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Київ (13851) ДСНС (4463)

Чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху в Києві та залишився живим, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху в Києві та залишився живим, - ДСНС

У Києві чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху та впав на козирок під'їзду. Його госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Харьківському шосе 67-А, що у Дарницькому районі столиці, потрібна допомога правоохоронцям, щоб зняти чоловіка з козирка під’їзду.

Встановлено, що на козирку під’їзду знаходився чоловік 1993 року народження.

За словами його мами та брата, чоловік з невідомих причин стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі і впав на козирок під’їзду. Чоловік знаходився без свідомості, тож громадяни викликали швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників.

За допомогою рятувальних нош, надзвичайники зняли чоловіка та передали медикам для госпіталізації.

Причину та обставини випадку з’ясовують правоохоронці.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
"Неизвестные причина" это наркотики
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09.12.2021 13:00
+3
Нєзачот . На козирок , а це вже мінус один поверх . Получається з 6го , а не з 7го.
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09.12.2021 13:28
+2
Человек павук нет пути домой чтоли?
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09.12.2021 13:05
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"Неизвестные причина" это наркотики
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09.12.2021 13:00 Відповісти
тяжелое что-то... вот и причина...
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09.12.2021 13:03 Відповісти
Человек павук нет пути домой чтоли?
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09.12.2021 13:05 Відповісти
Одна в Миколаєві Ганною Кареніной стала, цей ступив в невідомість...
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09.12.2021 13:07 Відповісти
А в ОПе есть решётки на окнах, а то там тоже есть желающий полетать !?
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09.12.2021 13:07 Відповісти
Не повезло выйти из матрицы - теперь будет инвалидом
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09.12.2021 13:08 Відповісти
...книжку напише, даватиме інтерв'ю з усіх актуальних питань. Життя лише починається
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09.12.2021 13:12 Відповісти
мабудь багато мотузок для білизни за вікнами, бо щось неймовірне. 8 поверх, бетонний дах під,їзду і живий....
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09.12.2021 13:08 Відповісти
Це ще добре, що попав на козирьок. Міг би попасти трохи далі й впасти на людей, які виходили з парадного. Злочинець.
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09.12.2021 13:09 Відповісти
Дебилу то козырёк мешает, то кусты или мягкий газон.
А упал бы на чью-то машину - сразу бы прибили.
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09.12.2021 13:17 Відповісти
От белки убегал, наверное
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09.12.2021 13:21 Відповісти
Як каже моя сусідка : Обережно ! Ви думаєте що воно їде на самокаті , а воно від дракона втікає 🤣🐸
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09.12.2021 13:31 Відповісти
Шизофрения
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09.12.2021 13:23 Відповісти
Треба було відтягнути в сніг і нехай подихає, він так міг на людину впасти.
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09.12.2021 13:27 Відповісти
Нєзачот . На козирок , а це вже мінус один поверх . Получається з 6го , а не з 7го.
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09.12.2021 13:28 Відповісти
Цікаво, щоб з такої висоти плигнути на бетон і залишитись живим це або Дункан Маклаут або щось подібне. Скоріш за все інвалідний візок це його майбутнє.
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09.12.2021 13:36 Відповісти
Он ? :
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09.12.2021 13:37 Відповісти
Його стан був розслабнений.
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09.12.2021 13:43 Відповісти
Человяге еще ремонтировать крышу подъезда. Как бы снова не выпрыгнул от такой неприятности. тут либо подъезд перенести, либо окно. Дилемма...
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Коль я решил,то прыгну обязательно.20 % населения любой страны- психи.Рекордсмен по самоубийствам- благополучная Япония. Надо у них поучиться опыту освещения самоубийств в медиа..Лично я против привлечения нездорового интереса масс к самоубиствам и минированию.
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09.12.2021 14:06 Відповісти
"Вот так всегда: пришел - ушел,
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа:
Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа!
Я прыгаю с похмелья."

Д.Кимерфельд "Спортлото.Авиаспорт"

https://www.youtube.com/watch?v=x8hyg1DsDU4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B9
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09.12.2021 14:09 Відповісти
100% пудов бухой был....
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09.12.2021 21:21 Відповісти
 
 