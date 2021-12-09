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111 депутатів усіх рівнів покарали за корупцію протягом останніх трьох років, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

111 депутатів усіх рівнів покарали за корупцію протягом останніх трьох років, - Венедіктова

Протягом останніх трьох років до кримінальної відповідальності за корупцію правоохоронці притягнули 111 депутатів усіх рівнів.

Про це повідомила під час конференції "Сім років антикорупційної реформи" генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За останніх три роки до кримінальної відповідальності за корупцію притягнуто 5,5 тисяч осіб, з яких 111 депутатів усіх рівнів", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала, що лише цього року до суду направили обвинувальні акти стосовно 3,5 осіб, яким інкримінували корупційні злочини.

"Тобто, щодня ми скеровуємо до суду в середньому 11 справ цієї категорії стосовно 16 осіб", - додала вона.

Водночас, додала генпрокурор, протягом 2021 року правоохоронці знешкодили 60 злочинних організованих груп, половина з яких в державних органах влади, а сума встановлених збитків у корупційних справах цьогорічні сягнула вже 3 млн грн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Там було по стовпчиках - сільських 1 районних 1 міських 1, а вона прочитала рядком 111. Добре, що у графі обласних був прочерк, а не 0. Бо вийшло б 1110...
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09.12.2021 13:04
+5
.
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09.12.2021 12:53
+4
Було б набагао цікавішим узнати,скільки засуджено до реальних термінів,а не це бла-бла-бла...
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09.12.2021 12:58
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09.12.2021 12:53 Відповісти
Це він пожартував, а ось свого кота міг зробити президентом. Головне 2,5 млн. гривень заплатити при реєстрації кандидата.
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09.12.2021 16:46 Відповісти
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09.12.2021 12:53 Відповісти
Невеличке уточнення. 111 депутатів які НЕ входять в "слуги урода"
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09.12.2021 12:54 Відповісти
це в двійковій системі счислення, означає або 7 або -1
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09.12.2021 13:46 Відповісти
Було б набагао цікавішим узнати,скільки засуджено до реальних термінів,а не це бла-бла-бла...
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09.12.2021 12:58 Відповісти
Оправдательный приговор - тоже приговор (и входит в эти 111).
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09.12.2021 13:13 Відповісти
Це як, це як ?
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09.12.2021 13:03 Відповісти
Там було по стовпчиках - сільських 1 районних 1 міських 1, а вона прочитала рядком 111. Добре, що у графі обласних був прочерк, а не 0. Бо вийшло б 1110...
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09.12.2021 13:04 Відповісти
Редакторе,3,5 особи ,це скількі ???)))
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09.12.2021 13:06 Відповісти
Скількі ,за що і які терміни отримали ????)))
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09.12.2021 13:08 Відповісти
обвинувальні акти стосовно 3,5 осіб / Правосудие по Коломойскому. Медведчук, пророссийский политик ,подозревается в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства. Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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09.12.2021 13:08 Відповісти
110 депутатов сельских советов и 1 райсовета
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09.12.2021 13:09 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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09.12.2021 13:09 Відповісти
"Генпрокурор додала, що лише цього року до суду направили обвинувальні акти стосовно 3,5 осіб, яким інкримінували корупційні злочини. "

трое в лодке не считая собаки?
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09.12.2021 13:14 Відповісти
" проти 3,5 осіб"- тобто проти 3 осіб і чиєїсь важливої дупи?
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09.12.2021 13:55 Відповісти
А от чи був трухін за кермом невідомо досі. На цьому казочка про боротьбу з корупцією закінчується.
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09.12.2021 13:40 Відповісти
Велике досягнення ! Венедиктова:"60 злочинних організованих груп, половина з яких в державних органах влади, а сума встановлених збитків у корупційних справах цьогорічні сягнула вже 3 млн грн ". Тобто одна група завдала шкоди 50 тис грн. Половина груп- в держструктурах . В середньому одна група держзлочинчів завдала шкоди на 25 тис грн - тобто на ціну одного непоганого ноутбуку.
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09.12.2021 13:45 Відповісти
Як програміст, скажу що це не так вже й багато - від -1 до 7 ))
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09.12.2021 13:48 Відповісти
111 в двоичной системе ?
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09.12.2021 16:44 Відповісти
так.
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09.12.2021 18:01 Відповісти
Игра цифрами. Привлекли и посадили разные понятия. Эту лису алиску тоже привлекли и она ничего не решает буз ермака и татарова.
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09.12.2021 13:55 Відповісти
 
 