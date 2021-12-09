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Лондон не просто почув, а став лідером процесу, - Кулеба про стримування Росії

Лондон не просто почув, а став лідером процесу, - Кулеба про стримування Росії

Дмитро Кулеба заявив, що Велика Британія стала однією з лідерів у процесі розробки комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ Про це міністр закордонних справ повідомив 9 грудня під час онлайн-трансляції у соціальних мережах.

Лондон не просто почув Україну, коли ми закликали розробити комплексний пакет стримування Росії, а став одним із лідерів цього процесу, - сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що йому "дуже подобається філософія, яка зараз панує в Лондоні, – не відповідати на виклики, а діяти першим і запобігати викликам, не боятися робити перший крок". З його слів, "Лондон показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу".

Він також зазначив, що на зустрічах у рамках візиту до британської столиці мовилося про те:

- як готуються санкції проти Росії,

- як поглиблюватиметься військово технічне співробітництво між Україною та Британією,

- як зміцнюватимуть безпеку в Європі.

"Правда в тому, що Британія прикриває Європу із західного флангу, а Україні – зі східного. Це така річ, яка робить нас додатково близькими", – додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас близькими один до одного, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5553) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
КНР наркомана Хламідії знову не проголосувала за Україну в ООН. Точніше - підтримала мокшанську армію на теритоії окупованих територій. Московія, Вірменія, Білорусь, Куба, Іран, М'янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве - також.
Комуністичний Китай - ворог України та українського народу.
Як і наркоман Арахамія.
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09.12.2021 20:32
+3
тож старайтесь,зезебобани, хоч Бориса не розчарувати !
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09.12.2021 20:23
+3
Зеркаль умничка и пачкать свою карьеру связями с зеко ****** не станет.
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09.12.2021 20:40
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тож старайтесь,зезебобани, хоч Бориса не розчарувати !
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09.12.2021 20:23 Відповісти
Той Кулєба вже як морожений окунь. Дохіхікався! Досєрєдінілся!
На фото Кулєба показує розмір Зеленського покладеного на оборонздатність ЗСУ і гроші на неї.
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09.12.2021 20:26 Відповісти
так, а чтого навкруги Кулєба, в нас же Єрмак "головний діпломат"?
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09.12.2021 20:25 Відповісти
КНР наркомана Хламідії знову не проголосувала за Україну в ООН. Точніше - підтримала мокшанську армію на теритоії окупованих територій. Московія, Вірменія, Білорусь, Куба, Іран, М'янма, Сирія, Венесуела, Зімбабве - також.
Комуністичний Китай - ворог України та українського народу.
Як і наркоман Арахамія.
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09.12.2021 20:32 Відповісти
Как же на эту должность должна была сразу зайти тогда в 2019г Лана Зеркаль! Та по всем моментам, вызовам, тенденциям мировым и по возрасту конечно и по профессионализму! Так нет же---очередное никакое. За все 30 лет одни отстойники почти там были. Весь МИД у нас как заочники совдеповские с голубыми ромбами на 45-рублёвых пинь-джа-ках!
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09.12.2021 20:37 Відповісти
Зеркаль умничка и пачкать свою карьеру связями с зеко ****** не станет.
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09.12.2021 20:40 Відповісти
Тогда в 2019г все ожидали иного. От молодых. Полной смены власти. Она потом позже даст интервью. Но краткое. Явно не пришлась ко двору---как оказалось. Теперь всё в прошлом.
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09.12.2021 22:38 Відповісти
придурок, когда зелибоба выделяет 400 тыс. грн без конкурса своим...
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09.12.2021 21:09 Відповісти
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09.12.2021 21:10 Відповісти
Тут фишка в другом...премьер Британии Борис Джонсон заключил уже 2 договора военно-стратегических с Украиной один в Одессе,один в Киеве...Недавно Джонсон дал слово об инвестициях на сумму еще 1 ярд фунтов стерлингов...

Крысы мавзолейные...пора на РАБссию..на дембель...
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09.12.2021 21:22 Відповісти
это всё придумал Черчиль в восемнадцатом году
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09.12.2021 21:23 Відповісти
тральщик британский класса "Сэндаун" Украина получит 2 таких красавца
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09.12.2021 21:27 Відповісти
1 марта 2019 года в Художественном Арсенале презентовал свою книгу «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ», где поделился мыслями о том, как держать информационную оборону и побеждать в коммуникативной войне.

И шо, побеждает?
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09.12.2021 21:28 Відповісти
Всего Британия поставит в Украину военной помощи на сумму 2,25 ярда фунтов стерлингов...

Поплачьте Мавзолейные... Байрактары и Джавелины Британия не поставит...денег нет...
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09.12.2021 21:29 Відповісти
Военный атташе посольства Британии в Киеве Тим Вудс,каже что Украина получит все необходимое для защиты своей Независимости...
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09.12.2021 21:33 Відповісти
....Пусть Лондон услышит,
Пусть Лондон придёт,
Пусть Лондон меня непременно найдёт!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
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09.12.2021 23:58 Відповісти
 
 