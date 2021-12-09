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Новини Війна
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Концентрація військ на кордоні та поширення карт можливого наступу було частиною психологічного тиску на лідерів західного світу та України, - Луценко

Концентрація військ на кордоні та поширення карт можливого наступу було частиною психологічного тиску на лідерів західного світу та України, - Луценко

Росія зібрала війська на кордоні України та поширювала карти можливого наступу, щоби тиснути на керівництво України, а також лідерів США та ЄС.

Таку думку в інтерв’ю Цензор.НЕТ висловив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Повертаючись до концентрації військ на нашому кордоні, це було, з одного боку психологічним тиском на Захід (ви ж не забувайте, що вона була поєднана з міграційною кризою на кордоні Росії та Польщі): якщо ви, Захід боїтесь мігрантів з Білорусі, то уявіть, що буде, якщо ми вторгнемось в Україну, скільки мільйонів вам доведеться прийняти". Це сильний тиск на Європу. З іншого боку, це сильний тиск на Штати, бо їм точно зараз не до європейської глобальної кризи", - вважає Луценко.

"Але найбільший тиск був на Зеленського, який в силу характеру постійно вірить в замахи на нього. Відповідно, далі, як я бачу в цій версії, все закінчується дуже неприємним вибором: або вторгнення і десятки тисяч убитих, або мир, який я вам принесу, і ми не винні, бо це попередники почали цю війну. От до цього все іде. І вся ця гра була, щоб у цю схему залучити ще й президента США. Зараз це питання відкрите: чи вдалось його залучити у цю схему, чи ні? Я думаю, що ближчі тижні покажуть", - додав Луценко.

Читайте: "Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів", - Кулеба

Він не виключив, що інформація поширювалась, щоб "виборцям, які антиросійські налаштовані, продати те, що Україну примушують прийняти формулу Штайнмаєра або ще гірше – прийняти ракову пухлину ОРДЛО всередину українського державного організму".

"Бо це краще, ніж війна й мільйони біженців та десятки тисяч вбитих. І точно таке ж пояснення, ймовірно, принесе в парламент Зеленський. Це я описую найгіршу версію. Бо останнім часом я звик брати найгірший варіант і думати, що зробити, щоб він не відбувся", - зазначив політик.

Також читайте: Переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут, - МЗС Росії

Автор: 

Луценко Юрій (3447) росія (64946)


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Топ коментарі
+12
Все стабільно у мокшанського ЗЕбаната ,
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09.12.2021 17:28
+8
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09.12.2021 17:25
+6
О, шавок медведчука прэдалі коварниє США.
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09.12.2021 17:38
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А ще це називається деморалізація населення перед збройним вторгненням.
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09.12.2021 17:23 Відповісти
І знову Луценко приплутав президента США. НЕ в перший раз. Ігрок з стратегічної сімки!
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09.12.2021 18:28 Відповісти
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09.12.2021 17:25 Відповісти
сегодня много ЭТОГО из соцпартии.

Ждем аналитики от Гелетея, Свинарчука, Гладковского и Гонтаревой.
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09.12.2021 17:26 Відповісти
Все стабільно у мокшанського ЗЕбаната ,
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09.12.2021 17:28 Відповісти
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09.12.2021 17:27 Відповісти
той, хто в молодсті з-за совка не проходив захоплення лівацькими, лівими, і навіть більшовицькими ідеями - той не жив в Україні.
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09.12.2021 18:00 Відповісти
и шо? а мацковский пархатриат фуражку гитлера в храме как реликвию хранит...
шо та не вижу возмущений лапотников на эту тему...
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09.12.2021 18:27 Відповісти
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09.12.2021 17:29 Відповісти
О, шавок медведчука прэдалі коварниє США.
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09.12.2021 17:38 Відповісти


Изменения в Конституцию Украины в части введения особенностей местного самоуправления некоторых районов Донецкой и Луганской областей необходимые для поддержания и увеличения давления мировых санкций на Россию.

Об этом в эфире "Шустер live" заявил лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко (2015год)))))))
-----------------
Интересно сколько стоит вся команда Порошенко, если оптом брать?
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09.12.2021 17:29 Відповісти
Недооцінювати мокшанського ворога неможна. Але вивчати потрібно.




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09.12.2021 17:36 Відповісти
а у тебя гроши то имеются,кацапырла? ценами он,мля интересуется...
копи на окорочка от байдена,нищеброд
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09.12.2021 18:29 Відповісти
алкоплокулол
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09.12.2021 17:48 Відповісти
людина,яка не п'є або хвора,або падлюка (с)
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09.12.2021 18:31 Відповісти
Не 100500% согласен!
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09.12.2021 18:50 Відповісти
отож...
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09.12.2021 18:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg Авторська передача "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком" на 5-му телеканалі . В програмі:
- Які наслідки матиме розмова двох Президентів для України?
- Невиконані обіцянки. Чому влада підвищує тарифи замість підвищення пенсій та зарплат?
- Ухвалили в другому читанні. Які небезпеки для українців несе так званий ресурсний закон?
Початок - сьогодні, о 19:40, на 5-му телеканалі та на ютуб-каналі за вищенаведеною ссиллю.
https://www.5.ua/polityka/videozviazok-mizh-vashynhtonom-i-moskvoiu-naslidky-dlia-ukrainy-priamym-tekstom-iz-yuriiem-lutsenkom-262785.html
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09.12.2021 17:52 Відповісти
"думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко"
А де, власне, саме інтерв'ю Юрія Луценка?
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09.12.2021 17:56 Відповісти
Югік,а чи на пішов би ти на йух?
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09.12.2021 18:27 Відповісти
а мі и так на юге...а вам на север,мокшане
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09.12.2021 18:32 Відповісти
Кратко, метко, в самое "яблочко". Остальные комменты - лишнее.
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09.12.2021 18:48 Відповісти
Дык только лохорат на эту мульку и повелся.
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09.12.2021 18:33 Відповісти
Ха! Зранку ексгенплокулол казав інше! Критикував владу за легковажне відношенея до наступу пуйла😄

Це він від радощів, що до нього санкції не ввели за деркачгейт)
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09.12.2021 18:44 Відповісти
иксперд юГик знае усе на свете. только в аэропортах его знание подводит, особенно во Франкфурте
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09.12.2021 18:55 Відповісти
Так то воно так
але думка продажного алкаша
нікого не цікавить
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09.12.2021 20:09 Відповісти
Набридли всі ці комсомольці від юріка,шоколадного,тімошенчихи і весь іншій непотріб котрий жирував і жирує за рахунок невибагливого виборця.Совок ще в головах,надія на те покоління котре не сумує за совком
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09.12.2021 21:29 Відповісти
 
 