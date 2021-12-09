Atlantic Council надрукував статтю Рудик про тиск Офісу Зеленського на свободу слова

Офіс президента України тисне на свободу слова та ініціює переслідування окремих журналістів, які критикують діяльність Володимира Зеленського.

Про це йдеться у статті лідера партії "Голос" на сайті аналітичного центру США Atlantic Council.

"Президент Зеленський та його оточення явно погано реагують на критику. Замість того, щоб вирішувати проблеми, порушені критиками, здається, що найкращим підходом є посилення тиску на журналістів та ЗМІ", – пише Кіра Рудик.

Як приклад нардеп навела кримінальну справу стосовно журналіста Юрія Бутусова після його словесної суперечки з президентом на пресконференції. Допити журналістки Янини Соколової, публічне цькування Наталії Влащенко після різкої критики Зеленського та його команди у її ток-шоу.

"Звинувачення проти Зеленського виходять за рамки нападів на окремих журналістів та включають звинувачення у тиску на опозиційні ЗМІ", – йдеться у статті.

Кіра Рудик наголосила, що напади на ЗМІ – це традиційний ранній крок слизькою доріжкою до авторитаризму.

"Справді, коли Володимир Путін уперше став президентом Росії у 2000 році, одним із його перших кроків було придушення молодих незалежних ЗМІ країни", – додала лідер партії "Голос".