Суд заарештував на 2 місяці водія вантажівки, що спричинив смертельну ДТП під Черніговом

Новозаводський районний суд Чернігова на 2 місяці відправив під варту водія вантажівки, якого обвинувачують у спричиненні ДТП з 13 загиблими під Черніговом.

Таке рішення ухвалив 9 грудня суддя Володимир Павлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Взяти під варту водія просила прокуратура.

На суді водій сказав, що не вважає себе винним в аварії. З його слів, вантажівка почала гальмувати, а далі він нічого не пам’ятає.

Водій – уродженець Чернігівського району і йому 44 роки. За версією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. Водію інкримінують статтю "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей". Покарання за це – до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.