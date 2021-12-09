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США та Росія до кінця року проведуть ще один раунд переговорів, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США та Росія до кінця року проведуть ще один раунд переговорів, - Reuters

Росія та США до кінця року проведуть новий раунд переговорів, щоб вирішити конфлікт навколо дипломатичного персоналу в своїх посольствах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Зазначається, що посольства США та Росії зазнають кадрового тиску на тлі висилки та інших обмежень, накладених через те, що "двосторонні відносини впали до найнижчого рівня з кінця холодної війни".

Нагадаємо, перемовини між президентами США та Росії відбулись 7 грудня і тривали понад дві години. На них лідери обговорювали Україну та інші теми.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Думаю, что Байден и в этой следующей встрече назовет фюрера репоедов окурком и ******, как во вторник.
Хотя, сцарь ***** и так это знает. Шо он *****.
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09.12.2021 12:42 Відповісти
_Ты не думай - у тебя не выходит.
А вообще, конечно, презренное ничтожество бабайден ведёт дело к новой перезагрузе... Паскуда!
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09.12.2021 12:46 Відповісти
Да насрать, хоть 10 раундов, если кацапам от этого легче будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 12:48 Відповісти
_Так потоков только два. После Женевы нечего больше сдавать - кроме Украины. И Восточной Европы.
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09.12.2021 12:53 Відповісти
Дед ведет переговоры с рашкой гораздо чаще Трампа.
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09.12.2021 12:58 Відповісти
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09.12.2021 14:41 Відповісти
 
 