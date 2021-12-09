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США сьогодні оголосять санкції проти корумпованих осіб, серед них будуть громадяни України, - Квін
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Сьогодні, 9 грудня, на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб. Подробиці очікуються ввечері.
Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на конференції "Сім років антикорупційної реформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті. Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17:30 подивіться, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте", - зазначила вона.
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4.7 лярдів штраф за зловживання на ринку палива
4 лярда податок на прибуток ( на прибуток Карл)
До цього йде вирішення питання про повернення Бені 3.5 лярдів м3 газу, на суму 95 лярдів гривень.
Уря, кінець епохи бідності.
В Європі, принаймні, не дивляться на те, чий бізнес. А діють відповідно до закону.
Ти анекдот про хухолю, яка хотіла, щоб її називали: "вихухоль", знаєш, чи розповісти?
Вирівняти горбаня може лише домовина.
Шкільна програма, на яку ви покладаєтесь, дає вам засіб поглянути на світ не у природний спосіб, а у так званий раціональний. Тобто такий, що має надати вам зрозумілий засіб вимірювання об'єктів реального світу стандартним чином. Проте цей засіб не змінює сам світ. Але він, нажаль, викривлює точку зору того, хто використовує цей запосіб вимірювання, але не розуміє ані його суті, ані його походження.
Така різниця в свідомості людей описана психологічною наукою, як когнітивний диссонанс, через який невігласи, зазвичай, мають упереджену впевненість про свою здатність, тоді як компетентні люди мають сумніви щодо неї.
9 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
За 2,5 года президентства Владимира Зеленского Украина потеряла союзников…
Нежелание президента Байдена проинформировать Киев о результатах своих переговоров с Путиным об Украине после их завершения стал апофеозом провальной внешней политики Киева. В целом «экватор» президентского срока, т.е. два с половиной года у руля государства для Владимира Зеленского продемонстрировал, что в сфере внешней политики, за которую президент непосредственно отвечает согласно Конституции, царит пиар и сплошное головокружение от неудач.
Об этом говорится в материале «Апострофа».
Об Украине без Украины
Во вторник, 7 декабря, состоялся онлайн-разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина, одной из главных тем которого стала Украина. Впрочем, обсуждали нас, по уже сложившейся недоброй традиции и благодаря внешнеполитическим «успехам» Банковой, без нас. В трактовании нынешней власти формула «ничего об Украине без Украины» превратилась в «никаких решений по Украине без Украины», но и такой вариант, как видим, теперь не действует, говорит политический эксперт МЦПИ Николай Капитоненко.
«Это был как раз тот случай, когда об Украине говорили без Украины. Я не думаю, что какое-то влияние на ход переговоров имел предварительный разговор Блинкена с Зеленским. Разговор, который состоится завтра (в четверг, 9 декабря - ) между Байденом и Зеленским - это, скорее всего, будет просто ради галочки, информирование об итогах разговора с Путиным, а также какие-то личные пожелания. То есть это не формат какого-то сильного вовлечения Украины в этот разговор, который, конечно, касался в первую очередь ее самой», - отмечает эксперт.
С ним соглашается публицист, член политсовета «Демсокиры» Виктор Трегубов, который имеет негативные впечатления от прошедшего разговора двух президентов.
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«Дело не столько в контенте этой встречи, сколько в том, что Украина не участвовала в обсуждении собственной судьбы, нам пообещали обо всем сообщить постфактум», - сказал Трегубов.
Поддерживает коллег и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. По его мнению, формула «нельзя об Украине без Украины» осталась в прошлом, и это результат деятельности нынешней власти на международной арене.
«Можно многое рассказывать какие были сделаны ошибки в прошлом, но мы видим уже реальный результат, что Джо Байденом согласуются позиции с другими странами - с руководителями Великобритании, Франции, Германии, Италии до этого виртуального саммита, и после этого. Что касается президента Украины, то разговор с Госсекретарем Блинкеном, который подавался как хороший сигнал, то на мой взгляд это не совсем так, потому что по дипломатическому протоколу президент должен говорить с президентом. И в данном случае, если звонил по телефону Госсекретарь США, то он должен был говорить с Министром иностранных дел Украины», - отметил эксперт.
Унижения Зеленскому
Впрочем, обсуждение Украины без Украины - это еще полбеды. После того, как закончилось общение Байдена и Путина стало известно, что американский лидер перенес разговор с Владимиром Зеленским на 9 декабря: к этому времени Байден уже дважды пообщается с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. То есть, Зеленскому позвонят через два дня после разговора с Путиным - большее унижение для президента Украины придумать трудно.
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«Это очень большая пауза, это нестандартная пауза. Я вообще такого не помню в истории Украины, чтобы через несколько дней официальный Киев сообщали о том, что официальный Вашингтон и официальная Москва решили по поводу ее судьбы. Это неправильно, даже если решение в нашу пользу. Более того, это не значит, что следующее решение будет в нашу пользу. Фактически, мы на каком-то этапе утратили внешнеполитическую субъектность, а это очень плохо», - добавил Виктор Трегубов.
Что касается содержания разговора президентов, то весь официальный релиз Белого дома фактически был построен на том, что Байден сначала объяснял Владимиру Путину, как серьезно настроены Штаты и их союзники в отношении возможного вторжения российских войск, и что за этим последует.
Какими именно будут эти санкции - неизвестно, но мировые СМИ со ссылками на источники писали об ограничениях в отношении банков и производителей энергии. Кроме этого, официальные лица в США и Великобритании обсуждали внедрение более жестких санкций в отношении окружения российского президента, запрет российским олигархам использовать платежные карты Visa и Mastercard и ограничения на поездки в Великобританию и ЕС, а также другие виды санкций, которые могут быстро «привлечь внимание Путина», но и нанести ущерб американской и европейской экономике. Впрочем, пока это всего лишь разговоры, а реальность заключается в том, что Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2022 год, и в него не вошло упоминание санкций по «Северному потоку 2», отсутствуют санкции по российскому суверенному долгу и не вошли санкции против 35 россиян из «окружения Путина».
Такой поворот в политике относительно «Северного потока-2» очень настораживает, говорит американист Сергей Галака.
«На брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя разговор Байдена с Путиным, дважды уходил от конкретного ответа по «Северному потоку - 2». Как известно, вчера из проекта бюджета по оборонным расходам убрали положение внесенное республиканцами об автоматических санкциях против «Северного потока-2″. Но в тоже время подтверждено, что если будет вторжение, тогда США вернётся к этому вопросу. Дважды на просьбу прояснить ситуацию Салливан отвечать не стал, сказав, что сейчас он не будет вдаваться в детали. Вот это как-то подвесило вопрос. Может Администрация Байдена делает это намеренно, возможно они пугают, или дают понять России, что если та будет себя прилично вести, то американцы не будут дальше продвигать этот вопрос», - говорит эксперт.
По мнению Виталия Балы, американские предупреждения о санкциях для России не являются ни положительными, ни отрицательными для Украины.
«Решение о продолжении переговоров и консультаций в дальнейшем между США и Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), я так понимаю, что от американской стороны это будет Нулланд, а от российской - Козак, говорит о том, что предупреждения, которые прозвучали о санкциях на случай российского вторжения, не являются ни положительными, ни суперотрицательными для Украины. То есть все осталось в определенном статус-кво», - заявил эксперт.
По мнению эксперта Украинского института будущего Илии Кусы, украинская власть не пытается ответить на вызовы, которые ставит перед нами диалог двух президентов,
«Поиск альтернативы Минску, меняющаяся функция РФ для Запада, переориентация США на другие проблемы, деактуализация нашей политики безопасности после 2014 года, основанной на вере в НАТО - на все эти вопросы Банковая не хочет искать ответы», - говорит Куса.
То есть, в далеко не совсем благоприятных условиях, в которых оказался Киев, в значительной мере виновата непоследовательная, непрофессиональная и неспособная отстаивать государственные интересы нынешняя власть. И эта проблема приводит к провалам по другим направлениям.
Нед
Сейчас все посыпется, как карточный домик.
Бубочке приготовится.
"Начало конца для Evergrande: гигантский застройщик объявлен в дефолте
Китайская компания Evergrande впервые была официально объявлена находящейся в дефолте, что стало последней вехой в многомесячной финансовой драме, которая открывает путь к масштабной реструктуризации самого закредитованного застройщика в мире.
Согласно заявлению агентства, Fitch Ratings объявило компанию-застройшика находящейся в ограниченном дефолте по результатам невыплаты компанией двух купонных выплат после истечения льготного периода в понедельник. Оценщик сказал, что компания-застройщик не ответила на запросы о подтверждении платежа, и потому оценщик предполагает, что платежи не было произведены. Понижение рейтинга может спровоцировать перекрестный дефолт по долгу Evergrande в размере 19,2 миллиарда долларов "
("Beginning of the end for Evergrande as real estate giant declared in default
China Evergrande has been officially labelled a defaulter for the first time, the latest milestone in months-long financial drama that paves the way for a massive restructuring of the world's most indebted developer.
Fitch Ratings cut the developer to restricted default over its failure to meet two coupon payments after a grace period expired on Monday, according to a statement. The credit assessor said the developer didn't respond to requests for confirmation on the payment, and is assuming it wasn't made. The downgrade may trigger cross defaults on Evergrande's $US19.2 billion of dollar debt.")
https://www.theage.com.au/business/companies/beginning-of-the-end-for-evergrande-as-real-estate-giant-declared-in-default-20211209-p59gfb.html
И не только в Китае.
Например, штат Виктория, Австралия, не может свести бюджет, не хватает 22 миллиарда (!) долларов.
А в 2025 году штат Виктория, Австралия, должен будет выплатить заимодавцам по облигациям штата 162(!) миллиарда (!) долларов.
Вторая Evergrande, только я в ней, точнее в нем, в штате Виктория, живу.
Это такая пирамида (не Хеопса): брать в долг чтобы расплатиться по другим долгам, да только однажды перестают в долг давать.
Цікаво. розстріли розпочались?
В данном случае качество жилья и застройщику, и покупателю фиолетово.
теперь они элита и гордость днр!
На втором хозяин неудачник довбасса..