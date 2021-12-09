"Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів", - Кулеба

Українські дипломати активно співпрацюють з міжнародними партнерами для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів і не допустити ескалації на українсько-російському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"РФ стягнула до українського кордону та на окуповані території понад сто тисяч військових та велику кількість озброєння. Російська влада відмовляється пояснювати пересування своїх військ, а російські офіційні представники погрожують Україні знищенням. Водночас Москва блокує будь-яке просування переговорів щодо мирного врегулювання в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів", - сказав голова МЗС.

Державна секретарка у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс підтвердила тверду і принципову позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона повідомила, що Лондон вже активно долучився до міжнародних зусиль із розробки і втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії, який ініціювала Україна.

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