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Новини Події
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СБУ (10055) вбивство (2876) BlaBlaCar (8) Позняков (6)

Знайдено тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Познякова. Перевіряються дані щодо замовного характеру злочину, - прессекретар СБУ Дехтяренко

Новини Цензор.НЕТ Події

Знайдено тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Познякова. Перевіряються дані щодо замовного характеру злочину, - прессекретар СБУ Дехтяренко

Співробітники Служби безпеки України під час пошукової операції виявили тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Співробітники СБУ відшукали тіло Тараса Познякова. До пошукових робіт було залучено спецтехніку Міноборони. Спецслужба отримала і перевіряє дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповів Дехтяренко.

Він додав, що попередньо кримінальне провадження за цим фактом кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

Також дивіться: "Я твого сина закопав. Його немає серед живих", - батько убитого водія BlaBlaCar Познякова про розмову з підозрюваним Голубом. ВІДЕО+ФОТО

У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
это не тот случай, почитайте обстоятельства этого преступления..., если воевал в АТО - это не индульгенция от совершенных преступлений...
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09.12.2021 13:06
+8
лікуйся
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09.12.2021 12:52
+7
Мало таким уродам давать пожизненное!!! Их жизнь за решеткой должна быть такой, чтоб тварь каждый день умоляла о смерти!!!
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09.12.2021 12:59
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09.12.2021 12:51 Відповісти
лікуйся
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09.12.2021 12:52 Відповісти
Нарешті.
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09.12.2021 12:52 Відповісти
Дада, всё время искали. Наткнулся ктото случайно.
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09.12.2021 12:58 Відповісти
Мало таким уродам давать пожизненное!!! Их жизнь за решеткой должна быть такой, чтоб тварь каждый день умоляла о смерти!!!
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09.12.2021 12:59 Відповісти
Тюрма, зона моють бути місцями обмеження волі, а не застінками де мучають і піддають тортурам людей.
Але термін має бути відповідний до вчиненого злочину, а не умовний, чи короткий, достроковий.
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09.12.2021 14:43 Відповісти
жаль парня... и родителей его жаль, но хоть похоронят сына по человечески....
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09.12.2021 13:02 Відповісти
Темное дело. Воинов АТО всегда подставляли...
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09.12.2021 13:03 Відповісти
это не тот случай, почитайте обстоятельства этого преступления..., если воевал в АТО - это не индульгенция от совершенных преступлений...
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09.12.2021 13:06 Відповісти
бидло врить у святiсть i нeпорочнiсть солдата. так 100 рокiв совок прививав.
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09.12.2021 13:20 Відповісти
Ты, клоун дойческий, скажи лучше -
почему Фрау Рибентроп сдавала Украину?
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09.12.2021 14:16 Відповісти
а при чому тут фрау до засраних совком мiзкiв абигeнiв? Є факт що 100 рокiв у фiльмах книжка скрiзь дe мозок украiнця спотикався об тeму "радянський солдат" образ солдата був святий i нeпорочний - зло робити нe можe! а в рeалi люди рiзнi i обставини в них тeж рiзнi. нe сотвори собi кумира!
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09.12.2021 15:35 Відповісти
а при чому тут фрау до засраних совком мiзкiв абОРигeнiв?
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09.12.2021 15:37 Відповісти
А ти той Козак у якого Мeртвeчукча на побiгeньках?
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09.12.2021 15:38 Відповісти
Вай-вай. У цукеркової повії - істерика.
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09.12.2021 16:37 Відповісти
а чого ти вирiшив що у цукрковоi? у мeтодицчi так стоiть казати на всiх хто тобi нe подобається по причинi твоєi кугутностi?
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09.12.2021 17:35 Відповісти
а знаєш що ти своєю вiдповдiдю погодився з моiм твeрджeнням бо ти накинувся на мeнe чим його нe спростував.
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09.12.2021 17:37 Відповісти
Шадоел, убогое.Пшло
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09.12.2021 17:56 Відповісти
хаха класична вiдповiдь ******* коли сказати нiчого
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09.12.2021 17:59 Відповісти
та да. на Киву гляньте...
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09.12.2021 13:40 Відповісти
Атошники- срез общества. Там есть тоже придурки, и есть заробитчани которые после повышения в 2017 поехали туда вместо стройки, тем более активной фазы уже нет с нашей стороны. Илья Кива тоже атошник, и такого полно.
У меня знакомый до 2014 года ватоголовый как и большинство мудрого нарида, по пьяни спорил со мной на предмет бандеровцев и дидов, и угрожал зарезать... После 2014 "прозрел" и пошел в ато добровольцем. И таких большинство. И своих ошибок они не признают- они считают что их обманывали , кто бы мог подумать... Ну ну
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09.12.2021 13:55 Відповісти
це не воїни ато, а відморозки, яких чомусь взяли в ато.
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09.12.2021 17:04 Відповісти
наскільки памятаю, вбитий чи сам прокурор чи син прокурора
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09.12.2021 13:03 Відповісти
Не з прокуратури. Хтось з батьків працівник суду, але не суддя (наче так, по пам'яті).
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09.12.2021 14:21 Відповісти
Сын таможенника вроде
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09.12.2021 14:21 Відповісти
мне вот интересно почему этим делом занимается сбу, а не нацпол?
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09.12.2021 13:14 Відповісти
Може тому,що проект "Правий сектор" створювало СБУ,тому й дозволили залишити на фронті маленький вітринний підрозділ з незрозумілим статусом.
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Вперше чую таке. Можно більше інфи?
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09.12.2021 13:57 Відповісти
Можна. На сайті ФСБ. 😊 У розділі "методички".
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09.12.2021 14:13 Відповісти
Тобто,вперше чуєте,що Ярош -кум Наливайченка (разом співпрацювали ще по ВО "Тризуб" )?
Чи ніколи не задавались питанням,чому всі добровольчі підрозділи на передовій були розформовані,чи зайшли в структури МВС,ЗСУ,крім батальйону Коцюбайла ?
Хочеться фактажу ? Наприклад,ось:https://zaborona.com/ru/besslavnye-podryvniki-chast-2-delo-lesnika/
Я не проти контролю спецслужб за подібними організаціями.Тільки СБУ Грицака-Наливайченка,-це одне,а СБУ Баканова,-дещо інше.
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09.12.2021 15:20 Відповісти
Наприклад,ось:https://zaborona.com/ru/besslavnye-podryvniki-chast-2-delo-lesnika/

--------------------------------------
зачет
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09.12.2021 18:47 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3303863/verhovnyyi_sud_ostavil_v_sile_pojiznennyyi_prigovor_dlya_obvinyaemogo_v_ubiyistve_voditelya_blablacar


Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова - Голуба Источник: https://censor.net/ru/n3303863

во как интересно.. как можно было вообще уголовное дело в ПРИГОВОР И СУД НАПРАВЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТ ТЕЛА???? что вообще тавриться смотрю вообще полный аншлаг в полиции прокуратуре судах одни бабосики евросики в глазенках тех ох бы перестрелять вот тех оперов следаков лекспертов судей и прокуроров-- что «лепят горбатого» и похоже невиновному человеку (виновен или нет второй вопрос) ТУТ ГЛАВНАЯ АКИОМА ПОПРАНА В УКРАИНЕ и уголовном процессе следствия оперативной работы---НЕТ ТЕЛА --НЕТ ДЕЛА......
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09.12.2021 13:36 Відповісти
Так Голуб признался в убийстве. Просто не признался где тел закопал. В чем вопрос?
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09.12.2021 13:44 Відповісти
ну как вариант - просто не знал, а признался потому что специалист по допросам хороший был ?
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09.12.2021 13:46 Відповісти
как можно забыть где труп зарыл, хотя бы плюс минус 100м квадратных
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09.12.2021 13:47 Відповісти
ПРИЗНАНИЕ ЭТО ФИЛЬКИНА ГРАМОТА ГОВОРЮ КАК ЮРИСТ И ПРИЗНАНИЕ МОЖНО ВЫБИТЬ ПУТЕМ ПЫТОК УГРОЗ ШАНТАЖА ВВЕСТИ ЧЕЛОВЕКУ ПСИХОТРОПЫ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЕГО ВОЛЮ ВВЕСТИ В ГИПНОЗ ЗАСТАВИТЬ ПОДПИСАТЬ ПУСТОЙ ЛИСТИК А ТАМ НАПЕЧАТАТЬ ТИПА ЯВКУ С ПОВИННОЙ (типа поганый почерк) то все фигня полная запомните-- пока не будет найдено тело труп останки то дело может быть только розыскным правшего в периодичным возобновлением информации и поиска.. у меня было пару случаев в прокуратуре, суде и адвокатской практике-- когда 20 свидетелей видело убиство.... или были такие НО ТЕЛО НЕ НАЙДЕНО кремировали... в бочку с серной кислотой..... на фарш пустили --не ведомо или залили в сваю и вбили в землю не ведомо-- а обвинение без трупа- тела-- НЕ может быть априори..... труп еще не факт убийства смерть могла наступить в результате болевого шока- а это не убийство в промежуток между ранениями и травмами прошо 1 час сутки двое -а потом умер погиб тогда тяжкие телесные а не убийство....а убийство по неосторожности и такие тонкости и квалификация определяются судебно медицинскими гистологическими биологическими трассовыми комиссионными криминалистическими и иными в совокупностях экспертиз и данных и делается вывод --время смерти-- причина смерти и причинно следственная связь от травм ранений действий человека и смертью.....и механизм умирания...
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09.12.2021 13:57 Відповісти
Так что ты предлагаешь? Может ему выдать талоны на усиленное питание и отпустить на все четыре стороны?!
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09.12.2021 14:08 Відповісти
А я на інше звернув увагу: остаточний вирок суду і інформація про знайдене тіло потрапили в пресу практично одночасно.
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09.12.2021 14:25 Відповісти
А Герой України Коцюбайло ще не висловився на підтримку переслідуваних патріотів-побратимів ?
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09.12.2021 13:37 Відповісти
да разбой по моему обычный. тачку отжать хотели, но что то пошло не так. а тут уже правый сектор прикручивают, АТО, киллеров, доктора кто, джудунов, марсиан.
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09.12.2021 13:42 Відповісти
Правий Сектор заявляв, що Голуб не їхній?

"Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа.
Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його.
Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку."

Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
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09.12.2021 14:07 Відповісти
да причем тут чей он ? разбойником может быть даже пастор из церкви, если бес попутает.
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09.12.2021 14:10 Відповісти
Не гони бєса.

Нормальну людину бєс на безпричинне вбивство не плутає.
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09.12.2021 14:12 Відповісти
ну я утрирую конечно, однако суть я думаю понятна ? щас полно ветеранов, которых оставили за бортом без средств к существованию. убивать научили, воевать научили, психику сломали, а как дальше жить не объяснили. такие случаи после всех войн, когда оголодавшие бывшие солдаты идут на преступления.
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09.12.2021 14:15 Відповісти
З чого ви вирішили, що ці виродки були нормальними до того, як потрапили в ПС?
Що вам відомо про їхні бойові звитяги?
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09.12.2021 14:17 Відповісти
вы какой то бред несете, я вам пытаюсь объяснить что неважно в ПС они были, в ЗСУ, полиции или еще где то - это обычные преступники, и акцентировать их принадлежность к какому либо подразделению - чистая политика.
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09.12.2021 14:19 Відповісти
Будь-яка організація, партія, рух має нести відповідальність за свої кадри.
Керівництво ПС мовчить про своїх мерзотників, зате вперто повторює кремлівсько-каломойські методички про Турчинова та Порошенка.
Тільки вони мають право давати оцінки іншим?
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09.12.2021 14:25 Відповісти
а что они могут сказать ? "да, мы этих дебилов случайно взяли, извините" ? иногда лучше промолчать чем говорить.
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09.12.2021 14:26 Відповісти
То немає чого підспівувати кремлядям.
Самі не безгрішні.
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09.12.2021 14:27 Відповісти
ну вспомните момент хаоса когда добробаты набирались. чего вы не пошли вместо этих придурков воевать ? зачем теперь осуждаете тех кто набирал людей, не особо разбирая, потому что очередь на вакансию не стояла ?
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09.12.2021 14:29 Відповісти
Невідомо як воював то же Голуб. Ківа також учасник АТО, але, як пишуть, займався кришуванням контрабанди через лінію розмежування, знаходячись там від МВС.
Напевно, це правда.
Не на жомовій же ямі він заробив свої мільйони?....
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09.12.2021 14:32 Відповісти
да таких полно, однако по нескольким представителям судить не стоит. такое бывает с ветеранами и в США и в кацапии и в других странах. многие на гражданке идут обратно на контракт, кто то в полицию, охрану, инструкторами по стрельбе или рукопашному бою, тактике... или обучается мирным профессиям... а кто то сколачивает банды и грабит ломбарды, обменки, занимается рэкетом, похищениями людей - нельзя обобщать и тем более тыкать все преступники. вы кого то кроме кивы и этих двоих знаете из того ПС ?
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09.12.2021 14:38 Відповісти
Ярош бів там. Відійшов від них.
Крайнім на широку публіку вийшов Коцюбайло.
Говорить таке ....
Турчинов поганий, Порошенко поганий, а от Зєлю потрібно поважати.
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09.12.2021 14:44 Відповісти
ну Яроша все знают, даже кацапы. а обычных солдат которые добровольно пошли воевать когда это надо было ? что все бандиты поголовно ?
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Вдруге пишу - НІ.
Але оскільки тут мова про одного із представників ПС, та враховуючи заяви керівництва ПС, в мене питання "За що, за яку Україну вони воюють, якщо в них немає претензій до єрмака, татарова, зєлі?".
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09.12.2021 14:51 Відповісти
ну вот у Юрия Бутусова вопросы и притензии возникли к зеле... и что началось ? вы же взрослый человек, должны понимать, что вопросы могут быть, но их не озвучивают до поры до времени.
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09.12.2021 14:54 Відповісти
На Турчинова не треба гнати.
Це не можна виправдати страхом перед зеленою владою.
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09.12.2021 15:00 Відповісти
давайте обобщим - все ветераны второй мировой - бандиты. нет ? не бандиты ? только некоторые ? так понятней ?
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09.12.2021 14:21 Відповісти
Не всі.
Я і не пишу, що в ПС всі такі, як вбивця Голуб.
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09.12.2021 14:26 Відповісти
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09.12.2021 14:23 Відповісти
Голуба не помню, хотя позывной Тоф на слуху. А Луан, позывной Лука, парень боевой, но помню его всегда спокойным, вежливым и рассудительным.
Что там произошло не знаю. После мукачевских событий он исчез
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09.12.2021 14:27 Відповісти
"У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва."

Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
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09.12.2021 14:29 Відповісти
Я читал
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09.12.2021 14:34 Відповісти
«Гроші наперед». Убивця водія BlaBlaCar Тараса Познякова шантажував його батька.

https://babel.ua/news/30165-groshi-napered-ubivcya-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova-shantazhuvav-yogo-batka
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09.12.2021 14:15 Відповісти
Скільки ж г-на примазувалось до ПС ...
І Ківа, і цей кацап-вбивця.
А нинішні очільники ПС без перестанку випорожнюються на адресу Турчинова та Порошенко.
До зельцмана з єрмаком, татаровим в них претензій немає.
Куди приведуть такі патріоти Україну?
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09.12.2021 14:05 Відповісти
Цікава хронологія: спершу засудження "убивці" (у лапках тому, що жодного порядного слідчого, жодного прокурвора, жодного судді в Україні немає, і в усіх перелічених пройдисвітів підсвідома ненависть до добровольців) по трьох інстанціях, а потім одразу знайшлося тіло убитого. І знайшлося не поліцією, а відомими феесбеушними спеціалістами із пошуку фейкових схронів, які процесуально до цієї справи мають таке ж відношення, як мав баканов до безпеки України до весни 2019 р.
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09.12.2021 16:33 Відповісти
Голуба арестовали в 2016 и он знал, где тело. В итоге нашли тело спустя 5 лет. Почему раньше не пошли на сделку, а заставили родителей мучиться?
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10.12.2021 11:19 Відповісти
 
 