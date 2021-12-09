За добу від коронавірусу померли 33 особи, виявили 1 198 нових випадків, - Кличко

Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 76 хворих на коронавірус та 135 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

1198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу виявили в столиці. 33 людини померли.

Всього за період пандемії в Києві 7795 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 309 999.

Захворіли минулої доби: 701 жінка віком від 18 до 98 років та 423 чоловіки віком від 18 до 87 років. А також 39 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 20 жінок від 47 до 92 років і 13 чоловіків від 51 до 87 років

До лікарень столиці госпіталізували 76 хворих на коронавірус та 135 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 1831 людина. Загалом коронавірус подолали 274 068 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 204, у Солом’янському - 176 та в Дарницькому районі - 153 випадки.

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