Лондон не просто почув, а став лідером процесу, - Кулеба про стримування Росії
Дмитро Кулеба заявив, що Велика Британія стала однією з лідерів у процесі розробки комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ Про це міністр закордонних справ повідомив 9 грудня під час онлайн-трансляції у соціальних мережах.
Лондон не просто почув Україну, коли ми закликали розробити комплексний пакет стримування Росії, а став одним із лідерів цього процесу, - сказав глава МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив, що йому "дуже подобається філософія, яка зараз панує в Лондоні, – не відповідати на виклики, а діяти першим і запобігати викликам, не боятися робити перший крок". З його слів, "Лондон показово готовий робити кроки, готовий проявляти ініціативу".
Він також зазначив, що на зустрічах у рамках візиту до британської столиці мовилося про те:
- як готуються санкції проти Росії,
- як поглиблюватиметься військово технічне співробітництво між Україною та Британією,
- як зміцнюватимуть безпеку в Європі.
"Правда в тому, що Британія прикриває Європу із західного флангу, а Україні – зі східного. Це така річ, яка робить нас додатково близькими", – додав міністр.
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Комуністичний Китай - ворог України та українського народу.
Як і наркоман Арахамія.
Крысы мавзолейные...пора на РАБссию..на дембель...
И шо, побеждает?
Поплачьте Мавзолейные... Байрактары и Джавелины Британия не поставит...денег нет...
Пусть Лондон придёт,
Пусть Лондон меня непременно найдёт!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.