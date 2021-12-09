УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12636 відвідувачів онлайн
Новини Війна
673 12

"Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів", - Кулеба

Українські дипломати активно співпрацюють з міжнародними партнерами для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів і не допустити ескалації на українсько-російському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"РФ стягнула до українського кордону та на окуповані території понад сто тисяч військових та велику кількість озброєння. Російська влада відмовляється пояснювати пересування своїх військ, а російські офіційні представники погрожують Україні знищенням. Водночас Москва блокує будь-яке просування переговорів щодо мирного врегулювання в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів", - сказав голова МЗС.

Державна секретарка у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс підтвердила тверду і принципову позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона повідомила, що Лондон вже активно долучився до міжнародних зусиль із розробки і втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії, який ініціювала Україна.

Також дивіться: Кулеба про безвіз із Британією: "Ця стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно і без жертв". ВIДЕО

Автор: 

росія (64946) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Працюють шоб знов пустити свиню за стіл.Ви там не сповна розуму?...
показати весь коментар
09.12.2021 17:05
+1















Українська служба ПР


@PolskieRadio_UA

·
https://twitter.com/PolskieRadio_UA/status/1468877159573991430 5 ч



Призначення президентом Зеленським Андрія Єрмака шефом свого Офісу західні політологи розглядали як небезпеку зміцнення напрямку так званого «діалогу» з Путіним. Згодом так званий «діалог» українці, а також західні експерти стали називати «капітулянтством»
показати весь коментар
09.12.2021 16:52
+1
Працювати треба зовсім в іншому напрямку.
показати весь коментар
09.12.2021 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан















Українська служба ПР


@PolskieRadio_UA

·
https://twitter.com/PolskieRadio_UA/status/1468877159573991430 5 ч



Призначення президентом Зеленським Андрія Єрмака шефом свого Офісу західні політологи розглядали як небезпеку зміцнення напрямку так званого «діалогу» з Путіним. Згодом так званий «діалог» українці, а також західні експерти стали називати «капітулянтством»
показати весь коментар
09.12.2021 16:52 Відповісти
Працювати треба зовсім в іншому напрямку.
показати весь коментар
09.12.2021 16:53 Відповісти
дай им особый статус
показати весь коментар
09.12.2021 16:55 Відповісти
Покойников
показати весь коментар
09.12.2021 17:53 Відповісти
Працюють шоб знов пустити свиню за стіл.Ви там не сповна розуму?...
показати весь коментар
09.12.2021 17:05 Відповісти
нет сказочки пиz дливее на свете,
чем сказочка фуйла о ихтамнете !
показати весь коментар
09.12.2021 17:05 Відповісти
Вже мабуть немовлята знають, що Россія сприймає будь які переговори з нею за символ слабкості.
показати весь коментар
09.12.2021 17:25 Відповісти
На стол патологоанатома! Путлера и его фашистскую клику!
показати весь коментар
09.12.2021 17:52 Відповісти
А нахера було було віддавати Цемаха, зривати операцію по вагнерівцях ? Росія б сиділа як привязана на переговорах...
показати весь коментар
09.12.2021 19:05 Відповісти
У меня только один вопрос: о каких уступках роSSии, давеча говорил Кулеба?????
показати весь коментар
09.12.2021 20:29 Відповісти
Що що що ???
Новина від 09.12.21 16:50.
Редактор Цензору бухає?
______________________________________
Кулєба, чому не припинили війну ? Хто заробляє на крові ?! Кулєба ти не юллііі а відповідай конкретно ... розбійник !
показати весь коментар
09.12.2021 20:37 Відповісти
 
 