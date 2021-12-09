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Новини Війна
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РФ планує встановити над Україною повний контроль, і запобігти цьому можна тільки зміцненням обороноздатності, - Білецький

РФ планує встановити над Україною повний контроль, і запобігти цьому можна тільки зміцненням обороноздатності, - Білецький

Путін поступово отримує бажане, зокрема і в питанні України - РФ збирається повністю встановити геополітичний, військовий та політичний контроль над країною. А запобігти цьому можна лише шляхом нарощування власної обороноздатності та прийняттям на озброєння новітніх військових технологій.

Про це під час ефіру на "Ток-Шоу №1 Василя Голованова" заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки обговоренню можливої дати наступу на Україну Кремль отримав запевнення, що проти "Північного потоку-2" не будуть введені додаткові санкції, а США будуть допомагати Україні вирішувати питання "Мінської карти".

"Я думаю, що насправді, не дай Бог, як ми у 2014, або як Грузія у 2008, все таки залишимося у військовому плані сам на сам з ворогом. Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним – фанатичним розбудовуванням сектору безпеки. Якщо говорити про конкретні кроки, які влада повинна була робити зараз, але цього не відбувається, це питання повноцінної розбудови територіальної оборони, це питання українських Військово-Повітряних Сил, яким повинен був бути відданий пріоритет. Але за 8 років не закуплена жодна бойова машина для Військово-Повітряних Сил України", - заявив Білецький.

Як зазначив політик, Україна повинна не тільки розвивати турецький ВПК за рахунок закупівлі "Байрактарів", а в першу чергу займатися розвитком вітчизняної промисловості. Білецький також згадав патронний завод, який досі в Україні не з’явився. Спробу влади побудувати такий завод за допомогою фірми з Канади він назвав "типовою профанацією з лижними інструкторами".

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"Розвиток власного ВПК – це те, що треба робити нагально. Це значно краще, ніж гадати, або очікувати на будь-яку допомогу, яка безумовно є позитивом, але це приємне доповнення. Вирішувати свої проблеми дорослі повинні самі", - підсумував лідер Нацкорпусу.

Автор: 

оборона (4772) Білецький Андрій (209) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+20
А хто Вам, пане Білецький заважає два з половиною роки це зробити? Що знову "барига" десь маякнув у мізках? Ви і нацсуки добилися, "бариги" немає і зміцнення армії немає, і зарплати військоих впали і нормальні офіцери і контрактики пішли. То можливо Ви особисто помилилися і не маєте морального права, щось вже пропонувати?
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09.12.2021 16:33
+17
Это то чмо, которое помогло поставить зеленое чмо на Банковую?
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09.12.2021 16:33
+16
и ни слова про гос.измену на высшем уровне
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09.12.2021 16:24
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о! этот чел, который обещал защищать "Золотое"?
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09.12.2021 16:23 Відповісти
и ни слова про гос.измену на высшем уровне
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09.12.2021 16:24 Відповісти
Путин и его гопники в Кремлядске подумали-- что ДУМАЮТ С НИМИ СДЕЛАТЬ УКРАИНА И УКРАИНЦЫ И НАРОД УКРАИНЫ....такое что и в кошмарном сне не приснится... Путин бы поинтерсовался бы у Эрдогана по истории-- что делали с турками казаки помогавшие Суворову брать Азов, Святославск, Измаил... просто голыми руками и ногами с ятаганом в зубах залазили на крепостные стены и молча вжиг вжиг и отрезали оним ударом головы...а уже потом типа русска армия наступала.... когда все были вырезаны во сне и пикнуть никто не успевал... ни охрана, ни артеллерийские гнезда-расчеты ...
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09.12.2021 17:37 Відповісти
в першу чергу, Андруха, не треба гавкати на Гетьмана !
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09.12.2021 17:46 Відповісти
"у меня нет времени думать стратегически!"(с) зеленский

деребан и выделение новых десятков млрд.грн на дороги, по которым пойдуит расейские танки.. отмывание денег в офшорах - вот главные задачи, стоящие перед зеленским на этот момент..
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09.12.2021 16:24 Відповісти
Білецький завжди говори справу!
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09.12.2021 16:25 Відповісти
...каже справу !
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09.12.2021 16:26 Відповісти
Гугл-перекладач глючить, чи що?
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09.12.2021 17:44 Відповісти
РОБІТЬ АТОМНУ БОМБУ! ТИХЕНЬКО! ДРУГОГО ШЛЯХУ НЕМАЄ! А І НАЧЕ БУДУТЬ ВЕСТИ ШАНТАЖ ПОСТІЙНО!
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09.12.2021 17:26 Відповісти
робити ЯО тихенько це як?
коли дьЄрмак спить не скрипіти напильником ?
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09.12.2021 17:48 Відповісти
Коли людина "скрипить напільніком" одночасно на двох аккаунтах ("нульових") пан "Алекс Мишкевич" - це як розуміть? Когось "підозрюєш в падлючості" а сам тим самим займаєшся - ЦЕ як розуміть? "Вісти напрацьовуєш" щоб в критичний момент "спрацювать" як Нєвзоров у фільмі "Наші"? Ти ВЖЕ ПРОЧИТАНИЙ!!!
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09.12.2021 18:53 Відповісти
Авакян Рюкзакович висунув мегафон-бєлєцкого. А де ти, "патріот " був 2,5 роки???? Де твої плюшові поростяка ( зелені жабки)???? Продажний ментяра!!!!!!
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09.12.2021 16:25 Відповісти
"Трудно стало работать - столько развелось идиотов, говорящих правильные слова." (с)
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09.12.2021 16:26 Відповісти
Это то чмо, которое помогло поставить зеленое чмо на Банковую?
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09.12.2021 16:33 Відповісти
А хто Вам, пане Білецький заважає два з половиною роки це зробити? Що знову "барига" десь маякнув у мізках? Ви і нацсуки добилися, "бариги" немає і зміцнення армії немає, і зарплати військоих впали і нормальні офіцери і контрактики пішли. То можливо Ви особисто помилилися і не маєте морального права, щось вже пропонувати?
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09.12.2021 16:33 Відповісти
Оглянувся монах ,коли пів члена в ср...ці!Порох про це 7 років каже.А ти валило його,.....Прозрів???
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09.12.2021 16:33 Відповісти
РФ має в повному складі піти нахрєн,тобто починаючи з керівництва та закінчуючи неадекватною бидло-масою...
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09.12.2021 16:37 Відповісти
Свободу народам московской империи-орды!!!
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09.12.2021 16:46 Відповісти
Киев -Русь!
Москва - Орда!
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09.12.2021 16:38 Відповісти
Болт им (свинособакам) !!!
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09.12.2021 16:46 Відповісти
Білецький і сам є тим чиїми руками Кремль провадить в Україні свою діяльність!
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09.12.2021 16:49 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1468877848987504640 5 ч



В мене для вас Різдв'яні подарунки 1. ТКГ може сьогодні розглянути український документ про повернення до режиму "тиші"






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09.12.2021 16:51 Відповісти
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09.12.2021 17:01 Відповісти
Какая турма апосранаму ссарю мардвы, Сява обисчаит содрать с иго шкуру живьем уместе с иго кабаихами и крываногими по дороге у Гаагу.
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09.12.2021 17:41 Відповісти
А де ж твоя босота з рожевими свинками?
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09.12.2021 17:01 Відповісти
Чому в статті Білецького називають "політиком"?! Забагато честі для провокатора і балабола. Вся його "політика" звелася до розколу зародку націоналістичного руху. Свої "зо срібреників", я переконаний, він за це отримав. Але, як бачимо, за 2,5 роки гроші скінчились і, тиць-гриць!, Білецький знову "політик"...
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09.12.2021 17:06 Відповісти
Это тот предводитель титушни? Да, знаем.
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09.12.2021 17:08 Відповісти
Не забывайте обо Мне! Я Билецкий!......А где же мочилово Кротов с Банковой???
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09.12.2021 17:08 Відповісти
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09.12.2021 17:09 Відповісти
Плохо апжареный бурят, не парядок.
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09.12.2021 17:42 Відповісти
Ну шо, дотанцовался руССкий негр на танке? Захотелось тебе украинской земли, шашлычёк?
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09.12.2021 18:55 Відповісти
Где же теперь харчуется шобла типа патриота Билецкого???
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09.12.2021 17:09 Відповісти
Белецкий, ты объясни, зачем параше сейчас в открытую наступать, когда *ОПа нашпигована их агентами, как собака блохами? И, кстати, ты за них тоже топил в 2019-м. Так ты тоже блоха?
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09.12.2021 17:10 Відповісти
Аха, именно поэтому Аваков с Билецким протянули беларуского кгб-иста и российского неонациста С.Коротких (он же Малюта, Боцман) сначала в Азов, потом в нацгвардию, руководство полицией. А теперь в руководство охраной стратегических обьектов!
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09.12.2021 17:10 Відповісти
и украинское гражданство московскому фашику на блюде с голубой каемочкой, дают .. теперь коротких уже украинский фашист ..
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09.12.2021 18:58 Відповісти
Ясно.
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09.12.2021 17:11 Відповісти
​Украина должна ставить ультиматум Западу - или они берут Украину в НАТО, или Украина возвращает Ядерный статус. и откажется на этот раз от него только на членство в НАТО! Теперь обмана не пройдет на фальшивую бумажку меморандум, которой все подтерли жопу!
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09.12.2021 17:16 Відповісти
В окно еще можешь это крикнуть. И все прям испугались нас и сразу все сделали. Зелей уже подтерся Байден - Нельзя без Украины про Украину.
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09.12.2021 17:27 Відповісти
Dmitry Sviridon: Необходимо, если о чём-то рассуждаешь, понимать в этом. Вы себе представляете, что такое "возвратить" этот самый статус?
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09.12.2021 21:15 Відповісти
Слушал стариков - физиков ядерщиков, которые создавали ядерное оружие для всего СССР, они говорят, что если им поставят задачу, то они за пол года вернут ядерный статус Украине!
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09.12.2021 21:39 Відповісти
Старики-физики либо обманываются сами, либо абсолютно не в курсе дела. То-то Иран уже много лет всё обогащает уран, а до бомбы всё далеко. Нужны огромные средства, неимоверная секретность, заводы для обогащения, тончайшие контрольные приборы, сборочные предприятия и многое другое. Да, ещё кадры. При современном состоянии экономики Украины и раздрая в обществе возвращение ядерного оружия невозможно.
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11.12.2021 18:55 Відповісти
Какие новаторские прописные истины!Какие ноу-хау от виднейшего деятеля современности?Насиловать ЛГБТ?Збиг з ордою случайный?
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09.12.2021 17:18 Відповісти
"но за 8 лет не закуплена ни одна боевая машина для Военно-воздушных сил Украины"
Идийот, оно хоть понимает что такое закупка самолетов для ПС ЗСУ?
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09.12.2021 17:18 Відповісти
Нужно раздать оружие всем гражданам Украины!
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09.12.2021 17:22 Відповісти
И что после этого? Все побегут воевать на востоке?
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09.12.2021 17:29 Відповісти
Спасибо, Капитан Очевидность!
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09.12.2021 17:22 Відповісти
В Крыму были и вертолеты и базы и военные!!!! Было все!!!!
Россиянам не нужна кровавая война в Украине!!! Им нужно пообещать ватникам газ по 5, Медвечук ,Кива и прочие все подготовят!!!! И без войны!!!! Совсем нет патриотизма среди гражданских!!! А после пресс марафона - вообще неприятно !!! Или Президент Украины ПРЕЗИДЕНТ!!!!
Или Бутусов - это не ЦензорНет ,а ШустерНет!
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09.12.2021 17:23 Відповісти
В Киеве уже по 5 с лишним и это не предел.
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09.12.2021 17:30 Відповісти
У касабів....зліпнеться
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09.12.2021 17:44 Відповісти
Ще живі осики в українських селах, на яких вішали фашистських поліцаїв у 45-му та живі люди похилого віку, які перемогли нацистів. Під націками починає підгоряти. І годі матюкатися на "ординській" мові, використовуйте українську!
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09.12.2021 18:19 Відповісти
Якби він, сучий сабаковсткий син , зайшов сюди, і хоча би дізнався, що народ про нього думає..
Так ні же, ТРИ місяці не заглядував!
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09.12.2021 18:37 Відповісти
Білецький є одним з тих, хто привів оцю зрадницьку владу. І не покаявся. Ніякої довіри!
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09.12.2021 21:18 Відповісти
 
 