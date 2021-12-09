Офіс генпрокурора замовив проведення антикорупційного форуму декоратору "Кварталу 95"

ФОП, який отримав замовлення на 400 тис. грн, було зареєстровано 3 міс. тому. Замовлення відбулося поза конкурсом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт системи державних закупівель "Прозорро".

Йдеться про послуги з організації та матеріального забезпечення Міжнародного антикорупційного форуму у КВЦ "Парковий". Форум відбувся 1-2 грудня. Два замовлення вартістю по 199 982,78 грн отримав ФОП Олійник Віталій Петрович.

За законом, такі закупівлі потрібно проводити на конкурсних засадах. Але через те, що послуги розбили на дві закупівлі менше ніж по 200 тис. грн, відкритий тендер не проводили.

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"Мешканець міста Бровари Віталій Олійник зареєструвався як фізична особа підприємець лише у вересні 2021 року. Раніше він не вигравав жодних державних тендерів", - пише "Українська правда".

Віталій Олійник

Водночас, згідно з даними спеціалізованих програм, номер телефону Олійника неодноразово підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю зі студією "Квартал 95", яка раніше належала президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, чоловіка позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актор "Кварталу 95". - Ред.)" тощо.



Журналісти звернулися до Олійника по коментар із запитанням: "Враховуючи, що ви співпрацювали з "Кварталом 95", чи домовлялись ви неофіційно з кимось з влади про закупівлю?". Чоловік відповів, що не домовлявся, і не заперечив свою співпрацю з проектом президента.