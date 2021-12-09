Усі зусилля ЄС сфокусовані на запобіганні будь-яким діям РФ проти України. Якщо це станеться - обговоримо конкретні заходи, - Стано
Європейський Союз сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню Росії на територію України, і лише в разі, якщо це станеться, ЄС вирішуватиме щодо можливих санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у четвер у Брюсселі представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.
"Усі наші зусилля наразі сфокусовані на тому, щоб запобігти можливості того, щоб це сталося – ми не хочемо бачити, як Росія вдасться до таких дій проти України. Наш фокус – на запобіганні будь-яким діям, запобігання зазіханню на територіальну цілісність України. Якщо це станеться – ми тоді обговоримо детально, яких конкретно заходів може бути вжито", - пояснив він поточну ситуацію.
Водночас Стано не почав розмірковувати на тему, якими конкретно можуть бути санкції, застосовані Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну.
"Це – частина дискусії, що триває. Держави-члени дадуть оцінку ситуації на засіданні Ради з питань зовнішніх справ у понеділок. Я не хочу випереджати це обговорення", - наголосив він.
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отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заведут
есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
и ******** с ес туда же-когда нападет ***** тогда подумаем...*****ц
Зазіхання на територіальну цілісність, це означає, що вже вдерлися на територію країни. І от тоді ці ... почнуть обговорювати, яким же пальчиком Путіну погрожувати.
Поки наша армія не стане достатньою для відбиття всіляких загроз, то над нами весить дамоклів меч московського улуса. А для того щоб армія стала сильною і достатньою, треба припинити всі "рейтингові" проекти, типу "великого будівництва тощо, і всі сили кинути на збільшення чисельності армії до необхідних 300-330 тис. воїнів, оснащенні її бойовою технікою і озброєнням і навчити ******** методам ведення війни.
Якщо цього не буде, не буде України.