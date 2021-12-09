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У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА. ФОТО

У Чернігові розпочалося створення на базі обласного молодіжного центру, який розташований у приміщенні колишнього кінотеатру ім. Щорса, Хабу соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку. Проєкт реалізується в межах програми "Велике будівництво". Роботи стартували на початку грудня.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА 01

"Хаб – один з наймасштабніших проєктів "Великого будівництва", що реалізовуватиметься протягом 2021-2023 років. Загальна кошторисна вартість – 58,3 мільйона гривень. Співфінансування з місцевого бюджету складає 5,8 мільйона. Субпідрядників буде багато, адже передбачені різні види робіт. Наразі триває демонтаж: готується приміщення під коворкінг, зібрано сценічне обладнання. У планах — до нового року замінити вікна", — розповів голова ОДА В’ячеслав Чаус.

У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА 02
У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА 03

Хаб стане мультифункціональною та доступною платформою для організації інноваційного та підприємницького підходу до вирішення соціальних проблем області, підвищення ділової активності молоді, проведення сесій, навчання, консультацій, переговорів тощо.

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У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА 04
У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА 05

Зовні вигляд будинку, який є пам'яткою архітектури, не зміниться, при тому, що будівельники реконструюють фасад та покрівлю. А всередині будівлю молодіжного центру повністю перебудують та осучаснять.

Як відомо, президент Володимир Зеленський анонсував плани у межах програми "Велике будівництво" побудувати та оновити сотні об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні.

Автор: 

ОДА (1625) Чернігів (787) Велике будівництво (741)


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09.12.2021 20:21 Відповісти
Стільки розмов, що потрібен робити наркоман..... А що може робити містєчковий гопник з бізнесом в рашці, тупий в питаннях Великої політики і в решті простої політики! Ну чого чекати? Та ніііііііічооооого......
Саме тому створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку
Охлос зробив це разом(((((
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09.12.2021 20:22 Відповісти
Хап,хапок,пих etc.
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09.12.2021 20:57 Відповісти
Хоть и погода гнусная---но тем не менее. Раз по стране пошло, то и мы с пенсами с хаба начали, где летом в домино сходняк. Рядом очень кстати АТБ. А вот с кеворкингом отложили. Окна тоже в беседке не стали планировать. Пусть дует ветер. Мы ждём перемен.
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09.12.2021 20:28 Відповісти
Хаб Зелибоб... пипец
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09.12.2021 20:46 Відповісти
Гундосики...
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09.12.2021 20:47 Відповісти
 
 