Штам "Омікрон" спричиняє переважно легкі симптоми. Наразі зарано говорити, чи зможе він витіснити "Дельту", - регулятор ЄС

Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" продовжує поширюватися в Європі, проте наразі незрозуміло, чи витіснить він штам "Дельта".

У заражених "Омікроном" спостерігаються переважно легкі симптоми. Про це заявив керівник відділу з вакцинації та боротьбі з інфекціями європейського регулятора EMA Марко Кавалері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Варіант "Омікрон", який ВООЗ класифікувала як такий, що викликає занепокоєння, вже було виявлено в кількох європейських країнах. Попередні дані дають змогу припускати, що він ("Омікрон") може бути більше заразним, ніж варіант "Дельта", - сказав Кавалері на пресбрифінгу.

За його словами, наразі незрозуміло, в якій перспективі "Омікрон" зможе витіснити варіант "Дельта" як домінантний варіант.

"За наявними на сьогодні даними, випадки зараження ("Омікроном". - Ред.) - здебільшого з легким перебігом хвороби", - сказав Кавалері.

Проте він зазначив, що для вивчення цього штаму і наслідків, до яких може призвести зараження ним, потрібен час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" може стати домінантним у Європі вже на початку січня, - ВООЗ

"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.