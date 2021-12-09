Штам "Омікрон" спричиняє переважно легкі симптоми. Наразі зарано говорити, чи зможе він витіснити "Дельту", - регулятор ЄС
Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" продовжує поширюватися в Європі, проте наразі незрозуміло, чи витіснить він штам "Дельта".
У заражених "Омікроном" спостерігаються переважно легкі симптоми. Про це заявив керівник відділу з вакцинації та боротьбі з інфекціями європейського регулятора EMA Марко Кавалері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Варіант "Омікрон", який ВООЗ класифікувала як такий, що викликає занепокоєння, вже було виявлено в кількох європейських країнах. Попередні дані дають змогу припускати, що він ("Омікрон") може бути більше заразним, ніж варіант "Дельта", - сказав Кавалері на пресбрифінгу.
За його словами, наразі незрозуміло, в якій перспективі "Омікрон" зможе витіснити варіант "Дельта" як домінантний варіант.
"За наявними на сьогодні даними, випадки зараження ("Омікроном". - Ред.) - здебільшого з легким перебігом хвороби", - сказав Кавалері.
Проте він зазначив, що для вивчення цього штаму і наслідків, до яких може призвести зараження ним, потрібен час.
"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ведь обманывать людей по всему миру долго нельзя...и лопатить бабло по легкому вечно тоже нельзя...
Обьявить что вирус побежден вакцинами ща год не получилось...
Но придумали вариант с легким вирусом....мол мутация..то се....
Через год о вакцинации и вирусе никто уже и не вспомнит...
Малодцы...
Сказали нужно колоться всякой бадягой, они колятся, говорят нужно два раза колоться, они делают это, сказали третьей бустерной дозой колоться - они коляться, скажут каждую неделю колоться, они и это сделают. Скажут носить по три маски - будут носить. Скажут им по зомбоящику обмотать всю голову бинтом (как мумии) типа это поможет от нового штамма короновируса, они обмотают голову...
Всё что зомбакам - коронобесам скажут власти, они выполнят безприкословно.
А я Вас згадувала вчора.
Народ писав, що в Сумах суд визнав не законним відсторонення від роботи вчителя.
Отже, прецедент вже є.
Можливо, й інші справи у розгляді.
Тож вона уважно слідкує в групах про такі новини. Депутат ВР нещодавно давав конференцію з криттикою Ляшка і зелених в цілому з питань вакцинації. І позитивні рішення суду вселяють надію, що можна через суд повернутися на роботу. Уявіть собі: зелених уродів не хвилює, що забрали і так малий заробіток у мами двох дітей. Це після п'яти років перебування в декреті.
От ви кажете, що кілька десятків від вакцінації померли? Припустимо - але тільки в Європі від коронавірусу померло 1,1-1,2 міліони людей!!! Міліони, Карл! І тільки в Европі!
Здатні ви порівняти "кілька десятків" і міліони?
Але поки "борці" не здаються.
Аби нового чогось не придумали.
Оставят для особо перепуганных которые и от гриппа каждый год вакцинировались...они же будут и от ковида вакцинироваться...раз в год или два...но уже за свои...как и от гриппа...
А я все гадал как же они выйдут из этого всемирного *********...
Ведь обманывать людей по всему миру долго нельзя...и лопатить бабло по легкому вечно тоже нельзя...
Обьявить что вирус побежден вакцинами ща год не получилось...
Но придумали вариант с легким вирусом....мол мутация..то се....
Через год о вакцинации и вирусе никто уже и не вспомнит...
Малодцы...
Подискутируйте с ним при личной встрече...
Нарікі дуже зрадіють
взагалі то вірусологи, наскільки я памятаю, підкреслюють рідкісне поєднання двох різних вірусів в організмі. Це коли давно прихований вірус починає розмножуватися з появою якогось іншого. І той інший працює як активатор.
А частіше ніби-то буває, що коли вірус сидить в організмі в рівновазі (не розвивається далі, або розвивається настільки повільно, що організм встигає легко нейтралізувати його розвиток) То ніби-то інші віруси не можуть втрутитись в таке співжиття. Читав про це кілька років тому і можливо щось напутав. Мене поки-що обходить стороною ковідна нечисть (Слава Богу). Може через присутність задавненого гепатиту чи герпесу? Ніяк не зберутсь зробитти тест на антитіла. Але чомусь думаю, що в мене їх достатньо. Інакше б вже зачепило б ковідом хоч як. Адже у брата був. І в племінника був. І в сімейної був ковід. І я з ними певний час спілкувався до того і після того.
Якщо ви вважаєте, що замість бустерної дози раз на 6 місяців краще хворіти раз на 6 місяців, то я навіть не знаю, що вам відповісти...