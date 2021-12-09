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Новини Війна
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Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу військ РФ. Від початку доби ворог 6 разів відкривав вогонь, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети, - ООС

Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу військ РФ. Від початку доби ворог 6 разів відкривав вогонь, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 9 грудня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в напрямку Шумів окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем. Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених – середньої тяжкості.

Читайте також: За добу війська РФ шість разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети. Втрат немає, - штаб ООС

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - резюмували в штабі ООС.


Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу військ РФ. Від початку доби ворог 6 разів відкривав вогонь, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети, - ООС 01
Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу військ РФ. Від початку доби ворог 6 разів відкривав вогонь, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети, - ООС 02

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
где байкатары, уклонист?
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09.12.2021 17:34
+2
Кацапы могут вторгнутся только своим языком в собственную задницу, когда она не занята шваброй. А терр оборону развивать нужно...
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09.12.2021 18:07
+2
Теперь представляешь как нашим пацанам тяжело на передке при таком говнокомандующем?
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09.12.2021 18:27
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ответным огнем из писталетов (не запрещенных минскими соглашениями) ВСУ вынудили коллаборантов прекратить огонь
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09.12.2021 17:28 Відповісти
Теперь представляешь как нашим пацанам тяжело на передке при таком говнокомандующем?
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09.12.2021 18:27 Відповісти
где байкатары, уклонист?
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09.12.2021 17:34 Відповісти
Байден слил Афганистан и сливает теперь Украину. Украина может рассчитывать только на себя! РФ вторгнется, а народ безоружный. Должны быть организованны уже пункты выдачи оружия всему народу для своей защиты! Если РФ вторгается, начинается выдача оружия. А до сейчас нужно запускать по всей стране тиры, где народу тренировать стрелять!
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09.12.2021 18:04 Відповісти
Кацапы могут вторгнутся только своим языком в собственную задницу, когда она не занята шваброй. А терр оборону развивать нужно...
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09.12.2021 18:07 Відповісти
Так иди в военкомат, там и оружие дадут, и в тире его пристреляешь.
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09.12.2021 18:29 Відповісти
А кто народу доктор? "Народ, избравший президентом во время войны клоуна, хочет быть уничтоженным!", - Л.Подерев"янський.
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09.12.2021 18:55 Відповісти
ну вот и результаты "видео-звонка"...
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09.12.2021 19:04 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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09.12.2021 20:41 Відповісти
 
 