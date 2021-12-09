Ситник побоюється, що з'явиться певне рішення ОАСК щодо конкурсу на керівника САП

Від прозорості завершення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) залежатиме прогрес антикорупційної реформи в Україні та імідж країни на міжнародній арені.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник на брифінгу в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця посада (керівника САП. – Ред.) є ключовою, за цю посаду йде дуже серйозна боротьба", - сказав Ситник.

Водночас він наголосив, що конкурсна комісія, участь міжнародних експертів у проведенні конкурсу фактично унеможливили непрозорість проведення конкурсу з "призначенням людини, яка зручна тій чи іншій політичній еліті".

"Ці процеси (непрозорості конкурсної процедури. – Ред.) наразі зупинено, тому ми зараз спостерігаємо постійні спроби цей процес або відкласти, або взагалі зірвати", - сказав Ситник.

У цьому контексті він додав: "Я взагалі не виключаю, що якесь чергове рішення Окружного адміністративного суду з'явиться із цього приводу. Є такі побоювання".

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"Від того, наскільки цей конкурс буде прозоро завершено, наскільки цей конкурс та його результати буде визнано і всередині країни, і за її межами, залежатиме в подальшому прогрес в антикорупційній реформі та загалом збереження і підвищення авторитету України за кордоном", - підсумував директор НАБУ.