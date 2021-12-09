Розмова Зеленського із Байденом запланована сьогодні на 19:30 за київським часом, – Никифоров
Розмова президента України Володимира Зеленського із американським колегою Джозефом Байденом орієнтовно відбудеться в четвер о 19:30 за київським часом.
Про це написав у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни. Перед тим, нагадаю, ще буде участь президента України в онлайн саміті за демократію", - зазначив він.
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