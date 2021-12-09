МЗС РФ про участь США у "нормандському форматі": Ми не проти, але не розуміємо, чи готові вони стримувати "клієнтів у Києві"

Росія не проти підключення США до "нормандського формату", але не розуміє, що Вашингтон може йому додати.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"По-перше, ми не проти цього. По-друге, не ми відчували сумніви на цю тему", - сказав Рябков журналістам.

"По-третє, ми не зовсім розуміємо, з чим американці можуть прийти в цей формат і не дуже уявляємо, чи готові вони робити те, що є абсолютним імперативом: стримувати клієнтів у Києві та добиватися від них руху до виконання Мінського комплексу заходів", – додав російський чиновник.

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