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Суд заарештував на 2 місяці водія вантажівки, що спричинив смертельну ДТП під Черніговом

Суд заарештував на 2 місяці водія вантажівки, що спричинив смертельну ДТП під Черніговом

Новозаводський районний суд Чернігова на 2 місяці відправив під варту водія вантажівки, якого обвинувачують у спричиненні ДТП з 13 загиблими під Черніговом.

Таке рішення ухвалив 9 грудня суддя Володимир Павлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Взяти під варту водія просила прокуратура.

На суді водій сказав, що не вважає себе винним в аварії. З його слів, вантажівка почала гальмувати, а далі він нічого не пам’ятає.

Водій – уродженець Чернігівського району і йому 44 роки. За версією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. Водію інкримінують статтю "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей". Покарання за це – до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Автор: 

арешт (2520) ДТП (4465) суд (11657) Чернігівщина (1584)


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И вроде число жертв больше чем при нарушениях Зайцевой и Харьковского, а все же жаль мужика. Столько жизней сломал и теперь ему с этим жить. Любая оплошность и невнимательность на дороге, может привести к непоправимым последствиям.
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09.12.2021 16:18 Відповісти
цена смертям 14 погибшим и семерым покалеченым людям, искалеченых судеб семей целых.... цена вопроса наказания одного придурка до 10 лет... одного животного ....печально всё это....жизнь ничего не стоит...и каждый из нас выходит и з дома куда. не знает что вернётся домой ещё . и что это последний день в его жизни и больше ничего и никого не будет,что это конец всему.....((
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09.12.2021 17:02 Відповісти
Стрелочник.
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09.12.2021 17:37 Відповісти
чепушило долбаное...Выжила, *****...Чтобы так прицеп занесло - нужно резко и сильно жать на тормоз...Прощелкало е*алом - наверное с телефоном трахалося...Когда увидел, что идет в лоб - резко нажал на тормоз...Вот прицеп и занесло...
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09.12.2021 19:07 Відповісти
 
 