Знайдено тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Познякова. Перевіряються дані щодо замовного характеру злочину, - прессекретар СБУ Дехтяренко
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Співробітники Служби безпеки України під час пошукової операції виявили тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова.
Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Співробітники СБУ відшукали тіло Тараса Познякова. До пошукових робіт було залучено спецтехніку Міноборони. Спецслужба отримала і перевіряє дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповів Дехтяренко.
Він додав, що попередньо кримінальне провадження за цим фактом кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.
Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.
У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Але термін має бути відповідний до вчиненого злочину, а не умовний, чи короткий, достроковий.
почему Фрау Рибентроп сдавала Украину?
У меня знакомый до 2014 года ватоголовый как и большинство мудрого нарида, по пьяни спорил со мной на предмет бандеровцев и дидов, и угрожал зарезать... После 2014 "прозрел" и пошел в ато добровольцем. И таких большинство. И своих ошибок они не признают- они считают что их обманывали , кто бы мог подумать... Ну ну
Чи ніколи не задавались питанням,чому всі добровольчі підрозділи на передовій були розформовані,чи зайшли в структури МВС,ЗСУ,крім батальйону Коцюбайла ?
Хочеться фактажу ? Наприклад,ось:https://zaborona.com/ru/besslavnye-podryvniki-chast-2-delo-lesnika/
Я не проти контролю спецслужб за подібними організаціями.Тільки СБУ Грицака-Наливайченка,-це одне,а СБУ Баканова,-дещо інше.
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зачет
Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор для обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова - Голуба Источник: https://censor.net/ru/n3303863
во как интересно.. как можно было вообще уголовное дело в ПРИГОВОР И СУД НАПРАВЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТ ТЕЛА???? что вообще тавриться смотрю вообще полный аншлаг в полиции прокуратуре судах одни бабосики евросики в глазенках тех ох бы перестрелять вот тех оперов следаков лекспертов судей и прокуроров-- что «лепят горбатого» и похоже невиновному человеку (виновен или нет второй вопрос) ТУТ ГЛАВНАЯ АКИОМА ПОПРАНА В УКРАИНЕ и уголовном процессе следствия оперативной работы---НЕТ ТЕЛА --НЕТ ДЕЛА......
"Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа.
Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його.
Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку."
Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
Нормальну людину бєс на безпричинне вбивство не плутає.
Що вам відомо про їхні бойові звитяги?
Керівництво ПС мовчить про своїх мерзотників, зате вперто повторює кремлівсько-каломойські методички про Турчинова та Порошенка.
Тільки вони мають право давати оцінки іншим?
Самі не безгрішні.
Напевно, це правда.
Не на жомовій же ямі він заробив свої мільйони?....
Крайнім на широку публіку вийшов Коцюбайло.
Говорить таке ....
Турчинов поганий, Порошенко поганий, а от Зєлю потрібно поважати.
Але оскільки тут мова про одного із представників ПС, та враховуючи заяви керівництва ПС, в мене питання "За що, за яку Україну вони воюють, якщо в них немає претензій до єрмака, татарова, зєлі?".
Це не можна виправдати страхом перед зеленою владою.
Я і не пишу, що в ПС всі такі, як вбивця Голуб.
Что там произошло не знаю. После мукачевских событий он исчез
Джерело: https://censor.net/ua/n3304233
https://babel.ua/news/30165-groshi-napered-ubivcya-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova-shantazhuvav-yogo-batka
І Ківа, і цей кацап-вбивця.
А нинішні очільники ПС без перестанку випорожнюються на адресу Турчинова та Порошенко.
До зельцмана з єрмаком, татаровим в них претензій немає.
Куди приведуть такі патріоти Україну?