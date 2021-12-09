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Новини Події
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зброя (5767) Донецька область (5718) Національна гвардія (1233) блокпост (207)

39-річний мешканець Донеччини на автомобілі намагався прорватися через блокпост поблизу Маріуполя. Нацгвардійці відкрили вогонь

Новини Цензор.НЕТ Події

39-річний мешканець Донеччини на автомобілі намагався прорватися через блокпост поблизу Маріуполя. Нацгвардійці відкрили вогонь

У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю. Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба угруповання НГУ в ОТУ "Схід"

Під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост. На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса.

Після чого правопорушника, яким виявився 39-річний мешканець Донеччини, затримали. Для з’ясування усіх обставин, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

У НГУ нагадали, що робота підрозділів Національної гвардії України в районі проведення ООС націлена на контрдиверсійні заходи, перевірку транспортних засобів, документів та перевірку осіб за базою розшуку для того, щоб припинити незаконне перевезення зброї, боєприпасів, наркотичних речовин й для виявлення осіб, які порушили закони України.

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Упродовж тижня з 6 по 9 листопада особовий склад Нацгвардії України в межах ізоляційно-обмежувальних заходів на мобільних та стаціонарних блокпостах в районі проведення операції Об’єднаних сил перевірив понад 30 тисяч транспортних засобів та понад 38 тисяч осіб. У ході перевірки військовослужбовці виявили 95 правопорушників. Серед них 90 осіб скоїли адміністративні правопорушення, а 5 осіб військовослужбовці затримали та передали працівникам поліції за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, двох з них – за підозрою в участі або створенні незаконних збройних формувань.

Варто зазначити, серед найбільш поширених правопорушень є участь осіб у незаконних збройних формуваннях, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, ввезення безакцизних товарів, крадіжка чужого майна, використання фальшивих документів, здійснення операцій з металобрухтом та незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
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Топ коментарі
+25
апалченец заблукав
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09.12.2021 12:43
+17
в мене тільки одна претензія - чому нацгвардійці так погано стріляють?
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09.12.2021 12:51
+11
Дежавю 14 року, коли влупили по автомобілю, а стрілявшого посадили.
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09.12.2021 12:47
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апалченец заблукав
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Тепер прикордонників притягнуть до кримінальної відповідальності, ще повезло, що не застрелили.
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09.12.2021 12:47 Відповісти
Це не прикордонники, а нацгвардійци були.
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09.12.2021 13:15 Відповісти
Спасибі, машинально вийшло.
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09.12.2021 13:44 Відповісти
А ЖАЛЬ
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09.12.2021 13:16 Відповісти
Дежавю 14 року, коли влупили по автомобілю, а стрілявшого посадили.
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09.12.2021 12:47 Відповісти
Це коли упорота з купою наліка проривалась?
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09.12.2021 13:17 Відповісти
Наскільки пам"ятаю цей автомобіль помітили коли він подавав сигнали фарами в море. Його намагались затримати на блокпосту, але він не зупинився і влупили в догонку. Кулі поцілили в пасажирку і їй гаплик.
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09.12.2021 13:28 Відповісти
Прапорщик пограничной службы Колмогоров получил 13 лет. Сел потому что у него был пулемет а в остальных автоматы.
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09.12.2021 16:39 Відповісти
Колмогорова оправдали )
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07.01.2022 10:07 Відповісти
когда мента убило дрг в лоб и банка с вареньем и бомбой плюс грады
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09.12.2021 19:01 Відповісти
в мене тільки одна претензія - чому нацгвардійці так погано стріляють?
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09.12.2021 12:51 Відповісти
Бо вони не на то вчилися....
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09.12.2021 14:58 Відповісти
чому? по колесах влучно...
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09.12.2021 15:16 Відповісти
якщо вони по колесах цілили, тоді норм
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09.12.2021 15:25 Відповісти
Напевно вступити в ВУЗ за стипендією майбутній праффесор поспішав
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09.12.2021 12:53 Відповісти
Чому не має відзнак за сумлінну службу нацгвардійцям?
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09.12.2021 12:56 Відповісти
зараз ДБР їм роздасть "відзнаки"... обідили мальчіка в трусіках
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09.12.2021 12:59 Відповісти
Воно ітак без мозгів,і напевно колишній жополченець.Тепер ще цей непотріб годувати в тюрмі!
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09.12.2021 13:11 Відповісти
Так в яку сторону он прорывался? Может туда, где дешевле самогон, так опубликуйте.
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09.12.2021 13:16 Відповісти
В Сомали смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой ...
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09.12.2021 13:27 Відповісти
Сейчас антинародная власть постарается его посадить - как ранее Колмогорова.
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Не дают сепарам спокойно ездить. Доколе?! Раньше б на доску прибили и пеной задули)))
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09.12.2021 13:55 Відповісти
Таки м голову стрелять бессмысленно, лучше по колесам.
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09.12.2021 14:05 Відповісти
нограничников надо наказать. это же как обидели нашего гражданина
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09.12.2021 14:20 Відповісти
ну , что бравые вояки ...
Хот попали в нарушителя Государственной границы или
вал "куля в лоба" его остановил .
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09.12.2021 14:24 Відповісти
самка лаптя, вивчай питання: там нема державного кордону.
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09.12.2021 14:28 Відповісти
 
 