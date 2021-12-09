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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Омікрон" спричиняє переважно легкі симптоми. Наразі зарано говорити, чи зможе він витіснити "Дельту", - регулятор ЄС

Штам

Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" продовжує поширюватися в Європі, проте наразі незрозуміло, чи витіснить він штам "Дельта".

У заражених "Омікроном" спостерігаються переважно легкі симптоми. Про це заявив керівник відділу з вакцинації та боротьбі з інфекціями європейського регулятора EMA Марко Кавалері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Варіант "Омікрон", який ВООЗ класифікувала як такий, що викликає занепокоєння, вже було виявлено в кількох європейських країнах. Попередні дані дають змогу припускати, що він ("Омікрон") може бути більше заразним, ніж варіант "Дельта", - сказав Кавалері на пресбрифінгу.

За його словами, наразі незрозуміло, в якій перспективі "Омікрон" зможе витіснити варіант "Дельта" як домінантний варіант.

"За наявними на сьогодні даними, випадки зараження ("Омікроном". - Ред.) - здебільшого з легким перебігом хвороби", - сказав Кавалері.

Проте він зазначив, що для вивчення цього штаму і наслідків, до яких може призвести зараження ним, потрібен час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" може стати домінантним у Європі вже на початку січня, - ВООЗ

"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Євросоюз (13322) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А я все гадал как же они выйдут из этого всемирного *********...
Ведь обманывать людей по всему миру долго нельзя...и лопатить бабло по легкому вечно тоже нельзя...
Обьявить что вирус побежден вакцинами ща год не получилось...
Но придумали вариант с легким вирусом....мол мутация..то се....
Через год о вакцинации и вирусе никто уже и не вспомнит...
Малодцы...
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09.12.2021 17:13
+7
Вы, главное, не забывайте шапочку из фольги носить, а то знаете - все эти биллы гейтсы еще через 5ж до вас доберутся и внедрят годзиллу из андронного коллайдера...
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09.12.2021 17:26
+7
Так це ти ж віриш у все що тобі по ТВ впарюють і навіть не пробуєш сам думати, тобі б шапочка така пригодилась😃
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09.12.2021 17:48
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А я все гадал как же они выйдут из этого всемирного *********...
Ведь обманывать людей по всему миру долго нельзя...и лопатить бабло по легкому вечно тоже нельзя...
Обьявить что вирус побежден вакцинами ща год не получилось...
Но придумали вариант с легким вирусом....мол мутация..то се....
Через год о вакцинации и вирусе никто уже и не вспомнит...
Малодцы...
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09.12.2021 17:13 Відповісти
Вы, главное, не забывайте шапочку из фольги носить, а то знаете - все эти биллы гейтсы еще через 5ж до вас доберутся и внедрят годзиллу из андронного коллайдера...
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09.12.2021 17:26 Відповісти
Так це ти ж віриш у все що тобі по ТВ впарюють і навіть не пробуєш сам думати, тобі б шапочка така пригодилась😃
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09.12.2021 17:48 Відповісти
Навпаки - я дуже критично ставлюся до інформації - а тому у жодні всесвітні теорії змов і не вірю.
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09.12.2021 17:53 Відповісти
Как раз зомбаки, свято верящие зомбоящику, всё делают, что им скажут.
Сказали нужно колоться всякой бадягой, они колятся, говорят нужно два раза колоться, они делают это, сказали третьей бустерной дозой колоться - они коляться, скажут каждую неделю колоться, они и это сделают. Скажут носить по три маски - будут носить. Скажут им по зомбоящику обмотать всю голову бинтом (как мумии) типа это поможет от нового штамма короновируса, они обмотают голову...
Всё что зомбакам - коронобесам скажут власти, они выполнят безприкословно.
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09.12.2021 18:00 Відповісти
Та він за 30 срібняків трудиться!
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09.12.2021 18:48 Відповісти
Спасибо родимый...но я и без шапочки из фольги...и без вакцин обойдусь...чего и вам желаю...
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09.12.2021 18:03 Відповісти
боооо… яке кончене…. ти хоть свій овяжий язик вивчи, тоді пиши антиваксерські заговори
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09.12.2021 20:50 Відповісти
сумніваюсь - тема появи нових штаммів "все більш заразних, хоч із легким перебігом" настільки приваблива для біг фарми, що її будуть колотить аж до міжнародного трибуналу над зачинщиками. Але коли це ще буде...?
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09.12.2021 21:05 Відповісти
Добрий день.
А я Вас згадувала вчора.

Народ писав, що в Сумах суд визнав не законним відсторонення від роботи вчителя.
Отже, прецедент вже є.
Можливо, й інші справи у розгляді.
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09.12.2021 21:24 Відповісти
Вітаю. Я чув про це. Моя невістка - вихователь дитсадка теж відсторонена. Бо не схотіла купляти (на місці б точно не домовилися, а в Кременчуці часу не вистачало. Бо весь час якісь роботи і дітвора вимагає уваги.) Та й була надія на акцію 1 грудня.
Тож вона уважно слідкує в групах про такі новини. Депутат ВР нещодавно давав конференцію з криттикою Ляшка і зелених в цілому з питань вакцинації. І позитивні рішення суду вселяють надію, що можна через суд повернутися на роботу. Уявіть собі: зелених уродів не хвилює, що забрали і так малий заробіток у мами двох дітей. Це після п'яти років перебування в декреті.
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09.12.2021 21:36 Відповісти
Маму двох дітей це теж не хвилює, судячи з того, що вона не вакцінувалася. А також вона абсолютно безвідповідальна, бо у пандемію, працюючи з великою кількістю дітей і маючи своїх - не бажає вживати протиепідемічних мір. Така безвідповідальна особа не має працювати вихователькою, бо це дуже відповідальна робота.
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09.12.2021 23:03 Відповісти
мама прагне остатися живою, аби діти не стали сиротами. пфайзер опублікував за рішенням суду кількість смертельних випадків від їхньої вакцини - вони числом у кілька десятків. В США хоча б до суду можна подати. А у нас? Ви ж за свої твердження абсолютно не відповідаєте - про те, що вакцинація її убезпечить. Вас, що не має ні імені ні призвіща, навіть відшукати неможливо буде, коли владу судитимуть за її афери. Як у Висоцького: кто-то крікнул із вєтвєй...
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10.12.2021 00:54 Відповісти
А, то мама мало того, що безвідповідальна, ще й трохи дурненька, бо не може скласти 2+2 і порівняти, скільки людей вмерло від Коронавірусу і скільки від вакцінації.
От ви кажете, що кілька десятків від вакцінації померли? Припустимо - але тільки в Європі від коронавірусу померло 1,1-1,2 міліони людей!!! Міліони, Карл! І тільки в Европі!

Здатні ви порівняти "кілька десятків" і міліони?
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10.12.2021 01:03 Відповісти
Дуже хочеться, щоб саме так і було.

Але поки "борці" не здаються.
Аби нового чогось не придумали.
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09.12.2021 21:22 Відповісти
Ну как бы не выгодный штамм.Сильно им никого не напугаешь. И откуда он только взялся, окаянный?!
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09.12.2021 17:15 Відповісти
не спішіть з висновками. Сказано ж: тільки ще вивчається...
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09.12.2021 21:06 Відповісти
Васіль Іванич, Бангладеш образовалась! Пєтька, нє трогай, само прайдьот
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09.12.2021 17:19 Відповісти
А штамм Дельту они разумеется оставят...типа Омикрон преобладает...но и Дельта ни куда не делась...
Оставят для особо перепуганных которые и от гриппа каждый год вакцинировались...они же будут и от ковида вакцинироваться...раз в год или два...но уже за свои...как и от гриппа...
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09.12.2021 17:20 Відповісти
А вот этот чел с Вами не согласен:


А я все гадал как же они выйдут из этого всемирного *********...
Ведь обманывать людей по всему миру долго нельзя...и лопатить бабло по легкому вечно тоже нельзя...
Обьявить что вирус побежден вакцинами ща год не получилось...
Но придумали вариант с легким вирусом....мол мутация..то се....
Через год о вакцинации и вирусе никто уже и не вспомнит...
Малодцы...



Подискутируйте с ним при личной встрече...
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09.12.2021 17:47 Відповісти
Одно другому не мешает...😀
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09.12.2021 18:04 Відповісти
Ну запутался ботяра, мож первый день на работе. Или маслает в три смены на разных ресурсах, могло в голове уже все помешаться
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09.12.2021 18:43 Відповісти
Болеем за нашых, за Омикрон?
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09.12.2021 17:26 Відповісти
Омикрон в честь преза Франции, скорей всего и французы разработали и пустили по бывшим колониям распространяться
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09.12.2021 21:06 Відповісти
Другими словами: Омикрон нас не устраивает, будем бороться за Дельту!
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09.12.2021 17:51 Відповісти
так можe його цiльово розповсюджувати щоб точно витiснив дeльту
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09.12.2021 19:11 Відповісти
Коли там штам вірусу "Бальбулятрон" зв явиться
Нарікі дуже зрадіють

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09.12.2021 20:10 Відповісти
омікрон витіснить дельту... Яким чином? У вас що - віруси в організмі боряться один з одним? Чи сам організм вибирає "менше зло" - омікрон?
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09.12.2021 21:11 Відповісти
Так вони ж давно сказали були, що людина одночасно може бути заражена / хвора на кілька штамів.
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09.12.2021 21:27 Відповісти
Кілька штамів одночасно? - якщо й так, то лікування все одно йде за тим же самим протоколом.
взагалі то вірусологи, наскільки я памятаю, підкреслюють рідкісне поєднання двох різних вірусів в організмі. Це коли давно прихований вірус починає розмножуватися з появою якогось іншого. І той інший працює як активатор.
А частіше ніби-то буває, що коли вірус сидить в організмі в рівновазі (не розвивається далі, або розвивається настільки повільно, що організм встигає легко нейтралізувати його розвиток) То ніби-то інші віруси не можуть втрутитись в таке співжиття. Читав про це кілька років тому і можливо щось напутав. Мене поки-що обходить стороною ковідна нечисть (Слава Богу). Може через присутність задавненого гепатиту чи герпесу? Ніяк не зберутсь зробитти тест на антитіла. Але чомусь думаю, що в мене їх достатньо. Інакше б вже зачепило б ковідом хоч як. Адже у брата був. І в племінника був. І в сімейної був ковід. І я з ними певний час спілкувався до того і після того.
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09.12.2021 21:53 Відповісти
Якщо Омікрон швидше розповсюджується - він більше заражає, ті, хто перехворів на Омікрок - швидше за все - матимуть імунітет і проти Дельти. Тож розповсюдження Дельти зменшиться.
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09.12.2021 23:07 Відповісти
цілком можливо... А отже Ви признаєте, що імунітет отриманий після хвороби має універсальний характер і вакцинація вже більше не потрібна. І якщо у людини високий рівень антитіл, то теж непотрібна. Це не моя думка, це твердження професора Голубовської. От їй і доказуйте ляшківський бред.
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10.12.2021 01:00 Відповісти
Кілька моїх знайомих вже перехворіли на Корону по 2 рази.
Якщо ви вважаєте, що замість бустерної дози раз на 6 місяців краще хворіти раз на 6 місяців, то я навіть не знаю, що вам відповісти...
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10.12.2021 01:06 Відповісти
 
 