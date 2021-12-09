Рада вже чотири роки ігнорує прийняття антикорупційної стратегії: це надто довго, - посол ЄС Маасікас

Стратегічний план боротьби з корупцією вже чотири роки "висить" у Верховній Раді без розгляду, а загрози Росії не повинні заважати реформам в Україні.

Про це заявив у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи" посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У ЄС відзначають "відчутні результати" у роботі антикорупційних органів – НАЗК, НАБУ, САП та ВАКС, – а також у держзакупівлях через систему ProZorro, у сфері охорони здоров'я, енергетики, цифровізації через програму "Дія": "Це кілька кроків уперед".



Україна показує, що має намір наближати законодавство до норм Європейського Союзу, вважає посол. Але, на його думку, на практиці для цього поки що зроблено недостатньо.

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Маасікас наголошує, що важливо прийняти "порядок денний протидії корупції", і що це необхідно зробити навіть в умовах наростання загрози російського вторгнення.



"На жаль, Україна з 2017 року не ухвалила стратегічного плану впровадження реформ протидії корупції. Він завис у Верховній Раді, і надто довго цей документ не розглядають", – вважає він.



Посол ЄС також закликає не затягувати з реформою КСУ та забезпечити спокійний незалежний відбір нового керівництва НАБУ та САП.



"Дуже важливо, щоб процес відбору керівництва САП було проведено без затримок", – сказав Маасікас. Він вважає, що процес ішов надто довго, бо зіткнувся із протидією політичних сил.

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"Такий досвід потрібно врахувати, коли відбуватиметься відбір нового директора НАБУ на заміну Ситнику", – вважає посол.

Україні важливо як мінімум утримати результати, досягнуті нею у боротьбі з корупцією, наголосив Маасікас.