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держборг (130) Кабмін (6265) Денис Шмигаль (2710)

Маємо намір за 3 роки скоротити держборг із 57% ВВП до 47% ВВП, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Маємо намір за 3 роки скоротити держборг із 57% ВВП до 47% ВВП, - Шмигаль

Уряд сьогодні планує ухвалити "Стратегію управління державним боргом України" на 2021-2022 рр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ключовий параметр стратегії - це зменшення державного боргу в 2024 році. Він не має перевищувати 47% ВВП. При тому, що в кінці 2021 року він очікувано складе 57%", - сказав голова уряду.

Шмигаль зазначив, що стратегія передбачає зміну структури держборг на користь внутрішніх запозичень у національній валюті.

"Ще один аспект - це залучення довгострокового пільгового фінансування, що засвідчує наші наміри продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, які можуть таке фінансування надавати", - повідомив прем'єр.

Також читайте: Кабмін запровадить експериментальний проєкт "Електронна черга перетину кордону, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
я так розумію покращення вчерговевперше в історії заплановане на майбутнє ?!))
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09.12.2021 13:38
+7
Нарід, галабаротька не збрехав. Борги віддавати будете ви.
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09.12.2021 13:51
+7
Таки да У зелени все, как обычно, в будущем

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09.12.2021 14:00
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Неужели Беня деньги отдаст в бюджет?
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09.12.2021 13:37 Відповісти
Значит будуть нарід грабить.
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09.12.2021 13:43 Відповісти
такие рефлексы няне никто не привил... там движение только одностороннее...
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09.12.2021 13:46 Відповісти
я так розумію покращення вчерговевперше в історії заплановане на майбутнє ?!))
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09.12.2021 13:38 Відповісти
*на майбутнє після найвеличнішого))
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09.12.2021 13:38 Відповісти
Таки да У зелени все, как обычно, в будущем

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09.12.2021 14:00 Відповісти
За счет простолюда?
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09.12.2021 13:38 Відповісти
"Шмигаль зазначив, що стратегія передбачає зміну структури держборг на користь внутрішніх запозичень у національній валюті."

Тобто "стратегія" державного рівня - запозичити в одних, щоб віддати іншим? Потужно, як і все інше в теперішньої влади.
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09.12.2021 13:38 Відповісти
погасят сами себе овгз из гос бюджета
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09.12.2021 13:43 Відповісти
Брехливий смердючий скотинізм, уведений в ранг державної політики
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09.12.2021 13:45 Відповісти
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Ахметовский шмигаль расчитивает три года в кресле сидеть. Он тоже на кокс перешел?
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Маємо намір за 3 роки скоротити держборг із 57% ВВП до 47% ВВП /Очередное кукареканье . Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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09.12.2021 13:51 Відповісти
Нарід, галабаротька не збрехав. Борги віддавати будете ви.
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09.12.2021 13:51 Відповісти
галабаротька справно платив податки лише у фільмі.
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09.12.2021 13:59 Відповісти
Ну він же не лох, якийсь, 73 відсотковий.
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09.12.2021 15:27 Відповісти
він чо бреше? Ще нещодавно повідомлялось, що держборг складає 70+% від ВВП!
Чи то суму боргових зобов'язань прибрехали; чи то за ВВП знову збрехали...
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09.12.2021 13:51 Відповісти
то вони сподіваються через 3 роки бути ще на свободі?
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09.12.2021 14:00 Відповісти
Мабуть Шмигаль має намір зробити все навпаки та збільшити борг до 67%. Хто повірить таким брехунам?
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09.12.2021 14:08 Відповісти
да нет,просто введут налоги на воздух и осадки
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09.12.2021 14:28 Відповісти
ОТ ТАКЕ СПІВІДНОШЕННЯ

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09.12.2021 14:26 Відповісти
як він збирається скоротити держборг, якщо не в змозі порахувати скільки цьому уряду залишилось дихати
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09.12.2021 15:52 Відповісти
Забув тыльки сказати, що в 2019 це выдношення було 50%
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09.12.2021 16:13 Відповісти
 
 