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З 19 по 29 грудня можна подати заявку та отримати "COVID-тисячу" ще цьогоріч, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З 19 по 29 грудня можна подати заявку та отримати

Сьогодні Кабінет Міністрів затвердить рішення про порядок надання виплат за вакцинацію громадянам України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня 2021 року через застосунок "Дія".

"Вже з наступного тижня буде запущена бета-тест послуга Міністерством цифрової трансформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта е-підтримка. Оформлення - безкоштовне", - пояснив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що витратити тисячу гривень можна буде в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину: креативна, транспортна та спортивна галузі.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі треба подати заявку до "Дії" до 29 грудня 2021 року. Тобто з 19 по 29 грудня можна подати заявку та встигнути отримати відповідну тисячу гривень ще в цьому році", - додав прем'єр.

Читайте: Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати "COVID-тисячі"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
ЗЕбилоидам деньги на кино и концерты есть, а для армии нет.
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09.12.2021 13:28
+2
Не те фото редактори Цензора вставили. Ось коректне:
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09.12.2021 13:24
+2
Хирню городиш. це сталося із-за світової фінансової кризи яку Україна пройшла з малими наслідками.
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09.12.2021 14:07
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Не те фото редактори Цензора вставили. Ось коректне:
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09.12.2021 13:24 Відповісти
Фотошоп-малолетки нервничают)

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09.12.2021 13:29 Відповісти
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09.12.2021 13:27 Відповісти
ЗЕбилоидам деньги на кино и концерты есть, а для армии нет.
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09.12.2021 13:28 Відповісти
"треба подати заявку до "Дії" - что-то не вижу там такого пункта

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09.12.2021 13:28 Відповісти
Быстрый ты . Написано же " со следующего тиждня"
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09.12.2021 14:13 Відповісти
Налетай не скупись покупай живопИсь
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09.12.2021 13:30 Відповісти
Ждем обвала гривни, как после Юлиной тысячи в 2008г.
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09.12.2021 13:41 Відповісти
Яким боком тут "юліна тисяча"? Чи просто так ********?
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09.12.2021 13:57 Відповісти
Хирню городиш. це сталося із-за світової фінансової кризи яку Україна пройшла з малими наслідками.
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09.12.2021 14:07 Відповісти
Начали выплачивать в апреле,курс был 5,05 и до самой мировой финансовой жопы до ноября курс гривны даже вырос до 4,85.
Так что мимо.
Кстати это были все таки 200 баксов,а не жалкие 35.
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09.12.2021 14:17 Відповісти
 
 