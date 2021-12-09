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Новини
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Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору "Кварталу 95"

Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору

ФОП, який отримав замовлення на 400 тис. грн, було зареєстровано 3 міс. тому. Замовлення відбулося поза конкурсом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт системи державних закупівель "Прозорро".

Йдеться про послуги з організації та матеріального забезпечення Міжнародного антикорупційного форуму у КВЦ "Парковий". Форум відбувся 1-2 грудня. Два замовлення вартістю по 199 982,78 грн отримав ФОП Олійник Віталій Петрович.

За законом, такі закупівлі потрібно проводити на конкурсних засадах. Але через те, що послуги розбили на дві закупівлі менше ніж по 200 тис. грн, відкритий тендер не проводили.

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"Мешканець міста Бровари Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів", - пише "Українська правда".

Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору Кварталу 95 01

Віталій Олійник

Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією "Квартал 95", яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, чоловіка позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актор "Кварталу 95". - Ред.)" тощо.Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору Кварталу 95 02
Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору Кварталу 95 03

Журналісти звернулися до Олійника по коментар із запитанням: "Враховуючи, що ви співпрацювали з "Кварталом 95", чи домовлялись ви неофіційно з кимось з влади про закупівлю?". Чоловік відповів, що не домовлявся, і не заперечив свою співпрацю з проектом президента.

Автор: 

Квартал-95 (183) Форум (132) закупівлі (3355) Офіс Генпрокурора (3240)


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Топ коментарі
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09.12.2021 20:52
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09.12.2021 20:49
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09.12.2021 20:36
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09.12.2021 20:31 Відповісти
Той випадок, коли у кожнісінькому слові короткого заголовку зосереджений цілий величезний і гидкий світ нинішньої «правоохоронної» системи Зеленського (читати повільно).
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09.12.2021 21:11 Відповісти
так було - так е - а чи буде ...., побачим
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09.12.2021 20:34 Відповісти
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09.12.2021 20:49 Відповісти
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09.12.2021 20:34 Відповісти
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09.12.2021 20:36 Відповісти
Не, ну у пацана вдрух проснулся талант бизнесмена. Причем тут коррупция?
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09.12.2021 20:35 Відповісти
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09.12.2021 20:52 Відповісти
Дубинський і Портнов заткнулись і не видно їх, а то тоже херої були.
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09.12.2021 20:35 Відповісти
Може на цьому прикладі і треба розпочати форум?
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09.12.2021 20:35 Відповісти
Бджоли проти меду!
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09.12.2021 20:36 Відповісти
Просто воплощают в жизнь свой лозунг.

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09.12.2021 20:54 Відповісти
Символічно!
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09.12.2021 20:37 Відповісти
А вам же ж, дятлам, казалось...
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09.12.2021 20:39 Відповісти
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09.12.2021 20:41 Відповісти
КАЦАП З ГРЕБІНЦЯМИ
Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]

У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року
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09.12.2021 20:44 Відповісти
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09.12.2021 20:49 Відповісти
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09.12.2021 22:50 Відповісти
декоратор (с) пипец клоуны
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09.12.2021 20:52 Відповісти
😁
Корупція на антикорупційних заходах... - Плюс на мінус дає плюс???

Ну що вам жалко??? - Лисий жалівся, що збори падають, а зєля заборонив про нього жартувати...😥
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09.12.2021 20:52 Відповісти
Все будет 95 Квартал!А может уже хватит - "накварталили"?
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09.12.2021 20:53 Відповісти
400 тыс. грн, вне конкурса.

здобулы, зе-лохи
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09.12.2021 20:53 Відповісти
Если кто-то будет исследовать кто был през Украины в 21 году, Виталий Декорации Квартал...
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09.12.2021 20:56 Відповісти
всех почти с 95 квартала пристроили, а так никакого кумовства...
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09.12.2021 20:57 Відповісти
это квартальство
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10.12.2021 23:03 Відповісти
все друзья зелибобы неплохо прибарахлятся, внукам хватит...
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09.12.2021 21:00 Відповісти
>400 тыс. грн, был зарегистрирован 3 мес. назад. Заказ состоялся вне конкурса
никакой коррупции! )))
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09.12.2021 21:01 Відповісти
карупція шмарупція...о ваш барига
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09.12.2021 21:03 Відповісти
зелохи что скажете, все норм? ))
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09.12.2021 21:03 Відповісти
затрудняюсь спрогнозировать какой именно, но ответ будет скорее всего один из двух

-- зато не порошенко

-- не трогайте зеленского, он лучший

если человек рождается без мозгов - то он так и помрет безмозглым, не обманывайтесь.
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09.12.2021 21:18 Відповісти
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09.12.2021 21:03 Відповісти
Не ФЛП, а ШП - Швій Парень!
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09.12.2021 21:05 Відповісти
400 тысяч - фигня! Тут главный вопрос: сколько они доплатили ФОПу (читай ОПе) наличными за этот форум !?
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09.12.2021 21:08 Відповісти
400 млять грг зе=декоратору, когжа парням на фронте волонтеры собирают... это же зе-уродство.
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09.12.2021 21:12 Відповісти
400 тыс грн на лампочки, уроды мля, когда армии не хватает всего...
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09.12.2021 21:14 Відповісти
Та ви що. Ну який же я кум. Так кисіль на п'ятій воді.
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09.12.2021 21:14 Відповісти
Такі скупі і жалюгідні, не здивуюсь, якщо вони меблі з кабінетів покрадуть.
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09.12.2021 21:15 Відповісти
А ШО ТАКОЕ? ИМЕЮ ПРАВО! НЕ КУМ ЖЕЖ!
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09.12.2021 21:16 Відповісти
ЖИ 2Ы все никак зеленые не нажрутся
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09.12.2021 21:17 Відповісти
Если оставить коррупционную составляющую, то все логично: цирк требует соответствующих декораций.
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09.12.2021 21:18 Відповісти
То аналізи від Зеленського межи очі довірливому лохторату.
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09.12.2021 21:19 Відповісти
Виталий Олийник, секрет зе-успеха
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09.12.2021 21:21 Відповісти
Зато все последовательно-цирк должен быть во всем.
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09.12.2021 21:21 Відповісти
никакого кумовства, эта другое, вы не панимаите, мразота зеленая
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09.12.2021 21:32 Відповісти
почему лысый ещё не министр? не фсе так гладко в квартале, своего чмырят... а мог быть министром обороны, или экономикой управлять...
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09.12.2021 21:33 Відповісти
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09.12.2021 21:37 Відповісти
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09.12.2021 23:03 Відповісти
Вообще ничего удивительного.
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09.12.2021 21:40 Відповісти
Малюська суперкомфортні буцигарні будує. Для шефа, для корешей? Хлопці не лохі. Все найкраще- для своїх.
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09.12.2021 21:41 Відповісти
Зеленський прилашт впв до бюджетного корита всіх своїх знайомих та родичів 😃😀
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09.12.2021 21:44 Відповісти
никакого кумовства (с)
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09.12.2021 21:46 Відповісти
Лише зелено'ляйство.
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09.12.2021 21:47 Відповісти
400 тыс грн на что? (это не маленькая сумма), актеру "Квартала 95"? ВЫ ВООБЩЕ ****** твари.
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09.12.2021 21:45 Відповісти
с форума толку НольЮ как с оманских инвестиций, ног квартальщик засосал 400 ТЫЩ мля гривен, окуевшие твари, когда волонтеры на коптеры собирают...
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09.12.2021 21:50 Відповісти
свіжі клованські морди надходять,старі вже капут
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09.12.2021 22:05 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7310169742342402?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Радуюсь за смекалку тех, кто использует сегодня близость к Кварталу-95 и к Зеленскому. Офис Генпрокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".

Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.

Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!
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09.12.2021 22:19 Відповісти
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09.12.2021 22:20 Відповісти
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09.12.2021 22:48 Відповісти
а шо , всё как зе абисчал тамбовским волкам, шо здесь можно нехило прибарахлицца
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09.12.2021 23:23 Відповісти
Дурний-дурний , та хитрий. Говорить народ. Прозорро було для розумних. А от ділити навіть Попандопало умів. І тепер Попандопало ділить державний бюджет..
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10.12.2021 01:37 Відповісти
Антикоррупционный форум на коррупционной основе!!! До этого даже Барыга не дошел, а венедиктова смогла!
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10.12.2021 01:58 Відповісти
там уже заказали рыло калломойского на всю сцену и большими буквами .. мир дружба жвачка.. --- бенядиктова в своем докладе скажет что знает про офшор зелейского . но материалов не получала --- литинант бакланов будет молчать как агент 007 --- безуглая-безмозглая скажет что квартиры на бейкер стрит принадлежат шерлоку холмсу . так постановило тск . поэтому недостреленный шифер не при делах --- про 41 лимон долл на рахунках зелейского промолчат и про ..откаты.. и ..закаты.. на дорогах тоже не вспомнят . времени не хватит . потом сядут на вертолеты . про них тоже не вспомнят . и полетят на шашлыки в карпаты ----- имеет же право зелейский хоть ..раз.. отдохнуть от дел ..государевых.. а то с утра до вечера думает сердешный как пенсионэру выжить на 2700 грн в месяц даже дважды вакцинированному
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10.12.2021 06:35 Відповісти
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10.12.2021 08:22 Відповісти
ну не хватает команде Зеленского новых лиц-- в ход идут даже декораторы 95 квартала.... Уборщицы 95 квартала на очереди (в кадровом резерве) .... Хотя , видя результаты правления "слуг", подозреваю что уборщицы могли бы быть не самым худшим вариантом в их звездной команде управленцев
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10.12.2021 09:12 Відповісти
ты помнишь как все начиналось ? (с)...

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10.12.2021 09:23 Відповісти
 
 