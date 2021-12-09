З 19 по 29 грудня можна подати заявку та отримати "COVID-тисячу" ще цьогоріч, - Шмигаль

Сьогодні Кабінет Міністрів затвердить рішення про порядок надання виплат за вакцинацію громадянам України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня 2021 року через застосунок "Дія".

"Вже з наступного тижня буде запущена бета-тест послуга Міністерством цифрової трансформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта е-підтримка. Оформлення - безкоштовне", - пояснив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що витратити тисячу гривень можна буде в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину: креативна, транспортна та спортивна галузі.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі треба подати заявку до "Дії" до 29 грудня 2021 року. Тобто з 19 по 29 грудня можна подати заявку та встигнути отримати відповідну тисячу гривень ще в цьому році", - додав прем'єр.

Читайте: Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати "COVID-тисячі"