Загрози вибуху не було, - прокуратура Польщі про примусову посадку літака з Протасевичем у Мінську

У літаку Ryanair, який 23 травня здійснив приземлення в Мінську з міркувань безпеки, "не було загрози вибуху".

Про це свідчать результати розслідування польських правоохоронців, які опубліковано 9 грудня на сайті національної прокуратури, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Гордон.

"Під час розслідування [...] було встановлено, що літаку не загрожувала бомба. Пілоту надійшла інформація про таку загрозу ще до того, як було надіслано електронний лист про ймовірне розміщення вибухівки в літаку. Дії в аеропорту Мінська, зокрема поведінка екстрених служб і персоналу аеропорту, також свідчили про повну відсутність загрози. Уся ця ситуація була лише приводом, щоб змусити льотчика приземлитися в Мінську", – йдеться у звіті.



Слідство, зокрема, допитало як свідків деяких пасажирів та представників авіакомпаній, оглянуло сам літак.

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"Під час розгляду було встановлено прямого свідка дій, які вели на диспетчерській вежі в Мінську. [...] У диспетчерській в Мінську перебував співробітник КДБ Білорусі, який давав вказівки авіадиспетчеру, котрий контактував із пілотом літака. Саме офіцер ухвалив рішення про доправлення літака в Мінськ. Водночас офіцер КДБ перебував у постійному контакті телефоном із людиною, якій він доповідав про поточну діяльність, пов'язану з літаком", – пояснили у прокуратурі.



8 грудня The New York Times написала про свідчення польським правоохоронцям диспетчера "Белаэронавигации" Олега Галегова, який покинув Білорусь. Він стверджує, що коли він садив у Мінську літак з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, у диспетчерському аеропорту перебував офіцер КДБ.

Нагадаємо, 23 травня 2021 р. в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

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За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.