РФ планує встановити над Україною повний контроль, і запобігти цьому можна тільки зміцненням обороноздатності, - Білецький
Путін поступово отримує бажане, зокрема і в питанні України - РФ збирається повністю встановити геополітичний, військовий та політичний контроль над країною. А запобігти цьому можна лише шляхом нарощування власної обороноздатності та прийняттям на озброєння новітніх військових технологій.
Про це під час ефіру на "Ток-Шоу №1 Василя Голованова" заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, завдяки обговоренню можливої дати наступу на Україну Кремль отримав запевнення, що проти "Північного потоку-2" не будуть введені додаткові санкції, а США будуть допомагати Україні вирішувати питання "Мінської карти".
"Я думаю, що насправді, не дай Бог, як ми у 2014, або як Грузія у 2008, все таки залишимося у військовому плані сам на сам з ворогом. Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним – фанатичним розбудовуванням сектору безпеки. Якщо говорити про конкретні кроки, які влада повинна була робити зараз, але цього не відбувається, це питання повноцінної розбудови територіальної оборони, це питання українських Військово-Повітряних Сил, яким повинен був бути відданий пріоритет. Але за 8 років не закуплена жодна бойова машина для Військово-Повітряних Сил України", - заявив Білецький.
Як зазначив політик, Україна повинна не тільки розвивати турецький ВПК за рахунок закупівлі "Байрактарів", а в першу чергу займатися розвитком вітчизняної промисловості. Білецький також згадав патронний завод, який досі в Україні не з’явився. Спробу влади побудувати такий завод за допомогою фірми з Канади він назвав "типовою профанацією з лижними інструкторами".
"Розвиток власного ВПК – це те, що треба робити нагально. Це значно краще, ніж гадати, або очікувати на будь-яку допомогу, яка безумовно є позитивом, але це приємне доповнення. Вирішувати свої проблеми дорослі повинні самі", - підсумував лідер Нацкорпусу.
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деребан и выделение новых десятков млрд.грн на дороги, по которым пойдуит расейские танки.. отмывание денег в офшорах - вот главные задачи, стоящие перед зеленским на этот момент..
коли дьЄрмак спить не скрипіти напильником ?
Москва - Орда!
@newstop_us
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В мене для вас Різдв'яні подарунки 1. ТКГ може сьогодні розглянути український документ про повернення до режиму "тиші"
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Идийот, оно хоть понимает что такое закупка самолетов для ПС ЗСУ?
Россиянам не нужна кровавая война в Украине!!! Им нужно пообещать ватникам газ по 5, Медвечук ,Кива и прочие все подготовят!!!! И без войны!!!! Совсем нет патриотизма среди гражданских!!! А после пресс марафона - вообще неприятно !!! Или Президент Украины ПРЕЗИДЕНТ!!!!
Или Бутусов - это не ЦензорНет ,а ШустерНет!
Так ні же, ТРИ місяці не заглядував!