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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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корупція (4072) санкції (6860) США (14502) Квін Крістіна (110)

США сьогодні оголосять санкції проти корумпованих осіб, серед них будуть громадяни України, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США сьогодні оголосять санкції проти корумпованих осіб, серед них будуть громадяни України, - Квін

Сьогодні, 9 грудня, на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб. Подробиці очікуються ввечері.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на конференції "Сім років антикорупційної реформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті. Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17:30 подивіться, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте", - зазначила вона.

Читайте також: Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
Давайте туда БУБУ и БЕНЮ))
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09.12.2021 11:53
+28
Буби пока не буде, він же вибраний нарідом, а от Беня буде і поруч з ним будуть Медведчук і Деркач.
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09.12.2021 11:56
+23
Не дождетесь,зесрань)
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09.12.2021 12:05
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Якіб американці не застосували санкції проти бородатої бабушки, впевнений, наша Шмаркля йому все відшкодує сторицею за наш із вами кошт.
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09.12.2021 12:55 Відповісти
беня 100% , меРтвечук, деркач кгбэшная Мразь и т.д а что толку малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат полностью им подконтрольный, конченные ЗЕБильные твари на голосовали, весь мир смеется...Украине нужно избавляться от этого Ничтожества и его Сброда!!!
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09.12.2021 12:56 Відповісти
Про Зебила и Барыгу не забудьте!
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09.12.2021 13:00 Відповісти
Барыга это Порошенко как я понял. Тогда согласен
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09.12.2021 13:07 Відповісти
Как вижу порох отдыхает по коррупции в сравнении с земразью.
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09.12.2021 13:30 Відповісти
а как считать 800 млн грн дотаций Косюку при порохе - это не коррупция, нет?))
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09.12.2021 15:33 Відповісти
Нещодавно ЗЕ дозволив Бені НЕ ПЛАТИТИ вісім міліардів податків !
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09.12.2021 15:51 Відповісти
Це ви заздрите. Для мудрих то лише пилюка на чоботях.
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09.12.2021 16:01 Відповісти
Де вона лежить ? Я позбираю.
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09.12.2021 16:18 Відповісти
4.7+4=8.7 лярдів гривень.
4.7 лярдів штраф за зловживання на ринку палива

4 лярда податок на прибуток ( на прибуток Карл)
До цього йде вирішення питання про повернення Бені 3.5 лярдів м3 газу, на суму 95 лярдів гривень.
Уря, кінець епохи бідності.
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09.12.2021 16:16 Відповісти
а поподробнее можно? как юридически и за что?
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09.12.2021 16:26 Відповісти
про Косюка будет конкретный ответ? про беню все понятно... вопрос про папередника вяликага
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09.12.2021 16:27 Відповісти
Ви не чули про дотації виробникам агропродукції у світі?
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09.12.2021 23:11 Відповісти
чули! їх використовують там, де сільгосп виробництво є збитковим... там фермери отримуть дотаційну допомогу від держави! а в нас що? Косюк бідолага, не хватає ще на одну яхту бабосів? це стидоба! а краще сказати - це корупція!
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09.12.2021 23:54 Відповісти
Їх використовують, щоби в умовах світової конкуренції існувало місцеве виробництво. Яке гарантує продовольчу безпеку, оскільки аоно обслуговується місцевою робочою силою і орієнтоване на місцеве споживання. Одним з важливих факторів, які потребують ухвалення дотацій для такого виробництва є збереження робочих місць і постійне підвищення заробітної плати робітників. А збитковість, це лише бізнес-умова яка є наслідком великої кількості факторів, які, власне, законодавець, а виконавча влада, приймає до уваги, коли вирішує питання про введення дотаційного режиму. До речі, дотації не призначаються конкретному виробнику. Як от Косюку, якого ви згадуєте. Чи може це я чогось не знаю, і в українському законодавстві фігурує прізвище?
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11.12.2021 19:04 Відповісти
так от, дотації за кордоном не дадуть такому, як Косюк! а в нас дали, бо він дружбан потроха! за кордоном дивляться на бізнес як треба, а у нас так, як закришать!
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11.12.2021 21:56 Відповісти
Ви типовий українець, і тому так гадаєте.
В Європі, принаймні, не дивляться на те, чий бізнес. А діють відповідно до закону.
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11.12.2021 22:39 Відповісти
так я о том же и говорю... у нас все по блату и за откаты
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12.12.2021 15:12 Відповісти
дотации на птицу идут крупному бизнесу из расчета на "голову". значит у него больше чем у других. деньги выделяются всем. выполняй условия, получай. теперь он получает не меньше, просто тебе по Г+Г не сообщил #идовский балаган.
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09.12.2021 16:38 Відповісти
А не в курсе, зачем им дотации, если бизнес и так нормально приносит бабла? И кто эту схему с выводом бюджетных денег придумал? ) помочь с фамилиями?))
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09.12.2021 18:49 Відповісти
зачем дотации? а зачем НДС?
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10.12.2021 13:49 Відповісти
По-перше - не Косюку, а компанії МХП, по-друге - відповідно до Закону.
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09.12.2021 17:12 Відповісти
А владелец МХП кто? А покупать яхты за десятки млн баксов и при этом получать дотации у государства - это нормально? Наверное, Косюк не знает слова оффшоры, только зеленский знает, и то от пети услышал))))
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09.12.2021 18:47 Відповісти
Мудний, дотація виплачується не на бідність, а за вироблену сільгосппродукцію. Вироби ти щось і теж отримаєш, можливо, навіть, яхту собі купиш. Косюк же не з золотою ложкою в роті народився, отже, й ти маєш шанс.
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09.12.2021 19:03 Відповісти
Ты кого защищаешь, у род? Олигархов? Что б ты м ра зь получило по заслугам! Бог тебя накажет, как и этих ворюг!
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09.12.2021 19:07 Відповісти
Ти не лише мудний, ти ще й долбойожик. Бог не можливий - це математичний факт. Але, якщо ти по життю ні на що не здатний, крім заздрості, то можеш вважати, що чи то Бог, чи то доля тебе вже покарали. Психуй чи не психуй - все-одно отримаєш... своє. Не яхту і не дотацію.
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09.12.2021 19:21 Відповісти
Зможете довести цей факт математичними викладками
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09.12.2021 23:15 Відповісти
А ти спробуй точно вирахувати квадратні корені з 2 і з 3, а також число π, тоді, може, зрозумієш - чи є щось розумне в організації Всесвіту.
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10.12.2021 08:04 Відповісти
поменять шумерскую систему на другую, и все будет иначе. прочти Алису в стране чудес. все вокруг имеет такие смыслы, потому что мы так задали точку отсчета. измени, все будет по-другому, и корень из 9 будет бесконечность, если такое понятие будет возможным.
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10.12.2021 13:48 Відповісти
А ну, давай поміняй! А то мучаться, вираховують те число π до, біс знає, якого знака, а тут ГЕНІЙ на Цензорі у бірюльки грається.
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11.12.2021 08:53 Відповісти
Якось одразу не збагнув, що це був невіглас, який тикає оточуючим.у. Одне зрозуміло, що до неперервних і трансцендентних і явищ ви не довчились. Але це менша проблема за зневагу.
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10.12.2021 19:02 Відповісти
Що за люди? До свого Бога звертається на "ти", а собі вимагає множину та ще й з великої літери.))))
Ти анекдот про хухолю, яка хотіла, щоб її називали: "вихухоль", знаєш, чи розповісти?
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11.12.2021 08:46 Відповісти
Базікалу важко зрозуміти, що є Брг, що є математика, і де є самоповага. Та я і не вимагаю.
Вирівняти горбаня може лише домовина.
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11.12.2021 12:23 Відповісти
А ти ні в першому, ні в другому, ні в третьому - ні в зуб ногою. Тому, нахіба мені на всяку хухолю увагу звертати.
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11.12.2021 17:39 Відповісти
Ви ж, напевно, професор математики, доктор богослів'я і керівник великого бізнесу водночас. То мені, поряд із вами і срасти сісти буде за честь. Хоча, з огляду на чорний ріт, - ви більше нагадуєте малоосвіченого таксиста, який, направду, ще вміє керувати державою. Але зверхній до оточуючих. На додачу ще й Gromov.
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11.12.2021 18:31 Відповісти
Ти в калюжу гунув, Владику.)))) Щоб знати, що таке ірраціональні числа, не треба бути професором математики. Це шкільна програма. Щоб заперечувати існування якоїсь вищої розумної сили, треба мати лише здоровий глузд. І, врешті у мене, на відміну від тебе, хоч прізвище є, а у тебе - якесь поганяло.
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11.12.2021 18:45 Відповісти
Таки треба, шановний, мати відповідну освіту. Бо без цього ви не усвідомите, що іраціоналдьність числа це не характеристика явища з реального світу, а наслідок застосування певної системи координат. Сітки, наскрізь яку ви дивитесь на реальний об'єкт - нескінченний і неперевний. В якому нема тих іраціональностей, про які ви кажете. Де всі точки, зокрема, 2 і корінь другогого ступеня з двох є однаковими, і їх не можна розрізнити у жодний спосіб. Це характеристика мірила, яке може бути таким, а може бути іншим.
Шкільна програма, на яку ви покладаєтесь, дає вам засіб поглянути на світ не у природний спосіб, а у так званий раціональний. Тобто такий, що має надати вам зрозумілий засіб вимірювання об'єктів реального світу стандартним чином. Проте цей засіб не змінює сам світ. Але він, нажаль, викривлює точку зору того, хто використовує цей запосіб вимірювання, але не розуміє ані його суті, ані його походження.
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11.12.2021 20:24 Відповісти
Власне, питання про яке йшла мова, не в засобі вимірювання світу. А в усвідомленні людиною обмеженості власних знань, яке надає певний рівнь освіти. Він дозволяє бачити, що інші люди радше помиляються щодо речей, про які не знають, аніж виявляються правими. Узагальнення цієї обмеженості щодо самого себе дає можливість прийняти факт, за яким все, що лежить за межами власних компетенцій, не може бути осягнуто самим лише усвідомленням. А потребує щонайменше вивчення, дослідження, дискусії і об'єктивізації погляду. Водночас, людина, що не має відповідного рівня освіти, завжди знаходиться у щасливій необізнаності про власну нездатность правильно судити про речі за допомогою самого лише так званого здорового глузду.
Така різниця в свідомості людей описана психологічною наукою, як когнітивний диссонанс, через який невігласи, зазвичай, мають упереджену впевненість про свою здатність, тоді як компетентні люди мають сумніви щодо неї.
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11.12.2021 20:28 Відповісти
Ти, щойно, жонглюючи словами, доводив мені, що ти - Бог. Ось і молись сам на себе.
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12.12.2021 16:26 Відповісти
ТьІ хоть знаєшь значение слова барьІга по фене? Лопочете что нипопади.
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09.12.2021 15:46 Відповісти
зеБарыгу на крови?
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09.12.2021 13:21 Відповісти
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09.12.2021 16:40 Відповісти
Ссылочку в инете можно на материал?
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09.12.2021 18:48 Відповісти
Ахметов, мертвечук , бєня , всі попередні президенти і 90% теперішніх і бувших депутатів . Список доведеться оголошувати годин 5 .
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09.12.2021 13:11 Відповісти
Унижение Зеленского: разговор Байдена и Путина стал апофеозом провала внешней политики Банковой
9 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1



За 2,5 года президентства Владимира Зеленского Украина потеряла союзников…


Нежелание президента Байдена проинформировать Киев о результатах своих переговоров с Путиным об Украине после их завершения стал апофеозом провальной внешней политики Киева. В целом «экватор» президентского срока, т.е. два с половиной года у руля государства для Владимира Зеленского продемонстрировал, что в сфере внешней политики, за которую президент непосредственно отвечает согласно Конституции, царит пиар и сплошное головокружение от неудач.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Об Украине без Украины

Во вторник, 7 декабря, состоялся онлайн-разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина, одной из главных тем которого стала Украина. Впрочем, обсуждали нас, по уже сложившейся недоброй традиции и благодаря внешнеполитическим «успехам» Банковой, без нас. В трактовании нынешней власти формула «ничего об Украине без Украины» превратилась в «никаких решений по Украине без Украины», но и такой вариант, как видим, теперь не действует, говорит политический эксперт МЦПИ Николай Капитоненко.

«Это был как раз тот случай, когда об Украине говорили без Украины. Я не думаю, что какое-то влияние на ход переговоров имел предварительный разговор Блинкена с Зеленским. Разговор, который состоится завтра (в четверг, 9 декабря - ) между Байденом и Зеленским - это, скорее всего, будет просто ради галочки, информирование об итогах разговора с Путиным, а также какие-то личные пожелания. То есть это не формат какого-то сильного вовлечения Украины в этот разговор, который, конечно, касался в первую очередь ее самой», - отмечает эксперт.

С ним соглашается публицист, член политсовета «Демсокиры» Виктор Трегубов, который имеет негативные впечатления от прошедшего разговора двух президентов.

В тему - Байден и Путин все решат по Украине без Зеленского

«Дело не столько в контенте этой встречи, сколько в том, что Украина не участвовала в обсуждении собственной судьбы, нам пообещали обо всем сообщить постфактум», - сказал Трегубов.

Поддерживает коллег и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. По его мнению, формула «нельзя об Украине без Украины» осталась в прошлом, и это результат деятельности нынешней власти на международной арене.

«Можно многое рассказывать какие были сделаны ошибки в прошлом, но мы видим уже реальный результат, что Джо Байденом согласуются позиции с другими странами - с руководителями Великобритании, Франции, Германии, Италии до этого виртуального саммита, и после этого. Что касается президента Украины, то разговор с Госсекретарем Блинкеном, который подавался как хороший сигнал, то на мой взгляд это не совсем так, потому что по дипломатическому протоколу президент должен говорить с президентом. И в данном случае, если звонил по телефону Госсекретарь США, то он должен был говорить с Министром иностранных дел Украины», - отметил эксперт.

Унижения Зеленскому

Впрочем, обсуждение Украины без Украины - это еще полбеды. После того, как закончилось общение Байдена и Путина стало известно, что американский лидер перенес разговор с Владимиром Зеленским на 9 декабря: к этому времени Байден уже дважды пообщается с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. То есть, Зеленскому позвонят через два дня после разговора с Путиным - большее унижение для президента Украины придумать трудно.

В тему - Байден перенес еще на день разговор с клоуном Зеленским - Лерос

«Это очень большая пауза, это нестандартная пауза. Я вообще такого не помню в истории Украины, чтобы через несколько дней официальный Киев сообщали о том, что официальный Вашингтон и официальная Москва решили по поводу ее судьбы. Это неправильно, даже если решение в нашу пользу. Более того, это не значит, что следующее решение будет в нашу пользу. Фактически, мы на каком-то этапе утратили внешнеполитическую субъектность, а это очень плохо», - добавил Виктор Трегубов.

Что касается содержания разговора президентов, то весь официальный релиз Белого дома фактически был построен на том, что Байден сначала объяснял Владимиру Путину, как серьезно настроены Штаты и их союзники в отношении возможного вторжения российских войск, и что за этим последует.

Какими именно будут эти санкции - неизвестно, но мировые СМИ со ссылками на источники писали об ограничениях в отношении банков и производителей энергии. Кроме этого, официальные лица в США и Великобритании обсуждали внедрение более жестких санкций в отношении окружения российского президента, запрет российским олигархам использовать платежные карты Visa и Mastercard и ограничения на поездки в Великобританию и ЕС, а также другие виды санкций, которые могут быстро «привлечь внимание Путина», но и нанести ущерб американской и европейской экономике. Впрочем, пока это всего лишь разговоры, а реальность заключается в том, что Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2022 год, и в него не вошло упоминание санкций по «Северному потоку 2», отсутствуют санкции по российскому суверенному долгу и не вошли санкции против 35 россиян из «окружения Путина».

Такой поворот в политике относительно «Северного потока-2» очень настораживает, говорит американист Сергей Галака.

«На брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя разговор Байдена с Путиным, дважды уходил от конкретного ответа по «Северному потоку - 2». Как известно, вчера из проекта бюджета по оборонным расходам убрали положение внесенное республиканцами об автоматических санкциях против «Северного потока-2″. Но в тоже время подтверждено, что если будет вторжение, тогда США вернётся к этому вопросу. Дважды на просьбу прояснить ситуацию Салливан отвечать не стал, сказав, что сейчас он не будет вдаваться в детали. Вот это как-то подвесило вопрос. Может Администрация Байдена делает это намеренно, возможно они пугают, или дают понять России, что если та будет себя прилично вести, то американцы не будут дальше продвигать этот вопрос», - говорит эксперт.

По мнению Виталия Балы, американские предупреждения о санкциях для России не являются ни положительными, ни отрицательными для Украины.

«Решение о продолжении переговоров и консультаций в дальнейшем между США и Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), я так понимаю, что от американской стороны это будет Нулланд, а от российской - Козак, говорит о том, что предупреждения, которые прозвучали о санкциях на случай российского вторжения, не являются ни положительными, ни суперотрицательными для Украины. То есть все осталось в определенном статус-кво», - заявил эксперт.

По мнению эксперта Украинского института будущего Илии Кусы, украинская власть не пытается ответить на вызовы, которые ставит перед нами диалог двух президентов,

«Поиск альтернативы Минску, меняющаяся функция РФ для Запада, переориентация США на другие проблемы, деактуализация нашей политики безопасности после 2014 года, основанной на вере в НАТО - на все эти вопросы Банковая не хочет искать ответы», - говорит Куса.

То есть, в далеко не совсем благоприятных условиях, в которых оказался Киев, в значительной мере виновата непоследовательная, непрофессиональная и неспособная отстаивать государственные интересы нынешняя власть. И эта проблема приводит к провалам по другим направлениям.

Нед
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09.12.2021 13:27 Відповісти
очень интересно кого амеры включат в список из зебратии, жду вечера.
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09.12.2021 13:27 Відповісти
порох ,ахметка
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09.12.2021 13:44 Відповісти
пороха не будет... мертвечук, бабушка беня... ахметов под вопросом
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09.12.2021 15:38 Відповісти
а чего параши шоколадной не будет????он по ходу в списке номер один
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09.12.2021 17:28 Відповісти
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09.12.2021 13:54 Відповісти
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09.12.2021 13:56 Відповісти
Порошенко будет пока в качестве кандидата.
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09.12.2021 13:59 Відповісти
он в в той компании уже лет как 20 сидит, хотя должен сидеть не там.
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09.12.2021 14:04 Відповісти
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09.12.2021 14:05 Відповісти
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09.12.2021 14:06 Відповісти
Вот это сейчас у зеленского очко жим-жим. Ему то конечно пока ничего не будет, но вот окружению вполне. Да и зеленский должен понимать, что после царства он сядет. Конечно опустили его по полной программе. Жаль только, что Украина с зеленским потеряла годы.
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09.12.2021 14:18 Відповісти
спорим, не сядет!) хоть одного презика Украины назови, кого посадили)) а ведь есть за что... одно дело Гонгадзе чего стоит
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09.12.2021 15:40 Відповісти
Колись треба починати
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09.12.2021 16:21 Відповісти
И сразу Беню на самолет и в штаты...
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09.12.2021 14:23 Відповісти
Слава тебе, Господи, наконец то начался коллапс, знаменитая на весь мир компания Evergrande официально объявленa в дефолте.
Сейчас все посыпется, как карточный домик.
Бубочке приготовится.

"Начало конца для Evergrande: гигантский застройщик объявлен в дефолте

Китайская компания Evergrande впервые была официально объявлена находящейся в дефолте, что стало последней вехой в многомесячной финансовой драме, которая открывает путь к масштабной реструктуризации самого закредитованного застройщика в мире.

Согласно заявлению агентства, Fitch Ratings объявило компанию-застройшика находящейся в ограниченном дефолте по результатам невыплаты компанией двух купонных выплат после истечения льготного периода в понедельник. Оценщик сказал, что компания-застройщик не ответила на запросы о подтверждении платежа, и потому оценщик предполагает, что платежи не было произведены. Понижение рейтинга может спровоцировать перекрестный дефолт по долгу Evergrande в размере 19,2 миллиарда долларов "

("Beginning of the end for Evergrande as real estate giant declared in default
China Evergrande has been officially labelled a defaulter for the first time, the latest milestone in months-long financial drama that paves the way for a massive restructuring of the world's most indebted developer.
Fitch Ratings cut the developer to restricted default over its failure to meet two coupon payments after a grace period expired on Monday, according to a statement. The credit assessor said the developer didn't respond to requests for confirmation on the payment, and is assuming it wasn't made. The downgrade may trigger cross defaults on Evergrande's $US19.2 billion of dollar debt.")

https://www.theage.com.au/business/companies/beginning-of-the-end-for-evergrande-as-real-estate-giant-declared-in-default-20211209-p59gfb.html
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09.12.2021 14:35 Відповісти
Вона давно балансувала на межі дефолту.
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09.12.2021 16:21 Відповісти
Если бы только она одна, таких застройщиков в Китае много, хоть бы Кайса (или Кайза?) группа, и так далее.
И не только в Китае.
Например, штат Виктория, Австралия, не может свести бюджет, не хватает 22 миллиарда (!) долларов.
А в 2025 году штат Виктория, Австралия, должен будет выплатить заимодавцам по облигациям штата 162(!) миллиарда (!) долларов.
Вторая Evergrande, только я в ней, точнее в нем, в штате Виктория, живу.
Это такая пирамида (не Хеопса): брать в долг чтобы расплатиться по другим долгам, да только однажды перестают в долг давать.
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10.12.2021 06:55 Відповісти
Брати кредити і будувати будинки, які не покупають, це щось не зрозуміле.
Цікаво. розстріли розпочались?
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09.12.2021 16:50 Відповісти
Квартирки (из дерьма и веток) строили (и покупали) не для проживания в них, а для спекуляции оными.
В данном случае качество жилья и застройщику, и покупателю фиолетово.
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10.12.2021 06:56 Відповісти
Клоуна и его шоблу в полном составе туда!
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09.12.2021 15:05 Відповісти
Іноді деякі недалекі люди вражають, ввести санкції проти Пороха, це ввести санкції проти Ротшильдів, США на таке не підуть.
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09.12.2021 16:20 Відповісти
Беню на нары!
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09.12.2021 16:33 Відповісти
...+Зєлю, Пєціка. зелену шоблу. і всю так звану "еліту"
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09.12.2021 16:43 Відповісти
Ти ж за нього голосувало
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09.12.2021 17:02 Відповісти
Вчера он мыл машины, она - смоктала хъэр,
теперь они элита и гордость днр!
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09.12.2021 17:19 Відповісти
100% Зєля очолить список
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09.12.2021 16:41 Відповісти
Санкции до одного места,он упакован и пра-правнукам хватит , если - бы ФБР ,каким -то образом выловило каламоя и посадило лет на 20 в буцыгарню !
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09.12.2021 16:51 Відповісти
Голобородько в списке?
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09.12.2021 17:16 Відповісти
дедушка кабаев выторговал, что бы ему было разрешено жениться в бункере на половке кабаевой, потом им застрелиться, и свои тела им разрешили спалить абрамовичу (идиш ‏אבראמאוויטש‏‎) в присутствии кооператива озеро.
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09.12.2021 17:27 Відповісти
Шоколадная параша на первом месте!!!
На втором хозяин неудачник довбасса..
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09.12.2021 17:26 Відповісти
Гнида 🐸🐲-каламойная , сегодня убедишься 😂😂😂😂👏👏👏Байден плюнул на твоих *******
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09.12.2021 17:40 Відповісти
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