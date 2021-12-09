Кабмін затвердив угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені з Угорщиною
Кабінет Міністрів Українb затвердив угоду з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідну угоду було підписано 22 липня 2021 року в Києві.
Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами.
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Наверно Кабмин не в курсе таких ньюансов - т к чиновников постоянно меняют