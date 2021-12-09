Маємо намір за 3 роки скоротити держборг із 57% ВВП до 47% ВВП, - Шмигаль
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Уряд сьогодні планує ухвалити "Стратегію управління державним боргом України" на 2021-2022 рр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ключовий параметр стратегії - це зменшення державного боргу в 2024 році. Він не має перевищувати 47% ВВП. При тому, що в кінці 2021 року він очікувано складе 57%", - сказав голова уряду.
Шмигаль зазначив, що стратегія передбачає зміну структури держборг на користь внутрішніх запозичень у національній валюті.
"Ще один аспект - це залучення довгострокового пільгового фінансування, що засвідчує наші наміри продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, які можуть таке фінансування надавати", - повідомив прем'єр.
Топ коментарі
+7 Андрей Shaman
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+7 Чайка Київ
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+7 18c49ed2
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Тобто "стратегія" державного рівня - запозичити в одних, щоб віддати іншим? Потужно, як і все інше в теперішньої влади.
Чи то суму боргових зобов'язань прибрехали; чи то за ВВП знову збрехали...