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США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси до України цього тижня, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси до України цього тижня, - Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси для України цього тижня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Під час сьогоднішнього брифінгу в Пентагоні Кірбі сказав репортерам, що остання частина наявного пакету заходів безпеки, який передбачає стрілецьку зброю та боєприпаси, наразі вирушає", - йдеться в повідомленні.

Інші частини цього пакету допомоги в галузі безпеці, який має на меті допомогти українцям захистити свій суверенітет від російської агресії, включали ракетну систему Javelin, яка вже знаходиться на озброєнні українських військовослужбовців.

Кірбі зазначив, що, як і всі пакети допомоги в сфері безпеки, наданий матеріал можна використовувати так, як країна-одержувач вважає за потрібне, але що він використовуватиметься лише для цілей самооборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Нам просто ніколи свої підприємства завантажувати, у нас велике футболкосушіння.
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09.12.2021 11:29
+14
дякуємо,дядьку Сем ! Веселого Різдва і Нового року !
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09.12.2021 11:38
+13
Чергове загострення параноїдної шизофренії в москалів гарантоване !!!)))
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09.12.2021 11:28
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Чергове загострення параноїдної шизофренії в москалів гарантоване !!!)))
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Горячие пирожки - пошаговый рецепт
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09.12.2021 11:51 Відповісти
М16 ?
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09.12.2021 11:28 Відповісти
Снайперки.
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09.12.2021 11:42 Відповісти
Нам просто ніколи свої підприємства завантажувати, у нас велике футболкосушіння.
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09.12.2021 11:29 Відповісти
эт точно. Маяк бьется за контракт с МО со своими продвинутымиавтоматами и снайперскими винтовками уже несколько лет...зато получим списанный хлам в счет долга....
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09.12.2021 11:44 Відповісти
Маяк уже минометы делал. Также как и каменецкий завод пушки к БМП, которые даже половины настрела совковых не выдерживают. Не все так хорошо в нашем ВПК как рассказывают.
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09.12.2021 11:47 Відповісти
Вы уже нихрена не получите))) ну может быть швабру)
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09.12.2021 11:47 Відповісти
Последняя... И - отпуск. Путлер подождёт...
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09.12.2021 11:32 Відповісти
Ждем много win .338 и 50 BMG, а так же аксессуары для телепортации их в оккупантов)
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09.12.2021 11:35 Відповісти
Лучше 30-мм пушки M230 Chain Gun.
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09.12.2021 11:51 Відповісти
дякуємо,дядьку Сем ! Веселого Різдва і Нового року !
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09.12.2021 11:38 Відповісти
..выдача на дом, отстрелянных для базы "калашей", отслужившим службу, проверенных медкомиссиями, Украинцев ещё больше бы остудило пыл хйловских засланцев, привыкших быковать исключительно в среде безоружного "быдла"..
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09.12.2021 11:42 Відповісти
проходи сборы, становись становись в резерв какой не будь бригады или тер.обороны. И у тебя будет адрес куда прийти и взять свой калаш (и не только) в случае часа "Ч". В чем проблема?
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09.12.2021 13:22 Відповісти
вы, очевидно, - фанат "зелиной тысячи" для лохов..
во время атаки агрессора, а она, как и зима в Украине эпохи безбедности Зели, всегда наступает неожиданно, у козака уже должны быть "і зброя і кінь", а не откормленный "прапорщик дермак на складе со всем необходимыми данными из базы "Дия" для оккупанта"..
если ТАК не понятно, то объяснять подробнее не вижу смысла...
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09.12.2021 15:49 Відповісти
А у нас велике крадівництво продовжується, яка там оборона... У Запорізькій області в дорогу на Донецьк (фактично в нікуди) закопали 600млн.грн.
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09.12.2021 11:44 Відповісти
стрелковое оружие против самолетов и танков??? может еще дубинок пришлют и топоров индейских...
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09.12.2021 11:47 Відповісти
Украине нужны ПВО и ПРО американские!!!
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09.12.2021 11:48 Відповісти
и с экипажем обученным и инструкторами для обучения Украинцев.
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09.12.2021 11:48 Відповісти
Ніякого ПРО не потрібно, вона є поруч і там вже є навчений персонал, достатньо дати команду на перехват.
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09.12.2021 11:51 Відповісти
Нам нужно их в Харькове разместить и Марике и Запорожье и Херсоне и со стороны Беларуси тоже надо.
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09.12.2021 11:57 Відповісти
ты не понимаешь видимо серьезности беды в нашей обороне и возможности РФ. Нам даже с ними будет сложно!
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09.12.2021 11:59 Відповісти
против Украины мощнейшая армия мира может начать войну. Чем больше у нас будет военного потенциала, тем меньше будет вероятность того, что война начнется, а если начнется, то это спасет много жизней и нанесет большие потери врагу.
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09.12.2021 12:01 Відповісти










































































Ну на рахунок самої могутньої - це сильно сказано. Могутності там і близько немає.

могутність армії РФ - це сильно сказано і не може бути правдою.
Недавно переглядав історію новорічного штурму Грозного у 1995 році. Там командир МП полку був в мене командиром взводу в ГСВГ, прийшов зразу ж після училища. Служба в нього не заладилась, постійно конфліктував по службі, вважав що його недооцінюють. Правда, там була інша вагома причина -сімейна. І його перевели. А в Грозному ввійшли в місто, довго плутали по вулицях і поки дійшли до вокзалу. чеченці спалили всю бронетехніку і втрати в полку були колосальні. Вокзал таки "взяли" але їх там таки добили. Загальні втрати за два дні бою 130 одиниць бронетехніки Потім полк розформували так як втратив боєздатність. Поранених збирали самі чеченці, в тому числі і командира. Так його коментарі були прості, винне командування, причому вище -не забезпечили картами, не було допомоги, якась морська піхота не прорвалась і т.д. Там також пропала і Майкопська бригада. А після цього почали плюндрувати авацією саме місто. Але безпосереднього керівника Рохліна вважали самим бойовим генералом, надією Збройних сил Росіії,він навіть був одним із організаторів змови проти Єльцина з Коржаковим, Квачковим. Правда,помер не своєю смертю -його застрелила дружина. А аналог був при взятті Берліну- за 16 днів втратили 2500 танків,130 000 війська і вже тоді вирішили танками міста не атакувати бо втрати колосальні. А ось і ні, ми сама могутня армія у цілому світі, а солдат ще понароджують баби. А танки там -аби доїхали до передової, літаки аби піднялися, ПВО майстри збивати свої літаки. Але до цього часу майстри малювати на картах і видвигать сумасбродние прожекти.
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11.01.2022 03:11 Відповісти
це на фоні балачок про те, як Вашінгтон "здав" Україну
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09.12.2021 11:49 Відповісти
Нехіло так переговорили по телефону.
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09.12.2021 11:49 Відповісти
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09.12.2021 11:55 Відповісти
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09.12.2021 12:08 Відповісти
можно только в шоколадный глаз ***** поглядеть и там будет мир))
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09.12.2021 12:49 Відповісти
Когда **ЙЛО и под**йловники будут снова рассказывать про подлётное время от Харькова до Москвабада, что оно "сократиться, расскажите им, что от Зилупе (Латвия, таки УЖЕ НАТО) по прямой давно уже ближе чем от Харькова, поэтому эта дешёвая отмазка про допугрозы при вступлении Украины в НАТО СМЕШНАЯ.
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09.12.2021 14:45 Відповісти
Цю зброю треба роздати добровольцям з тер. Оборони , а не тримати на складах..
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11.01.2022 01:24 Відповісти
Найбільша реальність нападу Рашки зимна олімпіада…
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11.01.2022 01:26 Відповісти
 
 