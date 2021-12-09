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Новини Боротьба з корупцією
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Повернення в Україну активів оточення Януковича можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів, - посол Швейцарії Вільд

Повернення в Україну активів оточення Януковича можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів, - посол Швейцарії Вільд

Просування у процесі повернення в Україну активів, вкрадених оточенням Віктора Януковича та заморожених у низці країн ЄС, можливе лише за відсутності політичного впливу на українські антикорупційні органи, заявляє посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Виступаючи у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, посол зазначив, що антикорупційне законодавство та реформи України у сфері боротьби з корупцією є передумовою для повернення активів, які були виведені з України оточенням Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, після Революції Гідності декілька країн, зокрема Швейцарія, заморозили активи, які, ймовірно, були вкрадені оточенням Януковича.

"Метою заморожування активів було надання Україні часу для розслідування предикатних злочинів: для того щоб довести, що гроші справді є джерелом корупційних дій і щоб на національному рівні було ухвалено рішення, згідно з якими ці кошти вважалися б вкраденими у держави. Отже, суди у країнах, які заморозили ці активи, змогли підтвердити кримінальне походження цих активів, і це було важливо для повернення коштів в Україну", - розповів посол.

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Він зазначив: "З 2014 року Україна працює над поверненням цих вкрадених активів. Повернення їх в Україну дуже важливе і з погляду соціально-економічного розвитку, і з погляду кримінальної юстиції", - сказав посол.

Вільд також наголосив: "З 2014 року Україна в цьому досягла прогресу, хоча іноді просування було повільніше, ніж сподівалися".

"Водночас просування у справі повернення активів можливе лише якщо антикорупційні інститути в Україні є незалежними, якщо на них немає партійного впливу і якщо вони мають потужні повноваження для боротьби з корупцією", - заявив Вільд.

У цьому контексті він звернув увагу, що конкурс із обрання керівника САП дуже важливий для підвищення довіри до САП та до всієї архітектури антикорупційних органів.

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Як повідомлялося, сім років тому Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Януковича та його оточення в країні. Посольство Швейцарії в Україні раніше повідомило, що відтоді швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень щодо їх незаконного походження.

Автор: 

корупція (4678) Швейцарія (860) Янукович Віктор (10778) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+7
Верещучка:

"Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден."
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09.12.2021 14:10
+7
Хочу, щоб вона звалила до своїх, Яника та пуйла.
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09.12.2021 14:20
+3
то есть не возможно
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09.12.2021 14:08
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то есть не возможно
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09.12.2021 14:08 Відповісти
Це правильно . Наша суддівська мафія - ще ті врєдітєлі .
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09.12.2021 14:10 Відповісти
Верещучка:

"Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден."
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09.12.2021 14:10 Відповісти
Її чоловік керував захопленням сбу Альфою "будинку профспілок" під час Майдану.
Що ви від неї ще хочете?
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09.12.2021 14:18 Відповісти
Хочу, щоб вона звалила до своїх, Яника та пуйла.
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09.12.2021 14:20 Відповісти
Шведи правильно оцінюють обстановку всередині нашої країни
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09.12.2021 14:13 Відповісти
і шведи теж - але цей раз Посол Швейцарії..
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09.12.2021 14:24 Відповісти
Бач, навіть Швейцарії !
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09.12.2021 16:37 Відповісти
а шо, - таки вывести из Украины повторно, но в другом направлении, средства проффесора разве помешает независимость антикор-органов?...
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09.12.2021 14:14 Відповісти
тобто ніколи-
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09.12.2021 14:16 Відповісти
Цій владі не можна довіряти. Бо кине все на відмивання грошей через Велике крадівництво- на побудову доріг для кацапських танків. Бо для ЗСУ паливо ще не закупали в цьому році. Навіть переможці серпневих тендерів відмовились від виконання.
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09.12.2021 14:17 Відповісти
Золотий унітаз теж віддадуть?
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09.12.2021 14:20 Відповісти
та таких унітазів в Україні .....
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09.12.2021 14:21 Відповісти
Мер Черніглва і колишній вождь тітушок, Атрошенко йому другий золотий батон подарує
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09.12.2021 14:44 Відповісти
вітаймо сьогодні наших не корупційних держиморд - у них сьогодні профсвято - Міжнародний День боротьби із Корупціею.....
а Зєшавкам Посол чітко все дав посил....
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09.12.2021 14:20 Відповісти
пока у власти зеленский, то он будет саботировать все возвращения и охранять деньги своего друга януковича
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09.12.2021 15:00 Відповісти
В 2010 году на 60 летии дважды не судимого.. квартал 95 развлекался по полному тарифу...
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09.12.2021 15:19 Відповісти
Не только в Швейцарских банках бабло лежит краденное Сашой Стоматологом и его братаном Курченко..эти 2 мудака зачистили Казначейство Украины под НОЛЬ...
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09.12.2021 15:00 Відповісти
Ахахах)))венедиктовой в США дали звизды за Порошенко
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09.12.2021 15:01 Відповісти
Фишка тут в другом...весной 2014 года международные финансовые институты типа МВФ,банк **** и Всемирный банк уведомили Арсения Яценюка :вы не платежеспособны...на счету Казначейства 107 000 гривен...или Дефолт или кредит...

Что сделал Яценюк вы догадались....спас финасовую систему Украины от дефолта ...Спасибо польскому реформатору Лешеку Бальцеровичу...Сейчас бы сидели в таком дерьме...
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Тепер ЗЕлені будуть вимагати віддати Золото Полуботка.
Заробити вони все одно не можуть, тільки красти й підвищувати побори
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09.12.2021 15:19 Відповісти
можете начинать тратить,ничего не бойтесь
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09.12.2021 15:25 Відповісти
нихера не вернут значит
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09.12.2021 15:26 Відповісти
Это уже хамство. Похоже у них свои планы на эти деньги.
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09.12.2021 15:32 Відповісти
А разве их еще не растащили?
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09.12.2021 15:50 Відповісти
Прав посол конечно. Но конечно этого не будет. И посол это кстати знает. Проблема у нас---и мы это знаем. Но нихера не делаем. Круг замкнулся.
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26.05.2022 06:26 Відповісти
 
 