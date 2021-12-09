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Новини Політика України
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Зеленський (17470) свобода слова (377) Рудик Кіра (104) Atlantic Council (16)

Atlantic Council надрукував статтю Рудик про тиск Офісу Зеленського на свободу слова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Atlantic Council надрукував статтю Рудик про тиск Офісу Зеленського на свободу слова

Офіс президента України тисне на свободу слова та ініціює переслідування окремих журналістів, які критикують діяльність Володимира Зеленського.

Про це йдеться у статті лідера партії "Голос" на сайті аналітичного центру США Atlantic Council.

"Президент Зеленський та його оточення явно погано реагують на критику. Замість того, щоб вирішувати проблеми, порушені критиками, здається, що найкращим підходом є посилення тиску на журналістів та ЗМІ", – пише Кіра Рудик.

Як приклад нардеп навела кримінальну справу стосовно журналіста Юрія Бутусова після його словесної суперечки з президентом на пресконференції. Допити журналістки Янини Соколової, публічне цькування Наталії Влащенко після різкої критики Зеленського та його команди у її ток-шоу.

"Звинувачення проти Зеленського виходять за рамки нападів на окремих журналістів та включають звинувачення у тиску на опозиційні ЗМІ", – йдеться у статті.

Кіра Рудик наголосила, що напади на ЗМІ – це традиційний ранній крок слизькою доріжкою до авторитаризму.

"Справді, коли Володимир Путін уперше став президентом Росії у 2000 році, одним із його перших кроків було придушення молодих незалежних ЗМІ країни", – додала лідер партії "Голос".
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Топ коментарі
+11
))))та Белый дом ещё помнит ,как зекрысы их слова перевирали....в общем,никакого второго срока президентства зебобе не светит...
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09.12.2021 13:50
+7
Нормальные люди, прекрасно знали и понимали, что из себя представляет зеленский! Не может человек, оскорблявший Украину, украинцев, Майдан, что-то хорошее сделать для Украины! Да, еще находившийся постоянно под влиянием коломойского! Поверили? Теперь кушайте, необляпайтесь только!
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09.12.2021 13:55
+5
ЭТИ ИДИОТЫ во власти Зеленский и Ко захватив власть обманом и кидаловым считают что критиковать их нема за шо их должны любить так Вова от любови до ненависти задушить в обьятиях ---лишь обьятия и отделяют или то психика пораженная или блолячки наркоманско алкогольные или фобии или такое воспитание-- самый самый вне всякой критики и самый особенный...ровня Богу-- не знаю.. но чиновник ОБЯЗАН УЛЫБАТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЕГО ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЕ КИДАЮТ ЯЙЦАМИ ГНИЛЫМИ БАНАНАМИ ПОМИДОРАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТИТЕ ПОМЕТОМ....
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09.12.2021 13:45
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ЭТИ ИДИОТЫ во власти Зеленский и Ко захватив власть обманом и кидаловым считают что критиковать их нема за шо их должны любить так Вова от любови до ненависти задушить в обьятиях ---лишь обьятия и отделяют или то психика пораженная или блолячки наркоманско алкогольные или фобии или такое воспитание-- самый самый вне всякой критики и самый особенный...ровня Богу-- не знаю.. но чиновник ОБЯЗАН УЛЫБАТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЕГО ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЕ КИДАЮТ ЯЙЦАМИ ГНИЛЫМИ БАНАНАМИ ПОМИДОРАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТИТЕ ПОМЕТОМ....
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09.12.2021 13:45 Відповісти
не психуй, бот=)))
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09.12.2021 13:49 Відповісти
Ермаку оближи с Подлянкой кловун маланский пшел вон с сайта подонок выпустили вас дегенератовс ботоф ермы... рацеплять на атомы вас надо.... нет вот что не говори а регистрация в социальных сетях просто давно просится по Ф,И,О по паспорту с верификацией а регистрацией ай пи адреса и регистарции места проживания.. во сразу бы убогих БОТОВ КАК ТЫ ИСЧЕЗЛО БЫ И Н что Бубочку твоего защепили вэй мальчика 137 см... абидели его скоро на аотомы самого расцепят...
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09.12.2021 14:02 Відповісти
Палата № 6.
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09.12.2021 13:52 Відповісти
Нормальные люди, прекрасно знали и понимали, что из себя представляет зеленский! Не может человек, оскорблявший Украину, украинцев, Майдан, что-то хорошее сделать для Украины! Да, еще находившийся постоянно под влиянием коломойского! Поверили? Теперь кушайте, необляпайтесь только!
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09.12.2021 13:55 Відповісти
Ну, так и ты не обляпайся.. Тоже же жрёшь=)))))))))
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09.12.2021 13:58 Відповісти
Жрете, как раз ты и тебе подобные!
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09.12.2021 14:01 Відповісти
БОТ ТЕБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ -ХЛЕБАЛЬНИК ЗАКРОЙ И СВАЛИ С РАБОТЫ НА БАНКОВОЙ.....
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09.12.2021 14:03 Відповісти
это я вот этому чудило чертяке.... Алоизий Могарыч f605f35a
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09.12.2021 14:04 Відповісти
))))та Белый дом ещё помнит ,как зекрысы их слова перевирали....в общем,никакого второго срока президентства зебобе не светит...
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09.12.2021 13:50 Відповісти
давай. восстань, униженный=)))
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09.12.2021 13:51 Відповісти
Не сцы)твоя зекрыса, опущенная всем Миром,наберет голосов 20ть,с такими темпами,но у Нади Савченко вообще восемь было
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09.12.2021 13:54 Відповісти
угу=))
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09.12.2021 13:56 Відповісти
Да мне за 30 лет управления баранами как-то пох=)))
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09.12.2021 14:01 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"!
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09.12.2021 13:53 Відповісти
Почему твою зекрысу до сих пор не посветили в переговоры Байден -пуйло?неужели оно вызывает такой стойкий рвотный рефлекс даже по телефону....
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09.12.2021 13:56 Відповісти
у тебя дефект мозга.. врачи , пожалуй, бессильны.=)))))))
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09.12.2021 14:04 Відповісти
Ну кто бы говорил! Пусть лучше расскажет из-за чего раскол в Голосе.
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09.12.2021 13:51 Відповісти
Аргументы закончились?
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Специалистов сочинять небылицы в Украине - как мух навозных.Надеюсь ,я мух не обидел?Лишнее доказательство вседозволенности.
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09.12.2021 13:54 Відповісти
Ну правда, куда не глянь одна критика. Налетели, как ястребы на попугайчика, а он, как старается, все повышает и пенсии, зарплату, цены, тарифы, строит учреждения, и все для майбутнего, не, не понимают его, рано пришел в президенты, надо было подождать малехо, так себе, лет 50.
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09.12.2021 14:02 Відповісти
та Зеля тупой в управлении.. Там другие курируют..
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09.12.2021 14:07 Відповісти
Да какая разница, они тоже пришли рано, андроиды еще не совершенны, а так бы за них руководили, ну ничего, подождем универ майбутнего, тогда и заживем. Думаю назовут именем Зеленского.
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09.12.2021 14:15 Відповісти
".. кримінальну справу стосовно журналіста Юрія Бутусова після його словесної суперечки з президентом на пресконференції..." Та й не було там ніякої суперечки. Просто журналіст розмовляв відверто з Президентом України, а не підлизував сонцесяйному, найвеличнішому Зеленському.
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09.12.2021 14:53 Відповісти
 
 