РФ планує встановити над Україною повний контроль, і запобігти цьому можна тільки зміцненням обороноздатності, - Білецький

Путін поступово отримує бажане, зокрема і в питанні України - РФ збирається повністю встановити геополітичний, військовий та політичний контроль над країною. А запобігти цьому можна лише шляхом нарощування власної обороноздатності та прийняттям на озброєння новітніх військових технологій.

Про це під час ефіру на "Ток-Шоу №1 Василя Голованова" заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки обговоренню можливої дати наступу на Україну Кремль отримав запевнення, що проти "Північного потоку-2" не будуть введені додаткові санкції, а США будуть допомагати Україні вирішувати питання "Мінської карти".

"Я думаю, що насправді, не дай Бог, як ми у 2014, або як Грузія у 2008, все таки залишимося у військовому плані сам на сам з ворогом. Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним – фанатичним розбудовуванням сектору безпеки. Якщо говорити про конкретні кроки, які влада повинна була робити зараз, але цього не відбувається, це питання повноцінної розбудови територіальної оборони, це питання українських Військово-Повітряних Сил, яким повинен був бути відданий пріоритет. Але за 8 років не закуплена жодна бойова машина для Військово-Повітряних Сил України", - заявив Білецький.

Як зазначив політик, Україна повинна не тільки розвивати турецький ВПК за рахунок закупівлі "Байрактарів", а в першу чергу займатися розвитком вітчизняної промисловості. Білецький також згадав патронний завод, який досі в Україні не з’явився. Спробу влади побудувати такий завод за допомогою фірми з Канади він назвав "типовою профанацією з лижними інструкторами".

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"Розвиток власного ВПК – це те, що треба робити нагально. Це значно краще, ніж гадати, або очікувати на будь-яку допомогу, яка безумовно є позитивом, але це приємне доповнення. Вирішувати свої проблеми дорослі повинні самі", - підсумував лідер Нацкорпусу.