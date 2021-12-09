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Фракція "ЄС" у Полтавській міськраді вимагає відставки мера міста Мамая за слова про "братовбивчу війну"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція

Фракція "Європейська Солідарність" в Полтавській міській раді вимагає відставки мера міста Олександра Мамая, який заявив, що на території України відбувається "братовбивча війна".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС", про це повідомив у своєму відеозверненні голова фракції "Європейська Солідарність" в Полтавській міськраді Андрій Карпов.

"Вже майже тиждень пройшов з того часу, коли мер міста Полтава Олександр Мамай на телеканалі "Наш" сказав, що на території України воює Росія і США і що тут йде братовбивча війна", – сказав Карпов.

За його словами, всі свідомі депутати міської ради, в тому числі "Європейської Солідарності", висловили своє обурення цими висловлюваннями, які повністю транслюють російську пропаганду.

"Ці його вислови вже розійшлися в Україні і країні-агресорі Росії, яка тепер використовує це як підставу для своєї пропаганди", – додав він.

"Хотів би почути від Олександра Мамая або спростування цієї інформації, або пояснення, що він мав на увазі. Вимагаю від нього вибачитися перед пам’яттю 14 тисяч українців, які загинули за те, щоб в Полтаві був мир, за те, щоб полтавці могли обирати мера на чесних виборах і він не призначався з Москви", – наголосив Карпов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Полтави Мамай опинився у базі "Миротворця" за слова про "братовбивчу війну"

"Хотів би це почути якнайскоріше, тому що розумію, що кожен може помилятися, в кожного можуть бути різні погляди, але за сім років війни вже треба було розібратися. Тому я вимагаю від вас вибачень, пояснень, якщо ви цього не зробите, я вимагаю вашої відставки", – зазначив депутат.

Нагадаємо, що Мамай у програмі телеканалу "НАШ" заявив про те, що назвав російсько-українську війну "братовбивчою" і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.
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Топ коментарі
+29
Таких гнид як цей мер Полтави треба етапуватиу Сибір до "братського" народу
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09.12.2021 13:32
+24
Спочатку треба перестати обирати таких мамаїв та інших бубочок.
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09.12.2021 13:34
+16
********* его надо. И Шуфрича можно для профилактики.
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09.12.2021 13:34
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Таких гнид як цей мер Полтави треба етапуватиу Сибір до "братського" народу
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09.12.2021 13:32 Відповісти
Спочатку треба перестати обирати таких мамаїв та інших бубочок.
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09.12.2021 13:34 Відповісти
В Україні є риги та ОПЗЖ не тому що вони так хочуть, а тому що люди таким гнідам співчувають.
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09.12.2021 13:41 Відповісти
мiсiон iмпосiбл - мозок засрано тому i обирають
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09.12.2021 15:54 Відповісти
В Якутию к донбасянам, там толще морозы
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09.12.2021 13:50 Відповісти
********* его надо. И Шуфрича можно для профилактики.
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09.12.2021 13:34 Відповісти
Непижжений Шуфрич, що коса неклепана. (с) нар.присл.)))
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09.12.2021 13:36 Відповісти
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09.12.2021 14:26 Відповісти
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09.12.2021 14:41 Відповісти
треба вже кримінальну відповідальність за такі слова вводити-
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09.12.2021 13:39 Відповісти
Гречка та обіцянки - як і в інших містах.
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09.12.2021 15:57 Відповісти
Я от не розумію, Полтава - це ж не Даунєцк якийсь. Це колиска української літературної мови, край Котляревського. Як вони такого ватана вибрати умудрилися?
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09.12.2021 13:44 Відповісти
Наслідки голодоморів, колективізацій, розкуркулення дають про себе знати.
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09.12.2021 13:52 Відповісти
Єліта, вихована колонізаторами- є більшим ворогом нації ніж самі колонізатори

Індіра Ганді
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09.12.2021 14:05 Відповісти
а Кeрнeса обирали. а у Сумах Матькiвщину обирають вeсь час. шо у пeрифeрii у макiтрi - пусто!
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09.12.2021 15:56 Відповісти
Не перебільшуйте патріотичність полтавчан, ніякої там колиски немає. Згадайте війну 1709 року коли Гетьман Мазепа приєднався до шведського короля проти війська Петра Кривавого, щоб звільнити Козацьку Україну від цих варварів, яких запустив Богдан Хмельницький, повіривши їх протекторату, а ті сфальшували об'єднання. А коли Богдан Хмельницький почав їх позбуватися - то просто його отравили і спихнули це на його польку дружину і поляків. Скільки козаків пішло за Мазепою, а скільки пішло на бік "православного" царя і воювали проти своїх і шведів і допомогли перемозі ката Руси-України Петра Кривавого. Правда після цього він всіх, хто воював за нього і проти нього, згноїв по сибірських засланнях і знищеннях по тюрмах тут.
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09.12.2021 16:46 Відповісти
А что неправильно он сказал? Есть конкретные примеры, когда братья воюют по разные стороны баррикад.... Ща опять заблокируют)))
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09.12.2021 13:48 Відповісти
Второй кернес.
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09.12.2021 13:49 Відповісти
А може і перший
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09.12.2021 14:42 Відповісти
на данбас суку окопы рыть саперной лопаткой . чтобы поняло это падло кто там с кем воюет --- полтавцям повинно бути соромно за мера мамая . треба цю худобу видкликати з посади щоб Полтаву не позорив мразота
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09.12.2021 13:51 Відповісти
Это ж уже третий срок. С предыдущего выгнали, жители снова выбрали. При том, что тянется длинный шлейф разных скандалов. В свое время рассказывал, "що йому комфортно з партією регіонів". Так что претензий к мэру, в принципе, нет. Он таким был всегда, взгляды не скрывал. А других избирателей пока не завезли.
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09.12.2021 15:05 Відповісти
позорище...и мы еще на донбасс гоним...
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09.12.2021 21:17 Відповісти
Хотілось би ще почути чи прочитати про те, що пан Порошенко ніколи війну не називав "братовбивчою". Чи слабо?
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09.12.2021 13:54 Відповісти
на кол сперва гниду, а уж апасля ....
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09.12.2021 14:01 Відповісти
Умиляет одна деталь- этого мэра выбрали полтавчани. У вышиваты которая во всем винит русскоязычных теперь будет ступор.

Но я давно говорил что само по себе украиноязычие не является гарантией отсутствия ватного менталитета.
И "патриоты" голосовавшие за ЗЕ- тому подтверждение.
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09.12.2021 14:03 Відповісти
Вилізла російськомовна метастаза...
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09.12.2021 14:28 Відповісти
якe русскоязьiчиє? Полтава говoрить на полтавськiй мовi
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09.12.2021 15:58 Відповісти
Андрій Карпов (блогер "Полтава") не просто голова фракції "Європейська Солідарність" в Полтавській міськраді; він - секретар міськради. В разі відсторонення Мамая він стане мером.
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09.12.2021 14:10 Відповісти
а это тут к чему?
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09.12.2021 14:34 Відповісти
Тоді буде СУПЕР !!!
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09.12.2021 15:55 Відповісти
тому нeхай Карпов напрягається!
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09.12.2021 16:00 Відповісти
Тут ще ось який нюанс - в Полтавській міськраді коаліція ЕС, ОПЗЖ та "За майбутне"! Що взагалі нонсенс!!! Але гроші - це гроші!
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09.12.2021 16:00 Відповісти
та вже ж наказали занесенням в Міротворец.. хіба цього не достить?
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09.12.2021 14:20 Відповісти
та "Миротворець" "зелені" дали команду знищити, там же база їх однодумців.
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09.12.2021 14:30 Відповісти
Таких вбивати треба.
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09.12.2021 14:44 Відповісти
Війна поки що не зовсім братовбивча, але у випадку загострення "агресії". Таки братовбивча.
*під братовбивчою війною мається на увазі війна, в якій росіяни вбивають росіян
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09.12.2021 14:46 Відповісти
Війна з кацапами за визначенням не може бути "братовбивчою". Русь це ми - українці, а "россіянє" це мордва, езря і тому подібні малі народи яких імперія записала в "русскіє" і навчила читати за граматикою Смотрицького. Там нема братів. І ніколи не було. І не буде! ********* це зовсім інша цивілізація азіатського а не європейського типу. Як бачимо, навіть 300 років натужної імперської "європеїзації" не зробили з кацапів європейців. Пересічним кацапам вся ця шовіністична постімперська байда "собіранія зємєль" разом з "кримнашем" і "даунбасом" на фіг не потрібна. Але азіату для того щоб щось зрозуміти щодо "закону", "порядку" і "моралі" обовязково потрібно вмитися кровю і з десяток разів наступити на граблі...
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09.12.2021 15:07 Відповісти
Чому всім крім ЄС все це до звізди?
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09.12.2021 15:24 Відповісти
бо всi iншi нiчого окрiм жопи нe бачили тому стрeмитись iм нiкуди. Чи можe наeндeрталeць бажати собi смартфон?
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09.12.2021 16:01 Відповісти
ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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09.12.2021 20:14 Відповісти
 
 