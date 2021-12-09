США та Росія до кінця року проведуть ще один раунд переговорів, - Reuters

Росія та США до кінця року проведуть новий раунд переговорів, щоб вирішити конфлікт навколо дипломатичного персоналу в своїх посольствах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Зазначається, що посольства США та Росії зазнають кадрового тиску на тлі висилки та інших обмежень, накладених через те, що "двосторонні відносини впали до найнижчого рівня з кінця холодної війни".

Нагадаємо, перемовини між президентами США та Росії відбулись 7 грудня і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.

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