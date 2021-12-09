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Росія продовжує наповнювати Білорусь бойовою технікою: до республіки прибув черговий ешелон із бронетранспортерами БТР-82А

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія продовжує наповнювати Білорусь бойовою технікою: до республіки прибув черговий ешелон із бронетранспортерами БТР-82А

Білоруська армія отримала з Росії нову партію сучасних бронетранспортерів БТР-82А.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило Міноборони Білорусі у четвер.

"У Гродненський гарнізон із міста Арзамас Російської Федерації прибув ешелон із бронетранспортерами БТР-82А для 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.

Як сказав командир механізованого батальйону 6-ї бригади білоруської армії Дмитро Міцкевич, якого цитує Міноборони РБ у телеграмі, це постачання бойової техніки з РФ до Білорусі здійснено в рамках планового переозброєння Збройних сил республіки.

1 грудня білоруська телекомпанія "ВоенТВ" повідомила, що партія сучасних бронетранспортерів російського виробництва БТР-82А надійшла на озброєння 120-ї та 6-ї механізованих бригад ЗС Білорусі, а також до 72-го об'єднаного навчального центру та у військову академію Білорусі.

30 вересня Міноборони Білорусі повідомило про прибуття на залізничну станцію Озерище у Мінську першою партією БТР-82А.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може використати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп США

За даними Міноборони Білорусі, на ці бронетранспортери встановлено засоби зв'язку білоруського виробництва.

Бронетранспортер БТР-82 є модернізацією БТР-80. Випускається російським підприємством "Військово-промислова компанія".

У варіанті для російської армії як основне озброєння в бойовому модулі БТР-82А використана 30-мм автоматична гармата 2А72 зі спареним 7,62-мм кулеметом ПКТМ.

На озброєння російської армії БТР-82А прийнято у 2013 році.
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Топ коментарі
+4
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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09.12.2021 13:22
+4
Відосики то ще пів біди, він кацапам будує нові дороги за рахунок недофінансування мін. оборони.
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09.12.2021 13:28
+2
Підготовка мордором ще одного флангу для атаки йде повним ходом. "Найвеличніший" продовжує створювати відосіки.
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09.12.2021 13:22
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Підготовка мордором ще одного флангу для атаки йде повним ходом. "Найвеличніший" продовжує створювати відосіки.
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09.12.2021 13:22 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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09.12.2021 13:22 Відповісти
Відосики то ще пів біди, він кацапам будує нові дороги за рахунок недофінансування мін. оборони.
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09.12.2021 13:28 Відповісти
так, iснуе два(!) напрямки з Блр. - на пiвдень (Украiна), та на пiвнiч(Лiтва)...
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09.12.2021 15:50 Відповісти
А США з ЄС власні шмарклі ковтають ,слухаючи параноїдну маячню про розширення НАТО на схід і надання зброї Україні !!!)))
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09.12.2021 13:25 Відповісти
антиресно, ******** лука объявит нам войну или так пойдёт, как нацисты в 1941 -м ?
а ишо антиресней - за шо ?
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09.12.2021 13:40 Відповісти
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09.12.2021 13:47 Відповісти
сцарь Геленджисцкий
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09.12.2021 13:59 Відповісти
І ніхто зі світових лідерів не задає Росії запитання чому остання вимагає не озброювати Україну а сама до зубів озброює Білорусь!
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09.12.2021 14:56 Відповісти
Если кто то думал последние 7 лет что этого не будет.. то он не оправданный оптимист. ( или дурак) Беларусь Лукашенко полностью зависимая от РФ, все мнимое прошлое благополучие Белоруссии было за российские деньги. В конце концов они члены единого союзного государства ( пускай до недавних времен и формальное), теперь это уже по сути полное поглощение. Лукашенко уже ничего не решает, он превратился в рядового путинского глашатая пропагандиста, исполняющего роль временного поверенного Путина на этой территории. Еще немного и Беларусь сравняется по своей " государственности" с Татарстаном, Якутией Саха.
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09.12.2021 15:03 Відповісти
 
 