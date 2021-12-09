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Новини
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Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС

Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС

Франція й Німеччина прагнуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявили на спільній пресконференції міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Ле Дріан наголосив, що у Парижі й Берліні хочуть якомога швидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС.

"Відомо, що потрібно робити. Тепер потрібна політична воля зробити це, і цю політичну волю можна висловити дуже чітко під час "нормандської" зустрічі", - сказав він.

Анналена Бербок зазначила, що важливо продовжувати дипломатичну роботу на основі Мінських домовленостей і повторила, що Росія "заплатить серйозну політичну ціну, і особливо економічну у разі нового зазіхання на суверенітет України".

Жан-Ів Ле Дріан додав, що вітає перемовини між лідерами США і РФ, підкресливши, що канали діалогу можуть допомогти почати деескалацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Росії заявили, що не проти підключення США до Нормандського формату

Нагадаємо, Росія у листопаді відхилила запропоновані Францією та Німеччиною дати міністерської зустрічі у нормандському форматі. Глава МЗС РФ Сєргєй Лавров пояснив це розпланованим графіком і тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа такої потенційної зустрічі, які передали 29 жовтня. За його словами, йдеться про тристорінковий документ.

Згодом, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

Німеччина (7326) Франція (3049) нормандська четвірка (1526) Ле Дріан (98) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+2
Украине нужно на этой встрече заявить, что Украине не нужен больше Донбасс. Пусть РФ им подавится!
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09.12.2021 14:18
+2
"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите", - сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

"Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она .

вовку поставят сначала раком за корупцию а потом может позвонит ему Байден ? Так я понимаю ?
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09.12.2021 14:18
+2
Дві старі європейські шльондри хочуть продовжувати ганяти мило по та тазіку...
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09.12.2021 14:22
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Украине нужно на этой встрече заявить, что Украине не нужен больше Донбасс. Пусть РФ им подавится!
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09.12.2021 14:18 Відповісти
Вот и я так говорю.Как не крути не будет у нас нормальной жизни с ними.Любые выборы,любой референдум,будет не на пользу Украины,но на пользу Кацапстана.
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09.12.2021 14:42 Відповісти
"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите", - сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

"Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она .

вовку поставят сначала раком за корупцию а потом может позвонит ему Байден ? Так я понимаю ?
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09.12.2021 14:18 Відповісти
почему только вовку??? вся власть Украины - это коррупционеры!
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09.12.2021 14:20 Відповісти
а вы подождите список сегодня и почитайте последние новости за 2 дня - БЕ с миллиардами по суду, ЗЕ с прессмарафоном в хоромах главного по ВЭЛЫКОМУ КРАДИВНЫЦТЦУ, Ермак на ДНЮХЕ в резиденции преза с людьми рашистского бизнеса и гостями от БЕ... В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПО ГОЛОДОМОРУ!!!
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09.12.2021 14:27 Відповісти
все органы коррупционеры!
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09.12.2021 14:20 Відповісти
у нас есть один главный орган в стране - он раньше по пианине лупил, а теперь владельцу это органа по-этому органу вся страна
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09.12.2021 14:29 Відповісти
Пусть РФ забирает Донбасс, а Запад берет Украину в ЕС!
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09.12.2021 14:18 Відповісти
Дві старі європейські шльондри хочуть продовжувати ганяти мило по та тазіку...
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09.12.2021 14:22 Відповісти
А повинні воювати за Україну, замість України?
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09.12.2021 14:38 Відповісти
Вот теперь можно звонить Вовочке. Некоторые политики возмущены, почему Хорватию, Прибалтику и т.д. взяли в Нато, а нас нет. Там нечего делить, а мы большая страна, всем хватит.
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09.12.2021 14:25 Відповісти
"Відомо, що потрібно робити."- і що ...і як....
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09.12.2021 14:27 Відповісти
Новый глава МИД Германии Анналена Бербок большая не поклонница рюсских Северных Потопов сожрет Лаврова не подавившись...
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09.12.2021 14:37 Відповісти
Мавзолейные говноеды ...а знаете почему дохлый Ссср не победил Гитлера?
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09.12.2021 14:40 Відповісти
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09.12.2021 14:43 Відповісти
Хотят организовать?
Мы "За"!
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09.12.2021 15:11 Відповісти
 
 