США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси до України цього тижня, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси для України цього тижня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Під час сьогоднішнього брифінгу в Пентагоні Кірбі сказав репортерам, що остання частина наявного пакету заходів безпеки, який передбачає стрілецьку зброю та боєприпаси, наразі вирушає", - йдеться в повідомленні.
Інші частини цього пакету допомоги в галузі безпеці, який має на меті допомогти українцям захистити свій суверенітет від російської агресії, включали ракетну систему Javelin, яка вже знаходиться на озброєнні українських військовослужбовців.
Кірбі зазначив, що, як і всі пакети допомоги в сфері безпеки, наданий матеріал можна використовувати так, як країна-одержувач вважає за потрібне, але що він використовуватиметься лише для цілей самооборони.
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во время атаки агрессора, а она, как и зима в Украине эпохи безбедности Зели, всегда наступает неожиданно, у козака уже должны быть "і зброя і кінь", а не откормленный "прапорщик дермак на складе со всем необходимыми данными из базы "Дия" для оккупанта"..
если ТАК не понятно, то объяснять подробнее не вижу смысла...
Ну на рахунок самої могутньої - це сильно сказано. Могутності там і близько немає.
могутність армії РФ - це сильно сказано і не може бути правдою.
Недавно переглядав історію новорічного штурму Грозного у 1995 році. Там командир МП полку був в мене командиром взводу в ГСВГ, прийшов зразу ж після училища. Служба в нього не заладилась, постійно конфліктував по службі, вважав що його недооцінюють. Правда, там була інша вагома причина -сімейна. І його перевели. А в Грозному ввійшли в місто, довго плутали по вулицях і поки дійшли до вокзалу. чеченці спалили всю бронетехніку і втрати в полку були колосальні. Вокзал таки "взяли" але їх там таки добили. Загальні втрати за два дні бою 130 одиниць бронетехніки Потім полк розформували так як втратив боєздатність. Поранених збирали самі чеченці, в тому числі і командира. Так його коментарі були прості, винне командування, причому вище -не забезпечили картами, не було допомоги, якась морська піхота не прорвалась і т.д. Там також пропала і Майкопська бригада. А після цього почали плюндрувати авацією саме місто. Але безпосереднього керівника Рохліна вважали самим бойовим генералом, надією Збройних сил Росіії,він навіть був одним із організаторів змови проти Єльцина з Коржаковим, Квачковим. Правда,помер не своєю смертю -його застрелила дружина. А аналог був при взятті Берліну- за 16 днів втратили 2500 танків,130 000 війська і вже тоді вирішили танками міста не атакувати бо втрати колосальні. А ось і ні, ми сама могутня армія у цілому світі, а солдат ще понароджують баби. А танки там -аби доїхали до передової, літаки аби піднялися, ПВО майстри збивати свої літаки. Але до цього часу майстри малювати на картах і видвигать сумасбродние прожекти.