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Новини Політика України
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ВР (11736) вибори (6163) діти (4411) законопроєкт (1781)

У Раді хочуть дозволити 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді хочуть дозволити 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни, зокрема до виборчого законодавства, який дозволить з 16-ти років балотуватися на місцевих виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це сказано у проєкті закону №6402, який 7 грудня внесли до парламенту група нардепів. Наразі документ передано на розгляд.

Як зазначають автори, законопроєкт спрямований на вдосконалення реалізації громадянських та політичних прав громадян, які досягли віку 16 років. Зокрема, це право на звернення громадян, право на повноцінну участь в об’єднаннях громадян, політичних партіях, а також право на безпосередню участь у процесах місцевого самоврядування — зокрема, в таких як місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, громадський бюджет тощо.

Зараз громадяни України можуть повноцінно скористатись своїми громадянськими та політичними правами з 18 років, до досягнення цього віку можливість реалізації цих прав суттєво обмежена.

"Проєкт Закону спрямований на розширення можливостей для громадян віком від 16 років активно долучатись до процесів місцевого самоврядування, участі у політичних партіях, керівних органах громадських об’єднань тощо.

Законопроєкт розроблений на запит підлітків на повноцінну участь у громадсько-політичному житті України та своєї громади з 16 років. Метою законопроєкту є створення можливостей для молоді реалізувати свій потенціал на два роки раніше, ніж це передбачено чинним законодавством", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раді поки що не готують звернення до КС щодо перенесення парламентських виборів на 2024 рік, - Корнієнко

Також зазначається, що запропоновані зміни щодо інформування платників податків про використання публічних коштів передбачають уточнення норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про політичні партії в Україні", Закону України "Про громадські об'єднання", Виборчого кодексу України, Цивільного кодексу України. У нормах цих законів, де є нижня межа участі — 18 років, ценз участі знижується до 16 років. Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про звернення громадян" закріплюються гарантії реалізації прав громадян віком від 16 років. Запропоновані зміни до Виборчого кодексу дозволяють реалізувати право бути обраним до органів місцевого самоврядування з 16 років. У випадку балотування на місцевих виборах громадянина від 16 років, він набуває повну цивільну дієздатність відповідно до запропонованих змін до Цивільного кодексу України.

У Раді хочуть дозволити 16-річним підліткам вступати у партії та балотуватися на виборах 01
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Топ коментарі
+69
зеля розгубив голоса лохів які за нього голосували- тепер за дітей взявся-
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09.12.2021 11:52
+63
Це називається політична педофілія.
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09.12.2021 12:00
+43
Ну отлично! Мало нам Зебилов. Теперь Зебезьяньи детишки будут ещё управлять страной! Феерический ипанариум!
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09.12.2021 11:53
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Ну так одни мажорчики и пройдут,больше никто.
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09.12.2021 13:32 Відповісти
Вот он, ЗЕидиотизм, во всей своей
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09.12.2021 13:32 Відповісти
тепер підкуп стане ще дешевше - за банку енергетику поскуповують голоси
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09.12.2021 13:39 Відповісти
Діти олігархів з кумов'ями вже прибарахлілісь.
Тепер ще хочуть онуків з правнуками влаштувати
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09.12.2021 13:46 Відповісти
Від Слуг народу кандидатом #1 Харківського мажора що збив людей- як раз їхнього пошибу
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09.12.2021 13:47 Відповісти
А вот на Зе зря гоните: среди 16-ти депутатов инициаторов - Слуг - 4 , Довира - 1, и вот ни за что не догадаетесь! Голос - 7!
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09.12.2021 13:47 Відповісти
от 21 и 60.
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09.12.2021 13:53 Відповісти
одне слово - тупорилі
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09.12.2021 13:56 Відповісти
Ви ще дуже м'яко сказали.
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09.12.2021 15:10 Відповісти
Даже страшно представить, сколько еще подобных дебильных законопректов появится за 2,5 года от этих отмороженных от действительности. Для них руководить страной тоже самое, что шоу.
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09.12.2021 14:00 Відповісти
Снова зеленки перепили.
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09.12.2021 14:26 Відповісти
Мало нам старых маразматиков, голосующих, так давайте ещё подключим псих.нестабильных подростков.
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09.12.2021 14:30 Відповісти
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміни, зокрема до виборчого законодавства, який дозволить з 16-ти років балотуватися на місцевих виборах. Джерело: https://censor.net/ua/n3304222


Що за ЗЕЛЕНЮГЕНД ?
Клоун і його подєльніки так і копіюють свого кумира з Кремля.

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09.12.2021 14:38 Відповісти
ЗеленЮГЕНД

Расєйській Гітлєрюгенд -

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09.12.2021 14:41 Відповісти
Совсем с ума сошли. Давайте с 12ти еще , чтобы мы со всем миром перевоевали. В 19-20-21 только мозги появляются , а вы с 16ти хотите чтобы он на что-то влиял.
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Не,ну реально нарки же. Такое только нарки могут принять. Спишите на миттеву слабкість, будь ласка, бо це вже торба.
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09.12.2021 15:13 Відповісти
Ну, раз с пяти лет хотят ширять этой вакциной, чего бы с шестнадцати не это самое))))
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09.12.2021 15:32 Відповісти
Здесь в 45 лет в руководстве Украины работают господа с подрастковыми представлениями о мире, государстве и человеческих отношениях и мы не знаем,что с ними делать, пока они не разрушили это государство, а вы хотите вообще детей во власть пустить?
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09.12.2021 15:54 Відповісти
А что, совершил дтп, 16 лет, а тут опаньки, а ксива то депутатская) Ну прости малыш
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09.12.2021 16:02 Відповісти
Интересно... А если папа с мамой скажут - НЕТ !

Ведь ДО 18 лет - дети обязаны слушать родителей !
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10.12.2021 08:01 Відповісти
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