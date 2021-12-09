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Україні потрібна найсучасніша зброя, щоб не дати Росії навіть надії атакувати нас, – Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україні потрібна найсучасніша зброя, щоб не дати Росії навіть надії атакувати нас, – Порошенко

Україна повинна мати оборонну зброю для захисту своєї території. Це покаже Путіну, яку він заплатить ціну, якщо продовжить свої божевільні плани. Міжнародні партнери також мають не дозволити Кремлю застосувати ще один інструмент гібридної агресії – "Північний потік-2".

Про це сказав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час відеозв’язку з учасниками онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко особливо наголосив на важливості надання Україні оборонної летальної зброї.

"Це можна зробити за зразком програми ленд-ліз часів Другої світової війни. Також вважаю, що безумовно необхідним було б надати нам ту зброю і системи, що передбачалися Афганістану, з тим, щоб не дати Путіну будь-якої надії атакувати Україну", – вважає Порошенко.

"Безумовно, нам потрібні зенітні системи, засоби радіоелектронної боротьби, системи захищеного зв’язку, бойові дрони та багато іншого, щоб Путін усвідомив ціну за це божевільне рішення", – сказав він.

За його словами, наступним кроком має бути зупинка путінського газового проєкту "Північний потік-2".

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"І не після, а зараз. Тому що якщо хтось вважає, що санкції проти "Північного потоку-2" будуть ефективними після того, як він буде сертифікований і введений в експлуатацію, то це точно неправда. "Північний потік-2" стане запрошенням Росії до ще більшої агресії. Це повинні розуміти всі. Тому що коли буде діяти "Північний потік-2", Путін атакуватиме існуючу газотранспортну систему. Отже, ми не повинні дозволити Путіну через "Північний потік-2" піддати ерозії європейську солідарність, підірвати європейську єдність, як і не дозволити Путіну виграти цю битву", – сказав Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Поки Прошенко займається зовнішньою політикою України,агенти кремля ЗЕрмак грають за московію.
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09.12.2021 12:51
+18
З кротами в ОПі такої зброї не дадуть.
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09.12.2021 12:43
+14
А от пісюнковий клоун вважає, що перед війною треба будувати дороги.
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09.12.2021 12:50
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Скоро Петя опять станет президентом и посмотрим что он закупит.
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09.12.2021 13:16 Відповісти
якщо стане - то перш за все буде робити ставку на виготовлення новітніх систем озброєння на підприємствах Укроборонпрому (не важливо, як це називатиметься). А дише в другу чергу - закупка необхідного озброєння в країн НАТО.
Так і було до 2019-го
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09.12.2021 13:20 Відповісти
Он шо, не читал? нельзя теперь высказываться о наращивания вооружения и там еще что то. Вот любитель все на халяву.
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09.12.2021 13:22 Відповісти
Це заява лідера держави. А блазень в цю пору показує відосики зі спортзали.
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09.12.2021 13:29 Відповісти
Це заява нікчеми, яка 5 років зливала Україну своєму дружку путіну і яку народ відправив нафіг, Досі з теплотою згадую як воно плакало коли оголосили результати екзитполу у другому турі. Шкода що його в тюрягу не посадили.
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09.12.2021 13:38 Відповісти
Почему всем можно зарабатывать на изготовлении оружия а Украине нет
Пять танков продали шестой себе за счёт продажи
Самое лучшее всегда для себя
Что нам наделили 40 летние катера /вы на машину 40 летнюю не сядете /
Ни на кого не надейся
Надейся на крепость рук -- и непомерный труд пройдешь
не пройденный маршрут
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09.12.2021 13:34 Відповісти
Для изготовления оружия , ликвидного на мировых рынках необходимо вкладывать в производство его Украинскими заводами ВПК средства .
Чего прошлая и нынешняя власти не могут из-за их отсутствия.
ВСЕ в оффшорах или на Аглицких Виргинских островах или на Соломоновых.
Вот сделали один (КАРЛ) хороший танк для Украинской Армии .. за прошлый ГОД ! " Оплот" И то , для п а р а д а . 45 продали Тайланду за смешные денхи .
Всего за 30 лет ЗСУ получила их аж 11(одиннадцать)
Что сказать ( одни нецензурные слова )..
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09.12.2021 14:20 Відповісти
4,9 млн. долл. США за один танк - це "смішні" гроші? Ти дура?
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09.12.2021 14:35 Відповісти
Где денхи , умник .
Контракт с Таиладом выполняли аж 8 лет из - за нехватки средств для покупки комплектующих. А Таиланд дал предоплату в валюте Киеву .
И чуть этот контракт не потеряли .
Теперь Таиланд закупает китайские изделия ..Танки VT 3 и VT 4.
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09.12.2021 14:46 Відповісти
Де гроші? Очевидно, що гроші, розікрала ти разом з овочем. З приводу VT 3 - не бреши. VT 4 Тайданд замовив в 2016-ому році, в кількості 62 шт., коли перспективи отримати Оплоти були примарними, через війну з кацапами. Зараз проводять порівняльні випробування, і який танк буде закуплено надалі - допоки не відомо.
Я тобі вже говорив, ти - не місцева, кацапська пропаганда, з тебе, аж пре.
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09.12.2021 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FOMAUQIe6fI&t=16s
ทดสอบ Oplot M 6 คันสุดท้ายในไทย
Что нам самим не надо на Восточном фронте Такой , как в Таиланде на полигоне новейшей боевой техники

Это же придумать - торговать новейшим вооружением во время войны , а сами стрелять из не обкатанного миномета "молот" , теряя бойцов в тылу !Все в основном из старых запасов , вывезенных их ГДР т - 64 , которых около 2000 тысяч по распоряжению амеров хотели порезать на металл .
Для ботов - Украина хочет лишиться 2 000 танков Т - 64 за 2012-13 г
.
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09.12.2021 15:34 Відповісти
" Оплот " в Таиланде .
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09.12.2021 15:35 Відповісти
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочуги-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
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09.12.2021 13:55 Відповісти
потому что ты зебил,тут и к гадалке не ходи
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09.12.2021 14:20 Відповісти
Свинорылый, куда ж мне до тебя? Это ж ты сосёшь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести.
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09.12.2021 20:29 Відповісти
Всё понятно, гомосек дальше не продолжай
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09.12.2021 21:11 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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09.12.2021 21:14 Відповісти
Говноботы, покороче высеры, всё равно никто не читает
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09.12.2021 16:06 Відповісти
Полезные советы давай любимой бабушке - ей деваться некуда - вынуждена терпеть любимого внучка-долбодятла.
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09.12.2021 20:27 Відповісти
А правда, шо у вас там все нетрадиционные? Других не набирают по объявлению?
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09.12.2021 21:10 Відповісти
Пішов ти у сраку!
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09.12.2021 21:13 Відповісти
Північний Потік взагалі ніякого відношення до агресії не має. Це різні речі. Точно так само немає якоїсь особливої "летальної зброї", бо вона уся летальна. І нема пекельних санкцій. Це усе розмова "в ногу" з усіма... Жаль
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09.12.2021 14:42 Відповісти
как же, помним помним петя..
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09.12.2021 14:52 Відповісти
А ***** чего ж забываем
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09.12.2021 16:07 Відповісти
Да , самая боевая санитарная машина для передка ..
В первой ямке застрянет ..
Но зато недорого и на БОГ дане можно поиметь ..
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09.12.2021 15:16 Відповісти
який дебіл завів легковик долати перешкоди на танкодромі?
Всюдиходи "Богдан" (а також авто класу ВАЗ2121 "Нива", "Волинець", УАЗ-469, УАЗ-452, тощо) передбачено використовувати по дорогам (нехай не обладнаним, по грунтовим), а не на танкодромах!
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09.12.2021 16:21 Відповісти
Надзвичайно цікаві коментарі екс-заступника секретаря РНБО генерала Сергія Кривоноса з приводу зброї для ЗСУ Дивіться "Час Ч" Романа Чайки сьогодні за цим лінком, (Кривонос) - наприкінці передачі).
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09.12.2021 15:50 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/333209/***********************************************************
Партия новых военных грузовиков "КрАЗ продана в Египет. ФОТО

Все , что нужно на фронте нашим Украинским воина -продано..
"АвтоКрАЗ" начал отгрузку в адрес Управления Вооружения Министерства Обороны Арабской Республики Египет очередной крупной партии автомобилей-вездеходов КрАЗ-6322.
Вот это и называется -
з р а д а !
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09.12.2021 16:26 Відповісти
Хто платить, тому і продаються.
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09.12.2021 16:27 Відповісти
А чего же "молотами" не торговать ? И это все рукожопое изделие создано при содействии пороха !
М120-15 «Молот@
25 июля 2016 года в ходе стрельб на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области взорвался миномёт «Молот»
(в результате погиб 1 и были ранены 8..
разрыв миномета М120-15 "Молот" на Ровенском полигоне, в результате которого погибли 3 и были ранены ...

​Взорвался еще один миномет "Молот", пострадали двое ..
25 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот"
в одной из воинских частей ранения получили трое украинских бойцов.
Yа полигоне "Широкий лан" во время стрельб "Молот" взорвался. В результате взрыва погиб один военнослужащий,
еще десятеро получили ранения.
D районе АТО провели испытания 120-мм миномета "Молот". Об этом в соцсети рассказал на тот момент военнослужащий Анатолий Топольский.

По его словам, тогда из 12 минометов один развалился еще до приезда на огневую позицию, а еще один - после первого же выстрела.
после пятого выстрела "механизм одного из минометов начал клинить".
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09.12.2021 16:33 Відповісти
не коожен виріб одразу виходить вдалим.
В процесі освоєння повітряного простору скільки моделей літаків зазнало катастрофи?
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09.12.2021 16:42 Відповісти
"вдало" б послать тебя с того "молота" "пострелять"! сколько солдатских жизней загубили рукожопые эксперементаторы!
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09.12.2021 20:24 Відповісти
а скільки життів забрали автокатастрофи через недосконалість техніки?
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10.12.2021 16:45 Відповісти
КрАЗ-6322. перед отправкой в Египет . Где нет войны.
Только посадили пожизненно президента Мубарека .
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09.12.2021 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f9MsyHtKwZ4
BRDM vs. Saxon AT105 hill-climb test
Рукожопое современное вооружение -
закупленное компанией "порошенко и Ко " на народный 1.5 процентный военный сбор .
*****
Такая , с позволения сказать "боевая машина" не способна проехать даже по асфальту . А если в боевом порядке по пересеченке.. под обстрелом противника c десантом l? Сплошные 200 .
А заплачены были не малые средства..
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09.12.2021 17:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yKYd8AiZjJU

BRDM vs. Saxon AT105 off-road race

Порошенковский новейший саксофон .
Попытка номер пять !

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09.12.2021 17:34 Відповісти
Говноботы сразу в спам
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09.12.2021 21:36 Відповісти
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