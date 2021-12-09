Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу військ РФ. Від початку доби ворог 6 разів відкривав вогонь, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби, 9 грудня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в напрямку Шумів окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем. Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених – середньої тяжкості.

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"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - резюмували в штабі ООС.









