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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Турчинов: Єдине, що може стримати Путіна від нападу – це розуміння неминучих страшних втрат

Турчинов: Єдине, що може стримати Путіна від нападу – це розуміння неминучих страшних втрат

В той час, як Путін перетворив Білорусь фактично на плацдарм для вторгнення в Україну, чинна влада нічого не робить для того, щоб захистити північні кордони, навпаки – вдвічі збільшила закупівлю електроенергії у Лукашенка.

Про це сказав Секретар РНБО України в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в той час, як Білорусь вже неприховано погрожує Україні, а Росія створює в цій повністю залежній від них країні плацдарм для наступу, чинна влада фінансує режим Лукашенко. "При чому – це мільйони доларів!", – наголосив Турчинов, додавши, що це свідчить про те, що Зеленський не тільки не готується до відсічі можливої агресії, а навпаки – провокує її.

Турчинов підкреслив, що занепокоєння та чітку позицію наших стратегічних партнерів щодо активної підготовки РФ військової операції необхідно конвертувати у військову допомогу нашій країні. "І ця допомога у вигляді сучасного озброєння та військової техніки потрібна нам зараз, а не після початку російського наступу", – сказав він.

"Що може стримати Путіна? У нас немає ядерної зброї, – зброї стримування, яку ми могли б застосувати у випадку агресії. Єдине, що стримує росіян – це розуміння неминучих страшних втрат, які вони можуть зазнати, почавши агресію проти України", – зазначив екссекретар РНБО України.

Також читайте: Білорусь перетворюється на плацдарм російської армії, – Турчинов

Він пояснив, що для цього треба ретельно підготувати оборонні рубежі, підтягнути війська, створити необхідні резерви, почати розгортання та озброєння підрозділів територіальної оборони.

"Натомість, ми бачимо злочинну бездіяльність влади, яка, фінансуючи фактично плацдарм вторгнення, провокує російську військову агресію проти власної держави", – резюмував він.

Автор: 

Білорусь (7925) росія (64946) Турчинов Олександр (1135)


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Топ коментарі
+18
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09.12.2021 18:55
+18
а шо ти зробив, кроме копипаста расейской методички, зебил?
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09.12.2021 19:05
+18
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09.12.2021 19:26
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Еще один наивный. Просто очередные данные потерь будут засекречены.....и фсьо......
Да ему пофиг эти потери!! Оно ...зеленое говно. Что Беслан, что Норд Ост....какая разница? Главное для зеленого цель! А цель эта затормозить развитие цивилизации ...любой ценой.
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09.12.2021 18:50 Відповісти
Всі на своєму місці.
Ай, да Ярош!
Ай, да молодець!
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09.12.2021 18:56 Відповісти
А чого ж верховного не згадав ?
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09.12.2021 19:06 Відповісти
а на фронті пианіно нема..
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09.12.2021 19:09 Відповісти
Как это нема? А при похищении бубочки ему подарили путчисты, совсем новенькое))
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09.12.2021 19:29 Відповісти
А но занят, этот верховный.
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09.12.2021 19:22 Відповісти
это-уйопок...
а этот
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09.12.2021 19:58 Відповісти
"*******...
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09.12.2021 19:59 Відповісти
Ой, Пасторе, було б це кому розуміти у владі колаборантів.
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09.12.2021 18:53 Відповісти
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09.12.2021 18:55 Відповісти
Аве Пастор!
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09.12.2021 19:30 Відповісти
ну так зачем ты сюда приперлось и вякаешь, "лысое дерьмо"?
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09.12.2021 19:04 Відповісти
Какая страна? Вечно замёрзших болот?
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09.12.2021 19:31 Відповісти
Ну если за Украину, то не надо кацаппскую хрень писать. Иди в военкомат и на фронт.
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09.12.2021 19:56 Відповісти
Дурилка картонная, а где ты переворот увидел?
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10.12.2021 08:22 Відповісти
дебильно выглядит когда человек с фамилией Соловьев коверкает фамилию Гусаченко. Поздравляю, дятел, с очередной порцией твоего дебилизма.
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10.12.2021 13:34 Відповісти
А що зробив Турчинов-Коган після того як Білорусь в 2014 році в ООН підтримала окупацію Криму ***********? Годував українців пять років обіцянками побудувати поцуплений кацапами патронний завод? А... він ще "стрічки різав" даючи "зелене світло" застарілим розробкам совєтського ВПК і "впритул не помічав корупційної діяльності свого заступника в РНБО Свинарчука... 5 років він також не бачив прокацапської політики Лукашенко і навіть не здогадувався щодо можливих її наслідків. А тепер проснувся - "у нас немає ядерної зброї"... Де обіцяний публічно протягом 5 років патронний завод? Я вже не кажу що за пять років можна було відродити ядерний щит України...
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09.12.2021 18:58 Відповісти
а шо ти зробив, кроме копипаста расейской методички, зебил?
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09.12.2021 19:05 Відповісти
методичка в нього тягнисракова, чи сабаківська... Але редагувалася пригожиним, це правда.
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09.12.2021 19:25 Відповісти
де твої абрамявічюси, скажи
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09.12.2021 19:06 Відповісти
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09.12.2021 19:04 Відповісти
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09.12.2021 19:04 Відповісти
володимиру олександрович не треба схилятись над картами в оточенні генералітету...у нього все і всі у смартфоні...
бо він продвинутий
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09.12.2021 19:10 Відповісти
Продвинутый? Куда?
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09.12.2021 19:32 Відповісти
В сра.у !
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09.12.2021 19:39 Відповісти
расчет маршрута на Мальдивы если что?
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09.12.2021 19:54 Відповісти
Нє. То тобі будку креслять.
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09.12.2021 21:52 Відповісти
Саме так!
Втрата до 50% збройних сил його зупинить при втраті навіть 10%-15% діючого складу.
20 років накопичувати ракети,літаки,щоб їх втратити,і залишитись без нічого?
Найбільше постраждає мирне населеня,основний лохторат зелених ригів,бо російськи ракети влучають куди завгодно,і іноді,при достатній кількості,в ціль.
Останій приклад в Азербайджані. Точність - офігена!
Влучили у Кафе замість пункту керуваня безпілотниками за 8 км! О как!
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09.12.2021 19:14 Відповісти
может в кафе и целились. конкуренты заказали. а то офицерье совковое за деньги продадут и саму ракету и дом своих родителей разбомбят
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09.12.2021 19:35 Відповісти
Еслиб был такой заказ,при их целкости,они вполне могли по кафе заказчика ухрючить!
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09.12.2021 22:29 Відповісти
В даному випадку Турчинов, трішечки помиляється.

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09.12.2021 19:14 Відповісти
Когда это андрофагов останавливали потери. Хоть один случай напомните?
Они давали заднюю, только тогда, когда угроза хозяевам стада была.
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09.12.2021 19:15 Відповісти
ти ж там, в окопі, перед Перекопом, вже восьмий рік, тобі ж видніше.
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09.12.2021 19:27 Відповісти
Вова не сцы...ты вообще бы обосрался в той ситуации...забыл извини ты тогда играл пипеткой по роялю....ничего личног.
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09.12.2021 19:29 Відповісти
Пастор, при всём моём уважении к Вам: удержать }{уйло от нападения может только полное уничтожение его, всего руководства параши и большей части гнилого парашного народца.
Штаты это тоже пока не совсем понимают, но поймут и потом поступят правильно.
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09.12.2021 19:25 Відповісти
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09.12.2021 19:26 Відповісти
Чув по радіо від одного експерта, що за два роки на посту міністра оборони Таран закрив всі військові бази на кордоні з Білорусією.
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09.12.2021 19:26 Відповісти
радио эхо масквабада?)
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09.12.2021 19:36 Відповісти
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09.12.2021 19:33 Відповісти
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09.12.2021 19:34 Відповісти
Ладно на форуме балбесы, но Турчинов бывший главнокомандующий и не понимает что никто в атаку батальоны не погонит.
есть высокотехнологичное оружие, авиация, артиллерия и тд войска будут занимать только пустую территорию.
Сейчас не 41 год.
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09.12.2021 19:40 Відповісти
У кого есть? У вашей свинособакии? Вот скажи мне, петух горловский, почему ***** обосралося в карабахе? Со всем своим высокотехнологичным хламом?
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09.12.2021 20:30 Відповісти
Видели те путлеровские беспилотники с алиекспреса. Запускаются с рогатки, приземляются на парашуте. Ржали всей базой Нато.
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10.12.2021 07:27 Відповісти
х/з что маньяка может остановить...
одних - переговорщики уговорят.... других - если жертва сопротивляется или наоборот .... а третьих - только могила.... скорее всего уже настало время третьего варианта...
когда ж оно ласты склеет...тошнотворное !!!
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09.12.2021 19:42 Відповісти
Маньяков останавливал только смертный приговор
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09.12.2021 19:45 Відповісти
разновидность третьего варианта...
более предпочтительная !
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09.12.2021 19:58 Відповісти
я за третий вариант, но тюрьма народов под вывеской "росцiйская iмпєрiя/ cccр" не им была построена. там чинить нужно все народонаселение - вирус шовинизма быстро не выветрится.
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09.12.2021 20:05 Відповісти
Здасться ***** пофіф...ті втрати
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09.12.2021 19:42 Відповісти
Ты не прав, рашистские, якобы либеральные СМИ пишут, что путлер уже хотел наступать, но его отговорил генеральный штаб вс рашки, в котором внимательно подсчитали соотношение сил сторон и возможные потери при наступлении. Они (потери) будут огромными, что надо будет объяснять как то пересичным кацапам и матерям погибших + реакция Запада с санкциями + обвал финансовой системы и т.д. Понятно что всё это гопнику по барабану, но не стал, засцал пацанчик… Короче, Украина путлеру как геморрой у дупи.
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09.12.2021 20:00 Відповісти
Ему (пуйлу) это объяснили его военные и советники, именно по этому он не решается нападать, а весь этот нехилый движняк он выгодно "продал" Байдену, хотя не на долго, рашку будут давить санкциями один хрен....
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09.12.2021 19:57 Відповісти
Вот тут вы неправы. Британское ВВС пишет, что в разговоре с Байденом путлер не один раз намекал, что мол - я же не наступаю и вообще мирный человек, поэтому давайте теперь американцы подумайте вместе с ЕС о снятии санкций с рашки. Хитрый и изворотливый гопник….
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09.12.2021 20:06 Відповісти
Санкции такая штука, ввести легко, отменить очень сложно, пока они будут думать над отменой пуйло ещё что нибудь учудит, все это он затевал не для того чтобы просто отменили какую-то часть санкций. Будет мутить воду долго, Украина не даёт покоя, внутренние дела все пофигу, это реально треш😁
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09.12.2021 23:24 Відповісти
"понимание неизбежных страшных потерь"(с) - не совсем так. на военные потери своих орков ему пофиг, страшными потери должны быть лично для х#йла. тогда оно угомонится ненадолго.
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09.12.2021 19:58 Відповісти
Нетрадиционное, ходи отсюда лаптеногое
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09.12.2021 20:31 Відповісти
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09.12.2021 20:37 Відповісти
які "войска"? 70%, а то й більше перейшли на бік ворога. Нікому Крим було захищати. Янукович, та й Кучма подбали про це.
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09.12.2021 21:19 Відповісти
Ни хрена. Если Пуйло потребовало письменных гарантий нераспространения НАТО на Украину, а Байден этого не сделает - тогда на 99% вероятности будет военное обострение - Пуйло будет военным способом продавливать свое требование. Если это локальная ситуация - украинские ВС дадут просраться кацапам, если будет обострение в нескольких точках - будет тяжелее. Но, обострение будет - Пуйло иначе не умеет.
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09.12.2021 21:03 Відповісти
Ты что забыл что будапештский меморандум тоже был письменным документом на нём стоит подпись президента рф Ельцина? Конечно никаких гарантий тем более письменных Байден никому давать не будет. Да и как путлер себе это представляет? Каждая страна член НАТО имеет одинаковое право голоса и если например какая нибудь Болгария скажет ладно мы даём гарантию рашке, что НАТО дальше не расширяется , то например Польша или Нидерланды скажут - пошла рашка на йух! И что делать куйлу? Так что это только его хотелки. Ему конечно лугандон на фиг не нужен. Основная его цель - заваруха в лугандонебудет удерживать Украину от НАТО. По уставу альянса страны имеющие теритториальные терки с соседями в НАТО не берут.
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09.12.2021 23:55 Відповісти
Довбику, поясни нарешті ХТО мав воювати за Крим?
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09.12.2021 21:53 Відповісти
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Плешивый баптистский диакон за умеренную плату окажет содействие в организации и осуществлении передачи без боя административных территорий государства Украина заинтересованным сторонам. Заявки принимаются круглосуточно, действует гибкая система скидок
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10.12.2021 09:13 Відповісти
Тишина... А вдоль дороги мертвые с косами стоят... Страшно !! ( Турчинов )
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10.12.2021 11:40 Відповісти
 
 