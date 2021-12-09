Українська сторона ініціює проведення позачергового засідання ТКГ для обговорення нового перемир'я на Донбасі, - Костін

Україна пропонує провести сьогодні позачергове засідання ТКГ. Українська сторона хоче обговорить питання нового перемир'я на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив РБК-Україна перший заступник голови української делегації в ТКГ Андрій Костін.

За його словами, українська сторона направила лист координатору ОБСЄ.

"Сьогодні мною направлено лист на ім'я координатору ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проєктом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених в ході вчорашнього засідання ТКГ обговорень його ключових елементів", - заявив Костін.

За його словами, Україна також запропонувала провести сьогодні позачергове засідання ТКГ.

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