да, Вы правы, антиваксеры тут ставят рекорд за рекордом.
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09.12.2021 12:33 Відповісти
Смесь янтарно-кислых пептидов, уничтожает почти любое «Коронабесие»
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Так, щщитаем... Один больной дельтой по словам экспердов заражал 8 других, омикроном, выходит, под 35? Невиданные ранее цыфры пошли
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09.12.2021 11:29 Відповісти
предполагаю, что количество заразимых очень тесно связано с количеством контактов. Если бомж Вася общается только с телевизором, мусорным баком и бутылкой смаги, то заразить даже 8 человек будет проблематично.
В данном случае скорее всего имеется ввиду сколько на человека надо кашлять, чтоб он что-то подцепил.
Хотя зачем я это всё рассазываю?
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09.12.2021 11:39 Відповісти
А нинада ничо рассказывать. Этож в среднем! Якобе.
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Читати спочатку навчися.
штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта" Джерело: https://censor.net/ua/n3304210
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09.12.2021 12:19 Відповісти
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09.12.2021 11:36 Відповісти
"При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало. "
И это решение всех проблем - дать "ОМИКРОНУ" заразить большее количество людей .
Переболеет быстрее большее количество людей в легкой форме и получим пресловутый "коллективный иммунитет" ...
ВООЗ же этого хотел ?
Или все-таки чего-то другого ?
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09.12.2021 11:37 Відповісти
ВООЗ же этого хотел ?
ВООЗ хочет просто всех уколоть! Как и наша шобла.
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09.12.2021 12:44 Відповісти
Теперь колоть будут в 5 раз чаще
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09.12.2021 11:38 Відповісти
Как это 4,2 можно округлить до 5 ??? Ведь 6 же! Простейшая ковидоматика! Ну или 7-8
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09.12.2021 11:46 Відповісти
Посвящается истерии вокруг любого штампа коронавируса:

К нам сегодня приходил, некрозоопедофил,
Мертвых маленьких зверюшек он с собою приносил.
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09.12.2021 11:41 Відповісти
Японский учёный элегантно стебётся над ваксерманами.
Новый штамм в 4 раза заразнее,
но протекает в лёгкой незаметной форме.
Караул! Какой же он заразный! Ховайся ! (если дебил)
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09.12.2021 11:45 Відповісти
Кстати, в США, где полностью вакцинировано 60% населения, по статистике смертность от короны находится практически на том же уровне, что и в начале года.
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09.12.2021 12:50 Відповісти
В Европе смертность упала, а в США ситуация странная. Нет заметного спада...
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09.12.2021 12:51 Відповісти
Если вирус придуман, то конечно, никакого спада нет.
2% смертности как были, так и остаются - как у обычного гриппа.
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09.12.2021 12:59 Відповісти
В 2017 году про ковид ещё никто не трендел, брехло.
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09.12.2021 14:34 Відповісти
У Вас что, зрение -6? Попросите зрячих прочитать Вам две послендние строки моего поста. Или набрать для Вас шрифтом Брайля...
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09.12.2021 14:48 Відповісти
 
 