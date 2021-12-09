Київ та Лондон працюють над візитом Джонсона в Україну у наступному році, - Кулеба

Україна та Велика Британія працюють над візитом прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до України у 2022 році, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Дуже хороший візит, рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона до України", - сказав Кулеба у прямому ефірі в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що під час візиту до Британії обговорив безпекову тему та підготовку британських санкцій проти РФ у разі агресії проти України.

"Лондон не просто почув Україну, коли ми закликали партнерів розробити комплексний пакет стримування Росії, а став одним із лідерів цього процесу... Ми вчора говорили і про те, як готуються санкції проти РФ, і про те, як будемо поглиблювати військово-технічне співробітництво між Україною та Великою Британією, і загалом, як ми зміцнюватимемо безпеку в Європі", - наголосив він.

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Кулеба повідомив, що в середу в Лондоні відбулося підготовче засідання стратегічного діалогу між Україною та Великою Британією. "Цей формат - про новий рівень довіри, який існує між нашими країнами", - зазначив Кулеба.

Він розповів, що зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії, радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії та депутатами британського парламенту, представниками і Консервативної, і Лейбористської партій.

"Абсолютно одностайна підтримка України, і, як сказала Ліз Трасс, моя британська колега, вчора, Україна є одним із найближчих союзників Великої Британії", - наголосив Кулеба, підтвердивши, що Велика Британія також є одним із основних союзників України.

Міністр зазначив, що в результаті досягнутих домовленостей Британія виділяє додатковий 1 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію проектів в Україні у сфері енергетики, інфраструктури та охорони здоров'я. "Це означає більше інвестицій в Україну, це означає більше торгівлі між Україною та Британією, це означає більше британських компаній в Україні", - пояснив він.

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Кулеба додав, що Україна та Велика Британія також домовилися започаткувати комерційний діалог, формат, де зустрічатимуться фахівці з питань торгівлі та працюватимуть над усуненням бар'єрів і спрощенням економічних торговельних бар'єрів між Україною та Великою Британією, спрощенням торгівлі.