39-річний мешканець Донеччини на автомобілі намагався прорватися через блокпост поблизу Маріуполя. Нацгвардійці відкрили вогонь

У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю. Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба угруповання НГУ в ОТУ "Схід"

Під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост. На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса.

Після чого правопорушника, яким виявився 39-річний мешканець Донеччини, затримали. Для з’ясування усіх обставин, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

У НГУ нагадали, що робота підрозділів Національної гвардії України в районі проведення ООС націлена на контрдиверсійні заходи, перевірку транспортних засобів, документів та перевірку осіб за базою розшуку для того, щоб припинити незаконне перевезення зброї, боєприпасів, наркотичних речовин й для виявлення осіб, які порушили закони України.

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Упродовж тижня з 6 по 9 листопада особовий склад Нацгвардії України в межах ізоляційно-обмежувальних заходів на мобільних та стаціонарних блокпостах в районі проведення операції Об’єднаних сил перевірив понад 30 тисяч транспортних засобів та понад 38 тисяч осіб. У ході перевірки військовослужбовці виявили 95 правопорушників. Серед них 90 осіб скоїли адміністративні правопорушення, а 5 осіб військовослужбовці затримали та передали працівникам поліції за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, двох з них – за підозрою в участі або створенні незаконних збройних формувань.

Варто зазначити, серед найбільш поширених правопорушень є участь осіб у незаконних збройних формуваннях, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, ввезення безакцизних товарів, крадіжка чужого майна, використання фальшивих документів, здійснення операцій з металобрухтом та незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.