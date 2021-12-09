Від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє, - глава МЗС Німеччини Бербок
Водночас, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що наразі вивчаються усі можливі варіанти посилення стійкості України.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що від солідарності з Україною залежить спільне європейське майбутнє. Про це Бербок сказала у Брюсселі на спільній пресконференції з віцепрезидентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Ми також підкреслили нашу спільну солідарність з Україною, оскільки для нас важливо, що ми як європейці відстоюємо цінності і наше спільне європейське майбутнє разом", - наголосила Бербок.
Окремо глава МЗС Німеччини наголосила, що Євросоюз повинен зберігати тиск на режим Олександра Лукашенка у Мінську.
Своєю чергою, Боррель сказав, що сьогодні з Бербок обговорив воєнне нарощення Росії на кордонах України.
Високий представник ЄС підтвердив тверду відданість для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.
"Ми готові застосувати усі інструменти, які маємо у наявності, і ми вивчаємо способи посилення стійкості українців", - наголосив Боррель.
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_Слова-то правильные, это понятно. Дела же убедительней, так что засмотрим. И вот я не пойму: что за имя такое?! Так Анна - или Лена?