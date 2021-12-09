Турчинов: Єдине, що може стримати Путіна від нападу – це розуміння неминучих страшних втрат
В той час, як Путін перетворив Білорусь фактично на плацдарм для вторгнення в Україну, чинна влада нічого не робить для того, щоб захистити північні кордони, навпаки – вдвічі збільшила закупівлю електроенергії у Лукашенка.
Про це сказав Секретар РНБО України в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в той час, як Білорусь вже неприховано погрожує Україні, а Росія створює в цій повністю залежній від них країні плацдарм для наступу, чинна влада фінансує режим Лукашенко. "При чому – це мільйони доларів!", – наголосив Турчинов, додавши, що це свідчить про те, що Зеленський не тільки не готується до відсічі можливої агресії, а навпаки – провокує її.
Турчинов підкреслив, що занепокоєння та чітку позицію наших стратегічних партнерів щодо активної підготовки РФ військової операції необхідно конвертувати у військову допомогу нашій країні. "І ця допомога у вигляді сучасного озброєння та військової техніки потрібна нам зараз, а не після початку російського наступу", – сказав він.
"Що може стримати Путіна? У нас немає ядерної зброї, – зброї стримування, яку ми могли б застосувати у випадку агресії. Єдине, що стримує росіян – це розуміння неминучих страшних втрат, які вони можуть зазнати, почавши агресію проти України", – зазначив екссекретар РНБО України.
Він пояснив, що для цього треба ретельно підготувати оборонні рубежі, підтягнути війська, створити необхідні резерви, почати розгортання та озброєння підрозділів територіальної оборони.
"Натомість, ми бачимо злочинну бездіяльність влади, яка, фінансуючи фактично плацдарм вторгнення, провокує російську військову агресію проти власної держави", – резюмував він.
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Да ему пофиг эти потери!! Оно ...зеленое говно. Что Беслан, что Норд Ост....какая разница? Главное для зеленого цель! А цель эта затормозить развитие цивилизации ...любой ценой.
Ай, да Ярош!
Ай, да молодець!
а этот
бо він продвинутий
Втрата до 50% збройних сил його зупинить при втраті навіть 10%-15% діючого складу.
20 років накопичувати ракети,літаки,щоб їх втратити,і залишитись без нічого?
Найбільше постраждає мирне населеня,основний лохторат зелених ригів,бо російськи ракети влучають куди завгодно,і іноді,при достатній кількості,в ціль.
Останій приклад в Азербайджані. Точність - офігена!
Влучили у Кафе замість пункту керуваня безпілотниками за 8 км! О как!
Они давали заднюю, только тогда, когда угроза хозяевам стада была.
Штаты это тоже пока не совсем понимают, но поймут и потом поступят правильно.
есть высокотехнологичное оружие, авиация, артиллерия и тд войска будут занимать только пустую территорию.
Сейчас не 41 год.
одних - переговорщики уговорят.... других - если жертва сопротивляется или наоборот .... а третьих - только могила.... скорее всего уже настало время третьего варианта...
когда ж оно ласты склеет...тошнотворное !!!
более предпочтительная !
Плешивый баптистский диакон за умеренную плату окажет содействие в организации и осуществлении передачи без боя административных территорий государства Украина заинтересованным сторонам. Заявки принимаются круглосуточно, действует гибкая система скидок