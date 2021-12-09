Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору "Кварталу 95"
ФОП, який отримав замовлення на 400 тис. грн, було зареєстровано 3 міс. тому. Замовлення відбулося поза конкурсом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт системи державних закупівель "Прозорро".
Йдеться про послуги з організації та матеріального забезпечення Міжнародного антикорупційного форуму у КВЦ "Парковий". Форум відбувся 1-2 грудня. Два замовлення вартістю по 199 982,78 грн отримав ФОП Олійник Віталій Петрович.
За законом, такі закупівлі потрібно проводити на конкурсних засадах. Але через те, що послуги розбили на дві закупівлі менше ніж по 200 тис. грн, відкритий тендер не проводили.
"Мешканець міста Бровари Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів", - пише "Українська правда".
Віталій Олійник
Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією "Квартал 95", яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському.
Зокрема, чоловіка позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актор "Кварталу 95". - Ред.)" тощо.
Журналісти звернулися до Олійника по коментар із запитанням: "Враховуючи, що ви співпрацювали з "Кварталом 95", чи домовлялись ви неофіційно з кимось з влади про закупівлю?". Чоловік відповів, що не домовлявся, і не заперечив свою співпрацю з проектом президента.
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Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]
У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року
Корупція на антикорупційних заходах... - Плюс на мінус дає плюс???
Ну що вам жалко??? - Лисий жалівся, що збори падають, а зєля заборонив про нього жартувати...😥
здобулы, зе-лохи
никакой коррупции! )))
-- зато не порошенко
-- не трогайте зеленского, он лучший
если человек рождается без мозгов - то он так и помрет безмозглым, не обманывайтесь.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7310169742342402?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Радуюсь за смекалку тех, кто использует сегодня близость к Кварталу-95 и к Зеленскому. Офис Генпрокурора без конкурса заказал организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя Виталия Олийника, который был зарегистрирован 3 месяца назад, а раньше работал с "Кварталом 95".
Кто-то удивлён такому непотизму? Я скорее удивлён тому, что Генпрокурор ранее не играла в КВН или в Квартал-95. Хотя может у неё все впереди.
Кстати, общая цена за услуги Олийника составила 399,9 тысячи. По закону, такие закупки нужно проводить на конкурсной основе. Но парни из Квартал-95 всегда отличались находчивостью и креативом. Поэтому услуги оформили двумя допороговыми закупками стоимостью до 200 тысяч гривен, открытый тендер не проводили. При этом каждая закупка стоила ровно 199 982,78 гривен. Конец эпохи бедности сам по себе не настанет, если его не приближать. Да, https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWjjMXPMHXohcwdH5kbjdFDz4xo-ntdMNbHreUbyfKu0doiWFxLh_y3vThU3TzIbght4J5Ci19saG_NwJp-**************-azNjOqZ5cxkDnONbcPIPya-an-VpksVQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський ? Но если честно, то использовать известную коррупционную схему в организации антикоррупционного форума - это талант! Я бы даже сказал, что талантище!