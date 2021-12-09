У Чернігові створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку, - ОДА. ФОТО

У Чернігові розпочалося створення на базі обласного молодіжного центру, який розташований у приміщенні колишнього кінотеатру ім. Щорса, Хабу соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку. Проєкт реалізується в межах програми "Велике будівництво". Роботи стартували на початку грудня.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Хаб – один з наймасштабніших проєктів "Великого будівництва", що реалізовуватиметься протягом 2021-2023 років. Загальна кошторисна вартість – 58,3 мільйона гривень. Співфінансування з місцевого бюджету складає 5,8 мільйона. Субпідрядників буде багато, адже передбачені різні види робіт. Наразі триває демонтаж: готується приміщення під коворкінг, зібрано сценічне обладнання. У планах — до нового року замінити вікна", — розповів голова ОДА В’ячеслав Чаус.





Хаб стане мультифункціональною та доступною платформою для організації інноваційного та підприємницького підходу до вирішення соціальних проблем області, підвищення ділової активності молоді, проведення сесій, навчання, консультацій, переговорів тощо.

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Зовні вигляд будинку, який є пам'яткою архітектури, не зміниться, при тому, що будівельники реконструюють фасад та покрівлю. А всередині будівлю молодіжного центру повністю перебудують та осучаснять.

Як відомо, президент Володимир Зеленський анонсував плани у межах програми "Велике будівництво" побудувати та оновити сотні об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні.