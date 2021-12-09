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Новини Війна
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Уряд виділив 15,8 млн грн одноразової допомоги сім'ям учасників АТО, які загинули або отримали інвалідність

Уряд виділив 15,8 млн грн одноразової допомоги сім'ям учасників АТО, які загинули або отримали інвалідність

Кабінет Міністрів України виділив 15 млн 829 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей п'яти загиблих військовослужбовців та 18 військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд виділив 12,5 млн грн для надання одноразової допомоги сім’ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Автор: 

Кабмін (14065) допомога (8297) військовослужбовці (4709) Антитерористична операція (6637) втрати (4385)


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Це аж 2000 гривні можут за людину заплатити.
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09.12.2021 14:27 Відповісти
А почему Бене миллиардами выделяют,а воинам и их семьям,в войну,фигню какую то...
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09.12.2021 14:35 Відповісти
Это конечно лучше чем Ничего! Но вот Коломойше простили 4.5 лярда.......Вот как то так....Сцуки Зелёные ублюдки.
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09.12.2021 14:37 Відповісти


По 10 000$ каждому. Дураков ищите?
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09.12.2021 14:47 Відповісти
15 млн 829 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей пяти погибших военнослужащих и 18 военнослужащих

Мало что понял: кто эти 5 погибших и 18 получивших инвалидность и почему не все ???
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09.12.2021 14:48 Відповісти
и 21 миллион потратят на на *главную елку* Украины...........................нет слов
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09.12.2021 15:17 Відповісти
Коломойше выделили 4 лярда, на распил за ковидников - 8 лярдов, "сонэчкам" - 15 лямов. "Сонэчки", вы за это голосовали?
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09.12.2021 17:32 Відповісти
 
 