Україні потрібна найсучасніша зброя, щоб не дати Росії навіть надії атакувати нас, – Порошенко

Україна повинна мати оборонну зброю для захисту своєї території. Це покаже Путіну, яку він заплатить ціну, якщо продовжить свої божевільні плани. Міжнародні партнери також мають не дозволити Кремлю застосувати ще один інструмент гібридної агресії – "Північний потік-2".

Про це сказав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час відеозв’язку з учасниками онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко особливо наголосив на важливості надання Україні оборонної летальної зброї.

"Це можна зробити за зразком програми ленд-ліз часів Другої світової війни. Також вважаю, що безумовно необхідним було б надати нам ту зброю і системи, що передбачалися Афганістану, з тим, щоб не дати Путіну будь-якої надії атакувати Україну", – вважає Порошенко.

"Безумовно, нам потрібні зенітні системи, засоби радіоелектронної боротьби, системи захищеного зв’язку, бойові дрони та багато іншого, щоб Путін усвідомив ціну за це божевільне рішення", – сказав він.

За його словами, наступним кроком має бути зупинка путінського газового проєкту "Північний потік-2".

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"І не після, а зараз. Тому що якщо хтось вважає, що санкції проти "Північного потоку-2" будуть ефективними після того, як він буде сертифікований і введений в експлуатацію, то це точно неправда. "Північний потік-2" стане запрошенням Росії до ще більшої агресії. Це повинні розуміти всі. Тому що коли буде діяти "Північний потік-2", Путін атакуватиме існуючу газотранспортну систему. Отже, ми не повинні дозволити Путіну через "Північний потік-2" піддати ерозії європейську солідарність, підірвати європейську єдність, як і не дозволити Путіну виграти цю битву", – сказав Порошенко.