Усі зусилля ЄС сфокусовані на запобіганні будь-яким діям РФ проти України. Якщо це станеться - обговоримо конкретні заходи, - Стано

Європейський Союз сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню Росії на територію України, і лише в разі, якщо це станеться, ЄС вирішуватиме щодо можливих санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у четвер у Брюсселі представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.

"Усі наші зусилля наразі сфокусовані на тому, щоб запобігти можливості того, щоб це сталося – ми не хочемо бачити, як Росія вдасться до таких дій проти України. Наш фокус – на запобіганні будь-яким діям, запобігання зазіханню на територіальну цілісність України. Якщо це станеться – ми тоді обговоримо детально, яких конкретно заходів може бути вжито", - пояснив він поточну ситуацію.

Водночас Стано не почав розмірковувати на тему, якими конкретно можуть бути санкції, застосовані Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну.

"Це – частина дискусії, що триває. Держави-члени дадуть оцінку ситуації на засіданні Ради з питань зовнішніх справ у понеділок. Я не хочу випереджати це обговорення", - наголосив він.

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