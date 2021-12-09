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Новини Санкції проти Росії
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Усі зусилля ЄС сфокусовані на запобіганні будь-яким діям РФ проти України. Якщо це станеться - обговоримо конкретні заходи, - Стано

Усі зусилля ЄС сфокусовані на запобіганні будь-яким діям РФ проти України. Якщо це станеться - обговоримо конкретні заходи, - Стано

Європейський Союз сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню Росії на територію України, і лише в разі, якщо це станеться, ЄС вирішуватиме щодо можливих санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив у четвер у Брюсселі представник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.

"Усі наші зусилля наразі сфокусовані на тому, щоб запобігти можливості того, щоб це сталося – ми не хочемо бачити, як Росія вдасться до таких дій проти України. Наш фокус – на запобіганні будь-яким діям, запобігання зазіханню на територіальну цілісність України. Якщо це станеться – ми тоді обговоримо детально, яких конкретно заходів може бути вжито", - пояснив він поточну ситуацію.

Водночас Стано не почав розмірковувати на тему, якими конкретно можуть бути санкції, застосовані Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну.

"Це – частина дискусії, що триває. Держави-члени дадуть оцінку ситуації на засіданні Ради з питань зовнішніх справ у понеділок. Я не хочу випереджати це обговорення", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає Росію скасувати указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Суперечить цілям мінських угод"

Євросоюз (13322) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+5
Якщо Гітлер нападе на Польщу, то ми почухаємо дупу...
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09.12.2021 15:19
+3
Давайте будем честными . За Nord Stream что-то сжалось ?
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09.12.2021 15:12
+3
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
и ******** с ес туда же-когда нападет ***** тогда подумаем...*****ц
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09.12.2021 15:41
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Давайте будем честными . За Nord Stream что-то сжалось ?
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09.12.2021 15:12 Відповісти
"обговорив" ... це як на кухні обговорюють сусідські чвари і з тим же результатом.
отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
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09.12.2021 15:14 Відповісти
Общение лидеров мира начинает напоминать гулаг под названием Газпром , куда всех лидеров загнали .
А по границам гулага стоит Путин с автоматами и покрикивает « быстрее, быстрее»
Из этого гулага надо скорее выбираться лидерам , бо их скоро и в газовую камеру заведут
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09.12.2021 15:15 Відповісти
Якщо Гітлер нападе на Польщу, то ми почухаємо дупу...
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09.12.2021 15:19 Відповісти
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
и ******** с ес туда же-когда нападет ***** тогда подумаем...*****ц
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09.12.2021 15:41 Відповісти
" ...запобігання зазіханню на територіальну цілісність України. Якщо це станеться - ми тоді обговоримо детально, яких конкретно заходів може бути вжито" .
Зазіхання на територіальну цілісність, це означає, що вже вдерлися на територію країни. І от тоді ці ... почнуть обговорювати, яким же пальчиком Путіну погрожувати.
Поки наша армія не стане достатньою для відбиття всіляких загроз, то над нами весить дамоклів меч московського улуса. А для того щоб армія стала сильною і достатньою, треба припинити всі "рейтингові" проекти, типу "великого будівництва тощо, і всі сили кинути на збільшення чисельності армії до необхідних 300-330 тис. воїнів, оснащенні її бойовою технікою і озброєнням і навчити ******** методам ведення війни.
Якщо цього не буде, не буде України.
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09.12.2021 16:06 Відповісти
если только произойдет?! а что уже разве это не произошло?! Крым отнят московитами силой. московией развязана война на Донбассе, длящаяся уже 8 лет
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09.12.2021 16:33 Відповісти
З обісранми трусами, знімемо штані!
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09.12.2021 16:49 Відповісти
Пока уроды будут обговаривать , могут погибнуть тысячи . Тоже самое с военной помощью, как раша нападёт вот тогда и поможем. Гаранты по Будапешта, один из гарантия напал на Украину, мы же не зовём вас за нас воевать , но помочь в обороне вы обещали. Если небо и подходы с моря Украины будут закрыты , то на суше разберёмся , мало не покажется.
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09.12.2021 17:23 Відповісти
Як вже ос...........ів цей "стурбований" триндьож!
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09.12.2021 17:30 Відповісти
Всё, война отменяется! Танцуют все!
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09.12.2021 18:54 Відповісти
Європейський Союз сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню Росії на територію України, і лише в разі, якщо це станеться, ЄС вирішуватиме щодо можливих санкцій. СЛІПЦІ ІЗ ЄС.-це сталося ще у 2014 році ,а вони до сьогодні ті ж самі соплі жують ,що й 2014 році
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09.12.2021 19:56 Відповісти
 
 