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Новини
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Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною (реклама)

Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною (реклама)

Brookes CIL International School, яка відкриє свої двері у вересні 2022 року в Києві та є спільним проєктом Brookes Education Group (BEG) і CIL International, будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною.

На цьому наголошує директор Brookes CIL International School, лідер у сфері освіти з понад 30-річним досвідом Кевін Скіоч у своєму інтерв’ю для Forbes.

"У міжнародній школі Brookes CIL ми не хвилюємось за повітря, яким дихаємо, за забруднення чи джерела опалення. Усе це будується за новітніми технологіями і буде винятково безпечним", – сказав Кевін Скіоч.

Він запевнив, що для нього велика честь отримати можливість долучитися до створення та керування новою школою.

"Для мене велика честь отримати таку можливість. Я бачу, що українці - нація, орієнтована на сім’ю, і наша школа має ті самі орієнтири. Це буде навчальний світ, про який діти з гордістю розповідатимуть своїм рідним, бабусям і дідусям. А головне – до всіх дітей тут ставитимуться з любов'ю. Впевнений, що з цією школою українці стануть особливими. Я буду радий допомогти їм на цьому шляху", – заявив директор і засновник Brookes CIL.

Також він підкреслив, що Brookes CIL International School змінить саму українську освіту.

"Найкращі школи мають найкращі системи управління, які, своєю чергою, створюються новаторами. Члени правління цієї школи – це рішучі, неординарні люди світу, які започатковують велику ініціативу та створюють інституцію, що змінить освіту в Україні", – завершив Кевін Скіоч.

Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною 01
Кевін Скіоч, директор Brookes CIL International School, лідер у сфері освіти з понад 30-річним досвідом
Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною 02
Brookes CIL International School
Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною 03
Brookes CIL International School
Кевін Скіоч: Brookes CIL будується за найновішими технологіями і буде винятково безпечною 04
Brookes CIL International School

* Новина публікується на праваха реклами

освіта (1297) школа (2204)


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Топ коментарі
+2
я не знаю що там ще,
але вже молодці із майстернею де хлопчики крутять якісь труби -
принаймні не виростуть рукожопами
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09.12.2021 14:24
+1
хорошая новость
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09.12.2021 14:17
+1
"....А главное - ко всем детям здесь будут относиться с любовью...."
Я представляю насколько немало такая "любовь к детям" будет стоить их родителям. Школа для мажоров
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09.12.2021 14:48
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Вчителям теж платитимуть 4 тищі долярів, чи більше?
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09.12.2021 14:09 Відповісти
хорошая новость
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09.12.2021 14:17 Відповісти
я не знаю що там ще,
але вже молодці із майстернею де хлопчики крутять якісь труби -
принаймні не виростуть рукожопами
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09.12.2021 14:24 Відповісти
"....А главное - ко всем детям здесь будут относиться с любовью...."
Я представляю насколько немало такая "любовь к детям" будет стоить их родителям. Школа для мажоров
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09.12.2021 14:48 Відповісти
Особенно золотой молодежи нужны навыки работы ножовкой и молотком!
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09.12.2021 15:08 Відповісти
Мне кажется, это классно, что пацанов и руками будут учить пользоваться, и головой
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13.12.2021 16:45 Відповісти
Вау, классы выглядят футуристично, как будто из какого-то фантастического кино)
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13.12.2021 16:52 Відповісти
Прочитала про этого Кевина в сети - заслуженный деятель, уверена, что школа с его управлением будет супер!
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13.12.2021 17:33 Відповісти
Безопасность - особенно важный параметр в наше время, если б я отдавала ребенка в школу - в первую очередь на это бы смотрела
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14.12.2021 09:42 Відповісти
"українці - нація, орієнтована на сім'ю" - золоті слова, чудово що це розуміє іноземець. А багато наших політиків на жаль - ні(
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14.12.2021 10:34 Відповісти
Минуточку!
А на какой земле в Киеве она строится?
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14.12.2021 11:01 Відповісти
Классный дизайн помещений, я влюбилась!
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16.12.2021 15:23 Відповісти
Такі заклади вирощують майбутнє нації, наснаги директору та персоналу!
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16.12.2021 15:34 Відповісти
 
 