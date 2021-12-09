Найближчий рік покаже, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявляє, що найближчий рік покаже, чи антикорупційні процеси в Україні стануть незворотними.

"На сьогодні всі антикорупційні органи працюють як одне ціле, доповнюють один одного, ми вийшли на максимальний рівень своєї роботи у співпраці", - сказав Ситник у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також, за його словами, налагоджено роботу з міжнародними партнерами.

"Ми й надалі діятимемо не лише каральними методами, а й методами, які спрямовані на превенцію корупції, на виховання нульової толерантності до корупції в суспільстві", - запевнив Ситник.

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Водночас директор НАБУ наголосив, що поки що зарано стверджувати про невідворотність антикорупційних процесів в Україні.

"Протягом найближчого року, я думаю, ми отримаємо відповідь, чи є незворотною антикорупційна реформа в Україні, чи є результати, які ми отримуємо в дуже складних умовах, незворотними", - сказав він.

За словами Ситника, протягом семи років були постійні спроби обмежити повноваження антикорупційних органів, позбавити повноважень. "Кожен антикорупційний орган, який починає ефективно працювати, завжди отримує якісь рішення – чи то парламенту, чи то Конституційного Суду, – які спрямовані на позбавлення їх повноважень", - зазначив директор НАБУ.

"Ми свою боротьбу не зупиняємо. І, незважаючи на те, що антикорупційна система зараз переживає зміну керівників, - зараз це стосується антикорупційної прокуратури, а найближчим часом це стосуватиметься антикорупційного бюро, - я вважаю, що сама система сформована, ефективна, інституційно незалежна і готова до подальших зрушень", - підсумував Ситник.