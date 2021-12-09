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Українська сторона ініціює проведення позачергового засідання ТКГ для обговорення нового перемир'я на Донбасі, - Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська сторона ініціює проведення позачергового засідання ТКГ для обговорення нового перемир'я на Донбасі, - Костін

Україна пропонує провести сьогодні позачергове засідання ТКГ. Українська сторона хоче обговорить питання нового перемир'я на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив РБК-Україна перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

За його словами, українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.

"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проєктом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.

За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.

Читайте також: У ТКГ обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але не досягли розуміння, - спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
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09.12.2021 11:41
+5
Живем, как в сказке о Маугли. Водяное перемирие, рождественское перемирие, пасхальное перемирие, 1-сентябрьское перемирие. А как стреляли и убивали, так и убивают. Зачем эти насмешки над Украиной. Украина войска отвела, вооружение отвела. Зато лугандоны решили эту проблему просто - не пускают наблюдателей и плевать им, что дроны видят их танки и ОБСЕ об этом на весь мир говорят.
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09.12.2021 11:46
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Бла-бла-бла-бла... А куда спешить? Всех эта ситуация устраивает, впереди освоение нового бюджета, как у нас так и в РФ. И главное побольше Арестовичей, что бы народ веселили...
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09.12.2021 11:38 Відповісти
Давай по новой Миша, всё ху... 🤣🤣🤣
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09.12.2021 11:38 Відповісти
Доколє? Хіба сєпари старе виконували?
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09.12.2021 11:39 Відповісти
А що "стійке півторарічне перемир'я" уже фсьо???
Як так???
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09.12.2021 11:40 Відповісти
коллаборационизм
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09.12.2021 11:41 Відповісти
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09.12.2021 11:41 Відповісти
Ще тоді на Марші дуже хотілось виправити к ".....як українські гниди" на "...як жидівські гниди....". Лібералом був генеральний отаман Симон, тому й загинув від рук жида - більшовика.
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09.12.2021 12:12 Відповісти
Живем, как в сказке о Маугли. Водяное перемирие, рождественское перемирие, пасхальное перемирие, 1-сентябрьское перемирие. А как стреляли и убивали, так и убивают. Зачем эти насмешки над Украиной. Украина войска отвела, вооружение отвела. Зато лугандоны решили эту проблему просто - не пускают наблюдателей и плевать им, что дроны видят их танки и ОБСЕ об этом на весь мир говорят.
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09.12.2021 11:46 Відповісти
завонялось! Только вот в новом перемирии Украине будет запрещено использовать байрактары и т.п.
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09.12.2021 11:50 Відповісти
Це ж було вже
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09.12.2021 11:47 Відповісти
А других вариантов просто нет.
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09.12.2021 11:57 Відповісти
" І знову "МІР", нам спокій лише сниться".
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09.12.2021 11:52 Відповісти
очередное "пиримирие" с обезьянами.... и ждемсс поток обеспокоенностей и глубочайших озабоченностей....
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09.12.2021 12:40 Відповісти
 
 