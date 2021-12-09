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Найближчий рік покаже, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчий рік покаже, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявляє, що найближчий рік покаже, чи антикорупційні процеси в Україні стануть незворотними.

"На сьогодні всі антикорупційні органи працюють як одне ціле, доповнюють один одного, ми вийшли на максимальний рівень своєї роботи у співпраці", - сказав Ситник у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також, за його словами, налагоджено роботу з міжнародними партнерами.

"Ми й надалі діятимемо не лише каральними методами, а й методами, які спрямовані на превенцію корупції, на виховання нульової толерантності до корупції в суспільстві", - запевнив Ситник.

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Водночас директор НАБУ наголосив, що поки що зарано стверджувати про невідворотність антикорупційних процесів в Україні.

"Протягом найближчого року, я думаю, ми отримаємо відповідь, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні, чи є результати, які ми отримуємо в дуже складних умовах, незворотними", - сказав він.

За словами Ситника, протягом семи років були постійні спроби обмежити повноваження антикорупційних органів, позбавити повноважень. "Кожен антикорупційний орган, який починає ефективно працювати, завжди отримує якісь рішення – чи то парламенту, чи то Конституційного Суду, – які спрямовані на позбавлення їх повноважень", - зазначив директор НАБУ.

"Ми свою боротьбу не зупиняємо. І, незважаючи на те, що антикорупційна система зараз переживає зміну керівників, - зараз це стосується антикорупційної прокуратури, а найближчим часом це стосуватиметься антикорупційного бюро, - я вважаю, що сама система сформована, ефективна, інституційно незалежна і готова до подальших зрушень", - підсумував Ситник.
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А чо, в нас 7 років йшли реформи, а не звіздьлж?
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09.12.2021 13:38 Відповісти
Найближчий рік покаже, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні .-Таки да. Будем посмотреть. Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах. Поддержка закона Коломойским ставит под сомнение эффективность идеи деолигархизации. 24.09.21.
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09.12.2021 13:39 Відповісти
"Ми й надалі діятимемо не лише каральними методами, а й методами, які спрямовані на превенцію корупції, на виховання нульової толерантності до корупції в суспільстві", - запевнив Ситник.,

**який визнаний судом корупціонером
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09.12.2021 13:39 Відповісти
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09.12.2021 13:41 Відповісти
Україна вже 7 років знаходиться в першій 5 країн світу по витратам на антикорупційні органи відносно ВВП. Ну а по рівню корупції також в світових лідерах.
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09.12.2021 13:42 Відповісти
борець з корупцією має виглядати як Фелікс Дзержинський, а не як вгодований син кондитера
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09.12.2021 13:59 Відповісти
Артель напрасный труд ,а не НАБУ,САП и АКС.Это мое мнение.
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09.12.2021 14:02 Відповісти
США закликали Україну обрати главу САП до кінця року, в ОП остановились на Коломойском, чтобы по приколу..
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09.12.2021 14:07 Відповісти
Долго раскачивались, наконец то поплыли, но резиновая лодка испрела, счастливого плавания. Да шо нам, 7 лет плюсик год, человек на своем месте, смотришь и пора на пенсию со всеми выплатами.
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09.12.2021 14:09 Відповісти
 
 