Лондон не просто почув, а став лідером процесу, - Кулеба про стримування Росії

Дмитро Кулеба заявив, що Велика Британія стала однією з лідерів у процесі розробки комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ Про це міністр закордонних справ повідомив 9 грудня під час онлайн-трансляції у соціальних мережах.

Лондон не просто почув Україну, коли ми закликали розробити комплексний пакет стримування Росії, а став одним із лідерів цього процесу, - сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що йому "дуже подобається філософія, яка зараз панує в Лондоні, – не відповідати на виклики, а діяти першим і запобігати викликам, не боятися робити перший крок". З його слів, "Лондон показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу".

Він також зазначив, що на зустрічах у рамках візиту до британської столиці мовилося про те:

- як готуються санкції проти Росії,

- як поглиблюватиметься військово технічне співробітництво між Україною та Британією,

- як зміцнюватимуть безпеку в Європі.

"Правда в тому, що Британія прикриває Європу із західного флангу, а Україні – зі східного. Це така річ, яка робить нас додатково близькими", – додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас близькими один до одного, - Кулеба. ВIДЕО