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Омікрон-COVID протікає у багатьох пацієнтів у США у легкій формі, - директорка Центру з контролю захворювань Валенскі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Омікрон-COVID протікає у багатьох пацієнтів у США у легкій формі, - директорка Центру з контролю захворювань Валенскі

Майже у всіх 43 людей у США, про яких точно відомо, що вони інфіковані омікрон-штамом коронавірусу, хвороба COVID-19 протікає поки що у легкій формі. Понад три чверті з них вакциновані, а третина – навіть із бустером.

Про це повідомила директорка Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Чиновниця системи охорони здоров'я країни підкреслила, що поки що клінічні дані дуже обмежені, а деякі випадки захворювання можуть ставати все тяжчими через кілька днів і тижнів. Перший випадок захворювання у США був зареєстрований 1 грудня.

Вона сказала, що в американців, що заразилися, "хвороба протікає у легкій формі" майже у всіх випадках, із зафіксованими симптомами в основному у вигляді кашлю, закладеності носа і знесилення.

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За словами представниці CDC, одна людина була госпіталізована, але про смертельні випадки не повідомлялося.

Проте, застерегла Валенскі, ці статистичні дані поки мало про що говорять, оскільки більшість з тих, хто заразився – молоді люди, які зазвичай легше переносять COVID-19. Близько третини з них подорожували за кордоном.

У CDC нагадали, що для досягнення максимального ефекту від бустера потрібно близько двох тижнів, і деякі з тих, хто заразився, отримали останню дозу раніше цього терміну.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Омікрон" був уперше виявлений у південній Африці минулого місяця і з того часу зареєстрований вже у 57 країнах. За попередніми даними, він витісняє у популяції "Дельту". Поки що менш як 1% випадків COVID-19 у США минулого тижня були від "Омікрону"; на "Дельту" ще припадає понад 99%.

CDC намагається встановити, чи викликає "Омікрон" більш легку або тяжчу хворобу, ніж інші штами коронавірусу. Останніми днями у ПАР госпіталізації почали різко "повзти" угору.
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перестаньте про таке і думати - транснаціональні компаніїї не можуть із за такого втрачати багатомільярдні із нічого - фобії це все ....
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09.12.2021 11:55 Відповісти
Треба дослідити цей Омікрон, можливо, якщо він дійсно не смертельний, то він може витиснути всі інши штами ковіду і пандемії - гаплик?
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09.12.2021 11:58 Відповісти
Всі "пандемії" так і закінчувались. З'являвся новий штамм - дуже заразний, але хвороба протікала відносно легко. Він швидко витісняв всі інші штамми і поповнював численну когорту всяких сезонних грип/ОРЗ. "Омікрон" - дуже схоже на те.
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09.12.2021 12:08 Відповісти
Делегація ВОЗ прибула у ПАР і...госпіталізації почали різко "повзти" угору.
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09.12.2021 12:01 Відповісти
 
 