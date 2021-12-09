Концентрація військ на кордоні та поширення карт можливого наступу було частиною психологічного тиску на лідерів західного світу та України, - Луценко
Росія зібрала війська на кордоні України та поширювала карти можливого наступу, щоби тиснути на керівництво України, а також лідерів США та ЄС.
Таку думку в інтерв’ю Цензор.НЕТ висловив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Повертаючись до концентрації військ на нашому кордоні, це було, з одного боку психологічним тиском на Захід (ви ж не забувайте, що вона була поєднана з міграційною кризою на кордоні Росії та Польщі): якщо ви, Захід боїтесь мігрантів з Білорусі, то уявіть, що буде, якщо ми вторгнемось в Україну, скільки мільйонів вам доведеться прийняти". Це сильний тиск на Європу. З іншого боку, це сильний тиск на Штати, бо їм точно зараз не до європейської глобальної кризи", - вважає Луценко.
"Але найбільший тиск був на Зеленського, який в силу характеру постійно вірить в замахи на нього. Відповідно, далі, як я бачу в цій версії, все закінчується дуже неприємним вибором: або вторгнення і десятки тисяч убитих, або мир, який я вам принесу, і ми не винні, бо це попередники почали цю війну. От до цього все іде. І вся ця гра була, щоб у цю схему залучити ще й президента США. Зараз це питання відкрите: чи вдалось його залучити у цю схему, чи ні? Я думаю, що ближчі тижні покажуть", - додав Луценко.
Він не виключив, що інформація поширювалась, щоб "виборцям, які антиросійські налаштовані, продати те, що Україну примушують прийняти формулу Штайнмаєра або ще гірше – прийняти ракову пухлину ОРДЛО всередину українського державного організму".
"Бо це краще, ніж війна й мільйони біженців та десятки тисяч вбитих. І точно таке ж пояснення, ймовірно, принесе в парламент Зеленський. Це я описую найгіршу версію. Бо останнім часом я звик брати найгірший варіант і думати, що зробити, щоб він не відбувся", - зазначив політик.
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шо та не вижу возмущений лапотников на эту тему...
Изменения в Конституцию Украины в части введения особенностей местного самоуправления некоторых районов Донецкой и Луганской областей необходимые для поддержания и увеличения давления мировых санкций на Россию.
Об этом в эфире "Шустер live" заявил лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко (2015год)))))))
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Интересно сколько стоит вся команда Порошенко, если оптом брать?
копи на окорочка от байдена,нищеброд
- Які наслідки матиме розмова двох Президентів для України?
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Початок - сьогодні, о 19:40, на 5-му телеканалі та на ютуб-каналі за вищенаведеною ссиллю.
https://www.5.ua/polityka/videozviazok-mizh-vashynhtonom-i-moskvoiu-naslidky-dlia-ukrainy-priamym-tekstom-iz-yuriiem-lutsenkom-262785.html
А де, власне, саме інтерв'ю Юрія Луценка?
Це він від радощів, що до нього санкції не ввели за деркачгейт)
але думка продажного алкаша
нікого не цікавить