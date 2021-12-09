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Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок

Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок

Водночас, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що наразі вивчаються усі можливі варіанти посилення стійкості України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє. Про це Бербок сказала у Брюсселі на спільній пресконференції з віцепрезидентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми також підкреслили нашу спільну солідарність з Україною, оскільки для нас важливо, що ми як європейці відстоюємо цінності і наше спільне європейське майбутнє разом", - наголосила Бербок.

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Окремо глава МЗС Німеччини наголосила, що Євросоюз повинен зберігати тиск на режим Олександра Лукашенка у Мінську.

Своєю чергою, Боррель сказав, що сьогодні з Бербок обговорив воєнне нарощення Росії на кордонах України.

Високий представник ЄС підтвердив тверду відданість для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми готові застосувати усі інструменти, які маємо у наявності, і ми вивчаємо способи посилення стійкості українців", - наголосив Боррель.

Автор: 

Німеччина (7326) росія (64946) Євросоюз (13322) Боррель Жозеп (1074) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+6
да пофиг, какое имя, главное кацапов не любит...
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09.12.2021 17:03
+3
"Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок"
_Слова-то правильные, это понятно. Дела же убедительней, так что засмотрим. И вот я не пойму: что за имя такое?! Так Анна - или Лена?
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09.12.2021 16:55
+3
Результат перемовин серйозного політкика, справжнього Президента, якого поважає весь світ, а не чувака, вибраного по приколу.
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09.12.2021 17:01
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"Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок"
_Слова-то правильные, это понятно. Дела же убедительней, так что засмотрим. И вот я не пойму: что за имя такое?! Так Анна - или Лена?
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09.12.2021 16:55 Відповісти
да пофиг, какое имя, главное кацапов не любит...
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09.12.2021 17:03 Відповісти
Немки любят двойные имена. Это им позволяет быть двуличными.
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09.12.2021 17:18 Відповісти
генерація Штазі скінчилась ?
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09.12.2021 17:23 Відповісти
С мужем - Анна, с любовником -Лена.
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09.12.2021 18:28 Відповісти
Результат перемовин серйозного політкика, справжнього Президента, якого поважає весь світ, а не чувака, вибраного по приколу.
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09.12.2021 17:01 Відповісти
....ишобымыбезнего....
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09.12.2021 17:16 Відповісти
Это тот политик, при ком северный поток строили?
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09.12.2021 17:52 Відповісти
Лозунги к 1 Мая?
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09.12.2021 17:17 Відповісти
Так!
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09.12.2021 17:19 Відповісти
По делам посмотрим. Пока что только обеспокоенности и сотрудничество с мордором.
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09.12.2021 17:33 Відповісти
Парижский Моня поначалу тоже много о чём "кукарекал". Будем посмотреть.
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09.12.2021 18:31 Відповісти
Бербок это не Меркель, так что прошу уважения
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09.12.2021 18:55 Відповісти
Нічого собі! Німці нарешті заговорили по-українськи!
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09.12.2021 21:47 Відповісти
 
 