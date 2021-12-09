Україні потрібна найсучасніша зброя, щоб не дати Росії навіть надії атакувати нас, – Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна повинна мати оборонну зброю для захисту своєї території. Це покаже Путіну, яку він заплатить ціну, якщо продовжить свої божевільні плани. Міжнародні партнери також мають не дозволити Кремлю застосувати ще один інструмент гібридної агресії – "Північний потік-2".
Про це сказав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час відеозв’язку з учасниками онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Порошенко особливо наголосив на важливості надання Україні оборонної летальної зброї.
"Це можна зробити за зразком програми ленд-ліз часів Другої світової війни. Також вважаю, що безумовно необхідним було б надати нам ту зброю і системи, що передбачалися Афганістану, з тим, щоб не дати Путіну будь-якої надії атакувати Україну", – вважає Порошенко.
"Безумовно, нам потрібні зенітні системи, засоби радіоелектронної боротьби, системи захищеного зв’язку, бойові дрони та багато іншого, щоб Путін усвідомив ціну за це божевільне рішення", – сказав він.
За його словами, наступним кроком має бути зупинка путінського газового проєкту "Північний потік-2".
"І не після, а зараз. Тому що якщо хтось вважає, що санкції проти "Північного потоку-2" будуть ефективними після того, як він буде сертифікований і введений в експлуатацію, то це точно неправда. "Північний потік-2" стане запрошенням Росії до ще більшої агресії. Це повинні розуміти всі. Тому що коли буде діяти "Північний потік-2", Путін атакуватиме існуючу газотранспортну систему. Отже, ми не повинні дозволити Путіну через "Північний потік-2" піддати ерозії європейську солідарність, підірвати європейську єдність, як і не дозволити Путіну виграти цю битву", – сказав Порошенко.
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Так і було до 2019-го
Пять танков продали шестой себе за счёт продажи
Самое лучшее всегда для себя
Что нам наделили 40 летние катера /вы на машину 40 летнюю не сядете /
Ни на кого не надейся
Надейся на крепость рук -- и непомерный труд пройдешь
не пройденный маршрут
Чего прошлая и нынешняя власти не могут из-за их отсутствия.
ВСЕ в оффшорах или на Аглицких Виргинских островах или на Соломоновых.
Вот сделали один (КАРЛ) хороший танк для Украинской Армии .. за прошлый ГОД ! " Оплот" И то , для п а р а д а . 45 продали Тайланду за смешные денхи .
Всего за 30 лет ЗСУ получила их аж 11(одиннадцать)
Что сказать ( одни нецензурные слова )..
Контракт с Таиладом выполняли аж 8 лет из - за нехватки средств для покупки комплектующих. А Таиланд дал предоплату в валюте Киеву .
И чуть этот контракт не потеряли .
Теперь Таиланд закупает китайские изделия ..Танки VT 3 и VT 4.
Я тобі вже говорив, ти - не місцева, кацапська пропаганда, з тебе, аж пре.
ทดสอบ Oplot M 6 คันสุดท้ายในไทย
Что нам самим не надо на Восточном фронте Такой , как в Таиланде на полигоне новейшей боевой техники
Это же придумать - торговать новейшим вооружением во время войны , а сами стрелять из не обкатанного миномета "молот" , теряя бойцов в тылу !Все в основном из старых запасов , вывезенных их ГДР т - 64 , которых около 2000 тысяч по распоряжению амеров хотели порезать на металл .
Для ботов - Украина хочет лишиться 2 000 танков Т - 64 за 2012-13 г
.
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочуги-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
В первой ямке застрянет ..
Но зато недорого и на БОГ дане можно поиметь ..
Всюдиходи "Богдан" (а також авто класу ВАЗ2121 "Нива", "Волинець", УАЗ-469, УАЗ-452, тощо) передбачено використовувати по дорогам (нехай не обладнаним, по грунтовим), а не на танкодромах!
Партия новых военных грузовиков "КрАЗ продана в Египет. ФОТО
Все , что нужно на фронте нашим Украинским воина -продано..
"АвтоКрАЗ" начал отгрузку в адрес Управления Вооружения Министерства Обороны Арабской Республики Египет очередной крупной партии автомобилей-вездеходов КрАЗ-6322.
Вот это и называется -
з р а д а !
М120-15 «Молот@
25 июля 2016 года в ходе стрельб на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области взорвался миномёт «Молот»
(в результате погиб 1 и были ранены 8..
разрыв миномета М120-15 "Молот" на Ровенском полигоне, в результате которого погибли 3 и были ранены ...
Взорвался еще один миномет "Молот", пострадали двое ..
25 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот"
в одной из воинских частей ранения получили трое украинских бойцов.
Yа полигоне "Широкий лан" во время стрельб "Молот" взорвался. В результате взрыва погиб один военнослужащий,
еще десятеро получили ранения.
D районе АТО провели испытания 120-мм миномета "Молот". Об этом в соцсети рассказал на тот момент военнослужащий Анатолий Топольский.
По его словам, тогда из 12 минометов один развалился еще до приезда на огневую позицию, а еще один - после первого же выстрела.
после пятого выстрела "механизм одного из минометов начал клинить".
В процесі освоєння повітряного простору скільки моделей літаків зазнало катастрофи?
Только посадили пожизненно президента Мубарека .
BRDM vs. Saxon AT105 hill-climb test
Рукожопое современное вооружение -
закупленное компанией "порошенко и Ко " на народный 1.5 процентный военный сбор .
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Такая , с позволения сказать "боевая машина" не способна проехать даже по асфальту . А если в боевом порядке по пересеченке.. под обстрелом противника c десантом l? Сплошные 200 .
А заплачены были не малые средства..
BRDM vs. Saxon AT105 off-road race
Порошенковский новейший саксофон .
Попытка номер пять !