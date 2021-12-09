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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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НАБУ (3427) ВР (11736) корупція (4072) Євросоюз (7058) САП (1842) Матті Маасікас (124)

Рада вже чотири роки ігнорує прийняття антикорупційної стратегії: це надто довго, - посол ЄС Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада вже чотири роки ігнорує прийняття антикорупційної стратегії: це надто довго, - посол ЄС Маасікас

Стратегічний план боротьби з корупцією вже чотири роки "висить" у Верховній Раді без розгляду, а загрози Росії не повинні заважати реформам в Україні.

Про це заявив у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи" посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У ЄС відзначають "відчутні результати" у роботі антикорупційних органів – НАЗК, НАБУ, САП та ВАКС, – а також у держзакупівлях через систему ProZorro, у сфері охорони здоров'я, енергетики, цифровізації через програму "Дія": "Це кілька кроків уперед".

Україна показує, що має намір наближати законодавство до норм Європейського Союзу, вважає посол. Але, на його думку, на практиці для цього поки що зроблено недостатньо.

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Маасікас наголошує, що важливо прийняти "порядок денний протидії корупції", і що це необхідно зробити навіть в умовах наростання загрози російського вторгнення.

"На жаль, Україна з 2017 року не ухвалила стратегічного плану впровадження реформ протидії корупції. Він завис у Верховній Раді, і надто довго цей документ не розглядають", – вважає він.

Посол ЄС також закликає не затягувати з реформою КСУ та забезпечити спокійний незалежний відбір нового керівництва НАБУ та САП.

"Дуже важливо, щоб процес відбору керівництва САП було проведено без затримок", – сказав Маасікас. Він вважає, що процес ішов надто довго, бо зіткнувся із протидією політичних сил.

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"Такий досвід потрібно врахувати, коли відбуватиметься відбір нового директора НАБУ на заміну Ситнику", – вважає посол.

Україні важливо як мінімум утримати результати, досягнуті нею у боротьбі з корупцією, наголосив Маасікас.
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Та ща! Слуги против бени ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2021 13:10 Відповісти
типа у нас проблемы из-за отсутствия стратегии
Не клоунские суды и прокурорша - "чего изволите"?
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09.12.2021 13:13 Відповісти
кто ж сам себя посадит.
а беня вообще сесть не может,
он же памятник...
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09.12.2021 13:15 Відповісти
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09.12.2021 13:17 Відповісти
Что прошлые, что нынешние с коррупцией бороться не хотят. Потому что они сами и есть коррупция.
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09.12.2021 13:22 Відповісти
Они там за рубежами не понимают для чего идут во власть в нашей стране. Интересные какие то. Вам долго не доходит, а мы долго не принимаем.
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09.12.2021 13:29 Відповісти
четыре года? это что ж, даже страшно вымолвить, и нынешние борцуны-опозиционеры тоже "игнорировали" когда власть имели?? да как же так?))))))))))
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09.12.2021 13:32 Відповісти
Европа вже 8 років ігнорує окупацію української землі.Можуть йти на йух...озабоченці
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09.12.2021 13:42 Відповісти
Борьба с коррупцией у зеленых в форме ПАРОДИИ. Как и всё остальное. Они просто не знают НИКАКИХ ДРУГИХ ЖАНРОВ... Пародия вместо преза, вместо депутатов, министров, "неподкупных" судей, "честных" прокуроров...
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09.12.2021 13:52 Відповісти
Не только у зелёных. Четыре года, Карл...
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09.12.2021 13:54 Відповісти
ЕС уже 7 лет игнорирует войну, которую ведёт РФ в Украине!
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09.12.2021 14:02 Відповісти
Они не могут бороться против самих себя, не понятно разве....
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09.12.2021 14:30 Відповісти
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас не випадково турбується за діяльність Зеленої Ради, яку більше цікавить ігорний бізнес.
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09.12.2021 14:43 Відповісти
Так вони у гральному бізнесі собі зробили податок 25%. А до 2008 р. у нас гральний бізнес був дозволений і з нього збирали 75%.
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09.12.2021 16:59 Відповісти
 
 