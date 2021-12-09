США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси до України цього тижня, - Пентагон

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США відправлять стрілецьку зброю та боєприпаси для України цього тижня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Під час сьогоднішнього брифінгу в Пентагоні Кірбі сказав репортерам, що остання частина наявного пакету заходів безпеки, який передбачає стрілецьку зброю та боєприпаси, наразі вирушає", - йдеться в повідомленні.

Інші частини цього пакету допомоги в галузі безпеці, який має на меті допомогти українцям захистити свій суверенітет від російської агресії, включали ракетну систему Javelin, яка вже знаходиться на озброєнні українських військовослужбовців.

Кірбі зазначив, що, як і всі пакети допомоги в сфері безпеки, наданий матеріал можна використовувати так, як країна-одержувач вважає за потрібне, але що він використовуватиметься лише для цілей самооборони.

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