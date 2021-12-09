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Розмова Зеленського із Байденом запланована сьогодні на 19:30 за київським часом, – Никифоров

Розмова Зеленського із Байденом запланована сьогодні на 19:30 за київським часом, – Никифоров

Розмова президента України Володимира Зеленського із американським колегою Джозефом Байденом орієнтовно відбудеться в четвер о 19:30 за київським часом.

Про це написав у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни. Перед тим, нагадаю, ще буде участь президента України в онлайн саміті за демократію", - зазначив він.

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Розмова Зеленського із Байденом запланована сьогодні на 19:30 за київським часом, – Никифоров 01

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23697) США (22545) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+18
Плохой день для Байдена. Говорить с идиотом - то еще наказание.
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09.12.2021 14:31
+15
зеля вже всі дирки підмиває та зубі чистить- а ермак йому парочку памперсів приготував-
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09.12.2021 14:28
+12
шо там пресовать? Бубочке чуть более чем пох.
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09.12.2021 14:28
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Два дристуняки!
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09.12.2021 21:29 Відповісти
22.00 Я весь обеспокоенный. Байдин не званит. Кловун грустный.
Позвони мне, позвони (песня). Солист - Дерьмак...
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09.12.2021 22:00 Відповісти
Тишина только на Цензоре. Все СМИ уже опубликовали новости о полуторачасовой беседе Байдена и Зеленского.
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09.12.2021 22:19 Відповісти
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