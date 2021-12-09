УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11115 відвідувачів онлайн
Новини
739 3

Кабмін затвердив угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені з Угорщиною

Кабмін затвердив угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені з Угорщиною

Кабінет Міністрів Українb затвердив угоду з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідну угоду було підписано 22 липня 2021 року в Києві.

Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами.

Також читайте: Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном

Автор: 

Угорщина (2262) Кабмін (14065) освіта (1297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь Кива еще обдолбантом наук и в Венгрии будет?
показати весь коментар
09.12.2021 14:21 Відповісти
Чтобы скорее уж и специалисты выехали.
показати весь коментар
09.12.2021 14:43 Відповісти
Кстати, рассказали мне , что у раши есть договора с ЕС, что пенсию кацапам платят прямо в ЕС, а Украина ничего не подписала по этому поводу.

Наверно Кабмин не в курсе таких ньюансов - т к чиновников постоянно меняют
показати весь коментар
09.12.2021 15:12 Відповісти
 
 