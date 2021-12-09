Турчинов: Єдине, що може стримати Путіна від нападу – це розуміння неминучих страшних втрат

В той час, як Путін перетворив Білорусь фактично на плацдарм для вторгнення в Україну, чинна влада нічого не робить для того, щоб захистити північні кордони, навпаки – вдвічі збільшила закупівлю електроенергії у Лукашенка.

Про це сказав Секретар РНБО України в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в той час, як Білорусь вже неприховано погрожує Україні, а Росія створює в цій повністю залежній від них країні плацдарм для наступу, чинна влада фінансує режим Лукашенко. "При чому – це мільйони доларів!", – наголосив Турчинов, додавши, що це свідчить про те, що Зеленський не тільки не готується до відсічі можливої агресії, а навпаки – провокує її.

Турчинов підкреслив, що занепокоєння та чітку позицію наших стратегічних партнерів щодо активної підготовки РФ військової операції необхідно конвертувати у військову допомогу нашій країні. "І ця допомога у вигляді сучасного озброєння та військової техніки потрібна нам зараз, а не після початку російського наступу", – сказав він.

"Що може стримати Путіна? У нас немає ядерної зброї, – зброї стримування, яку ми могли б застосувати у випадку агресії. Єдине, що стримує росіян – це розуміння неминучих страшних втрат, які вони можуть зазнати, почавши агресію проти України", – зазначив екссекретар РНБО України.

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Він пояснив, що для цього треба ретельно підготувати оборонні рубежі, підтягнути війська, створити необхідні резерви, почати розгортання та озброєння підрозділів територіальної оборони.

"Натомість, ми бачимо злочинну бездіяльність влади, яка, фінансуючи фактично плацдарм вторгнення, провокує російську військову агресію проти власної держави", – резюмував він.