Розмова Зеленського із Байденом запланована сьогодні на 19:30 за київським часом, – Никифоров

Розмова президента України Володимира Зеленського із американським колегою Джозефом Байденом орієнтовно відбудеться в четвер о 19:30 за київським часом.

Про це написав у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни. Перед тим, нагадаю, ще буде участь президента України в онлайн саміті за демократію", - зазначив він.

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