111 депутатів усіх рівнів покарали за корупцію протягом останніх трьох років, - Венедіктова

Протягом останніх трьох років до кримінальної відповідальності за корупцію правоохоронці притягнули 111 депутатів усіх рівнів.

Про це повідомила під час конференції "Сім років антикорупційної реформи" генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За останніх три роки до кримінальної відповідальності за корупцію притягнуто 5,5 тисяч осіб, з яких 111 депутатів усіх рівнів", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор додала, що лише цього року до суду направили обвинувальні акти стосовно 3,5 осіб, яким інкримінували корупційні злочини.

"Тобто, щодня ми скеровуємо до суду в середньому 11 справ цієї категорії стосовно 16 осіб", - додала вона.

Водночас, додала генпрокурор, протягом 2021 року правоохоронці знешкодили 60 злочинних організованих груп, половина з яких в державних органах влади, а сума встановлених збитків у корупційних справах цьогорічні сягнула вже 3 млн грн.

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