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МЗС РФ про участь США у "нормандському форматі": Ми не проти, але не розуміємо, чи готові вони стримувати "клієнтів у Києві"
Росія не проти підключення США до "нормандського формату", але не розуміє, що Вашингтон може йому додати.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"По-перше, ми не проти цього. По-друге, не ми відчували сумніви на цю тему", - сказав Рябков журналістам.
"По-третє, ми не зовсім розуміємо, з чим американці можуть прийти в цей формат і не дуже уявляємо, чи готові вони робити те, що є абсолютним імперативом: стримувати клієнтів у Києві та добиватися від них руху до виконання Мінського комплексу заходів", – додав російський чиновник.
Топ коментарі
+15 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар09.12.2021 19:46
+6 Ан Мур
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+6 Павло ШОвте
показати весь коментар09.12.2021 19:40
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Вашингтон все що завгодно може додати до .... "джавелінів", бажано "пєтріоти"
вот и весь бидон-гондон
"не верить и даже не слушать кацапа - залог крепкого здоровья" - это надо усвоить всем..
Тут- всё иначе. А как вы полагаете- почему???
Кто-то слышал? Отзовитесь. Я- ни разу.
Что-то изменилось...
Мне известно единственное: вой "скорых", в Мариуполе,- не добавился, нисколечко. Прилеты 120-150 мм я тоже- не слышу.
Остальное- вне моего понимания.
Во-вторых - если честно мне по йух как они нас называют. В данном конкретном случае они термином «клиент» пытаются всеми силами доказать что Украина находится под внешним управлением Запада, на что я всегда отвечаю - что уроды а вас жаба давит что не под вашим управлением? Да теперь хоть под чёртом, лишь бы не С вами гандоны!
Всё решено... не тут, не ними...
Потому- по хрену мне. Уже давненько.
Всё очень плохо...