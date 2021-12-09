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Ситник побоюється, що з'явиться певне рішення ОАСК щодо конкурсу на керівника САП

Ситник побоюється, що з'явиться певне рішення ОАСК щодо конкурсу на керівника САП

Від прозорості завершення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) залежатиме прогрес антикорупційної реформи в Україні та імідж країни на міжнародній арені.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник на брифінгу в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця посада (керівника САП. – Ред.) є ключовою, за цю посаду йде дуже серйозна боротьба", - сказав Ситник.

Водночас він наголосив, що конкурсна комісія, участь міжнародних експертів у проведенні конкурсу фактично унеможливили непрозорість проведення конкурсу з "призначенням людини, яка зручна тій чи іншій політичній еліті".

"Ці процеси (непрозорості конкурсної процедури. – Ред.) наразі зупинено, тому ми зараз спостерігаємо постійні спроби цей процес або відкласти, або взагалі зірвати", - сказав Ситник.

У цьому контексті він додав: "Я взагалі не виключаю, що якесь чергове рішення Окружного адміністративного суду з'явиться із цього приводу. Є такі побоювання".

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"Від того, наскільки цей конкурс буде прозоро завершено, наскільки цей конкурс та його результати буде визнано і всередині країни, і за її межами, залежатиме в подальшому прогрес в антикорупційній реформі та загалом збереження і підвищення авторитету України за кордоном", - підсумував директор НАБУ.

Автор: 

Ситник Артем (862) САП (2210) Окружний адмінсуд Києва (538)


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А шо там з Татаровим пан Ситнік? - чи перестали слуги хитати твоє крісло і претензії пропали?
Так само буде й з САП.
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09.12.2021 14:21 Відповісти
 
 