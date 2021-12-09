Штам коронавірусу "Омікрон" у 4,2 раза заразніший за "Дельту", - дослідження японських вчених
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється на ранній стадії захворювання в чотири рази активніше, ніж варіант "Дельта". До такого висновку прийшли японські вчені в ході дослідження.
"За даними дослідження, проведеного японським вченим, що консультує Міністерство охорони здоров'я країни, штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта". Це відкриття може підтвердити побоювання з приводу заразності нового штаму", - пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
До таких результатів прийшов Хіроші Нісіура, професор наук про здоров'я і навколишнє середовище в Кіотському університеті, що спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань. Він проаналізував дані геному штаму, знайденому у південноафриканців у провінції Гаутенг.
"Варіант "Омікрон" заразніший, він долає імунітет, вироблений як природним шляхом, так і за допомогою вакцинації", - заявив Хіросі Нісіури.
При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало.
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В данном случае скорее всего имеется ввиду сколько на человека надо кашлять, чтоб он что-то подцепил.
Хотя зачем я это всё рассазываю?
штам "Омікрон" в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта" Джерело: https://censor.net/ua/n3304210
И это решение всех проблем - дать "ОМИКРОНУ" заразить большее количество людей .
Переболеет быстрее большее количество людей в легкой форме и получим пресловутый "коллективный иммунитет" ...
ВООЗ же этого хотел ?
Или все-таки чего-то другого ?
ВООЗ хочет просто всех уколоть! Как и наша шобла.
К нам сегодня приходил, некрозоопедофил,
Мертвых маленьких зверюшек он с собою приносил.
Новый штамм в 4 раза заразнее,
но протекает в лёгкой незаметной форме.
Караул! Какой же он заразный! Ховайся ! (если дебил)
2% смертности как были, так и остаются - как у обычного гриппа.
Итого летальность обычного гриппа
145000*100/54000000=0,27%